Wallabies fall short with final kick as Ireland snatch late win

Replacement Clarkson went over from close range to tie the scores at 31-31 with three minutes remaining in a breathless encounter at the Allianz Stadium and Sam Prendergast landed the match-winning conversion.
Australia replacement fly-half Ben Donaldson had a chance to win it for the hosts with a long-range penalty at the death, but was off target in a match which saw both sides score five tries.
VIDEO
The Wallabies were rewarded for a fast start and after driving to within five metres, the ball was spun wide for wing Dylan Pietsch to gather and dive over in the third minute.
Ireland’s response was equally impressive as flanker Cian Prendergast muscled his way over from close range for brother Sam Prendergast to convert, but their lead was short-lived.
Match Summary
0
Penalty Goals
0
5
Tries
5
3
Conversions
4
0
Drop Goals
0
141
Carries
126
10
Line Breaks
4
10
Turnovers Lost
9
3
Turnovers Won
2
Australia fly-half Carter Gordon’s excellent line break and superb handling in the backs sent full-back Campbell racing in at the corner before Ireland regained the lead through Van der Flier’s touch down following Dan Sheehan’s quick tap-penalty.
Ireland full-back Hugo Keenan’s try-saving tackle denied Australia scrum-half Lonergan a fine try, but second row Canham finished off the move and then Lonergan scampered over for the Wallabies’ fourth, bonus-point, try three minutes later after winger Max Jorgensen’s interception.
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Carter landed both conversions after his two earlier misses to give Australia a 24-12 lead inside the opening 30 minutes.
Keenan rescued Ireland again when he brought down centre Joseph Sua’ali’i just short before the visitors hit back, with scrum-half Gibson-Park taking Jack Conan’s inside pass to go over after a superb move from inside their own 22.
That left Ireland trailing 24-19 at half-time following seven tries in a see-saw first period.
Ireland surged to within striking distance early in the second half and edged 26-24 ahead through Keenan’s converted try, only for Australia’s quick-thinking replacement scrum-half Tate McDermott to dart over from a tap penalty. Gordon added the extras and Australia led 31-26.
Dan Sheehan’s converted score for Ireland was ruled out by the Television Match Official after James Ryan had taken out a potential tackler.
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Australia’s scrambling defence repelled more Ireland pressure and after tempers flared for an Irish infringement, Ben Donaldson sent a crucial penalty attempt wide.
Ireland cranked up the pressure in the closing stages and after Australia were repeatedly penalised for offside, second row Lachlan Shaw was shown a yellow card.
Another surging wave of green took Ireland close again and replacement prop Clarkson burrowed over to tie the score at 31-31 and Prendergast held his nerve to land a match-winning conversion.
Ireland were penalised with the clock ticking down, but Donaldson’s penalty attempt from over 50 metres drifted wide.
It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan
Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.
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Congratulations Ireland on the win. Disappointed for my Wallabies. Our goal kicking let us down and for that we paid. O’Keefe had an absolute shocker. This level of Rugby is beyond his capacity. Horridly inconsistent. Missed the clear knock on in Irelands try before half time. Missed the obstruction in the disallowed Irish try, but tried to argue against it and then went rogue. I also feel for the French with their disallowed try from a ruled “knock on” of a knock back in to Love’s head.
Two good matches and a great start to the comp. Well done to the Teams. Hopefully the officiating can step up to match the players.
He had to be walked through cancelling the Ireland try. He still didn't really seem to understand why.
That was alarming.
When a 19 year old JPR Williams was selected for his first Wales cap back in 1969, a newspaper report said: “Williams will win games for Wales .. but he will also lose them for Wales!”
Unfortunately, I fear that the same is true for Sam Prendergast!!
He continues to be a liability in defence and he seldom attacks the line (preferring to act exclusively as a distributor!)
He has moments of brilliance .. but he’s also prone to brain freezes!!
Name more than 3 fly halves in the last 30 years who were known for their defensive game?
He's in the team for his play making and now, very possibly his pressure kicking.
Jalibert is probably the best defensive #10 around and even he cost his team 7 PTS today.
Still winning without a scrum and now with a very wonky lineout. Maybe that's just the Irish way?
Wallabies were excellent at times. Their goal and conversion kicking probably let us off the hook.
No probably about it. That's all that made the difference in the end. If Australia had better goal kickers the score would've been all only one way.