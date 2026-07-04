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Nations Championship

Wallabies fall short with final kick as Ireland snatch late win


Stuart McCloskey of Ireland/ PA
Comments
33 Comments

Ireland prop Tom Clarkson’s late converted try snatched his side a thrilling 33-31 win over Australia in their Nations Championship opener in Sydney.

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Replacement Clarkson went over from close range to tie the scores at 31-31 with three minutes remaining in a breathless encounter at the Allianz Stadium and Sam Prendergast landed the match-winning conversion.

Australia replacement fly-half Ben Donaldson had a chance to win it for the hosts with a long-range penalty at the death, but was off target in a match which saw both sides score five tries.

VIDEO

The Wallabies were rewarded for a fast start and after driving to within five metres, the ball was spun wide for wing Dylan Pietsch to gather and dive over in the third minute.

Ireland’s response was equally impressive as flanker Cian Prendergast muscled his way over from close range for brother Sam Prendergast to convert, but their lead was short-lived.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
5
Tries
5
3
Conversions
4
0
Drop Goals
0
141
Carries
126
10
Line Breaks
4
10
Turnovers Lost
9
3
Turnovers Won
2

Australia fly-half Carter Gordon’s excellent line break and superb handling in the backs sent full-back Campbell racing in at the corner before Ireland regained the lead through Van der Flier’s touch down following Dan Sheehan’s quick tap-penalty.

Ireland full-back Hugo Keenan’s try-saving tackle denied Australia scrum-half Lonergan a fine try, but second row Canham finished off the move and then Lonergan scampered over for the Wallabies’ fourth, bonus-point, try three minutes later after winger Max Jorgensen’s interception.

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Carter landed both conversions after his two earlier misses to give Australia a 24-12 lead inside the opening 30 minutes.

Keenan rescued Ireland again when he brought down centre Joseph Sua’ali’i just short before the visitors hit back, with scrum-half Gibson-Park taking Jack Conan’s inside pass to go over after a superb move from inside their own 22.

That left Ireland trailing 24-19 at half-time following seven tries in a see-saw first period.

Ireland surged to within striking distance early in the second half and edged 26-24 ahead through Keenan’s converted try, only for Australia’s quick-thinking replacement scrum-half Tate McDermott to dart over from a tap penalty. Gordon added the extras and Australia led 31-26.

Dan Sheehan’s converted score for Ireland was ruled out by the Television Match Official after James Ryan had taken out a potential tackler.

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Australia’s scrambling defence repelled more Ireland pressure and after tempers flared for an Irish infringement, Ben Donaldson sent a crucial penalty attempt wide.

Ireland cranked up the pressure in the closing stages and after Australia were repeatedly penalised for offside, second row Lachlan Shaw was shown a yellow card.

Another surging wave of green took Ireland close again and replacement prop Clarkson burrowed over to tie the score at 31-31 and Prendergast held his nerve to land a match-winning conversion.

Ireland were penalised with the clock ticking down, but Donaldson’s penalty attempt from over 50 metres drifted wide.

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Comments

33 Comments
D
Dean 6 days ago

Congratulations Ireland on the win. Disappointed for my Wallabies. Our goal kicking let us down and for that we paid. O’Keefe had an absolute shocker. This level of Rugby is beyond his capacity. Horridly inconsistent. Missed the clear knock on in Irelands try before half time. Missed the obstruction in the disallowed Irish try, but tried to argue against it and then went rogue. I also feel for the French with their disallowed try from a ruled “knock on” of a knock back in to Love’s head.

Two good matches and a great start to the comp. Well done to the Teams. Hopefully the officiating can step up to match the players.

C
Conrad 6 days ago

He had to be walked through cancelling the Ireland try. He still didn't really seem to understand why.


That was alarming.

u
unknown 6 days ago

When a 19 year old JPR Williams was selected for his first Wales cap back in 1969, a newspaper report said: “Williams will win games for Wales .. but he will also lose them for Wales!”

Unfortunately, I fear that the same is true for Sam Prendergast!!

He continues to be a liability in defence and he seldom attacks the line (preferring to act exclusively as a distributor!)

He has moments of brilliance .. but he’s also prone to brain freezes!!

C
Conrad 6 days ago

Name more than 3 fly halves in the last 30 years who were known for their defensive game?


He's in the team for his play making and now, very possibly his pressure kicking.


Jalibert is probably the best defensive #10 around and even he cost his team 7 PTS today.

C
Conrad 6 days ago

Still winning without a scrum and now with a very wonky lineout. Maybe that's just the Irish way?


Wallabies were excellent at times. Their goal and conversion kicking probably let us off the hook.

T
Two Cents 6 days ago

No probably about it. That's all that made the difference in the end. If Australia had better goal kickers the score would've been all only one way.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 20 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 23 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 28 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 30 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 30 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 32 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 45 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 53 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



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B
Ben Smith 1 hour ago
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That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



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Ben Smith 1 hour ago
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I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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