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Nations Championship

'We had five Lions not in our starting team... we have depth'


MELBOURNE , AUSTRALIA - 26 July 2025; British & Irish Lions players, from left, Thomas Clarkson, Jamie Osborne, Finlay Bealham, Duhan van der Merwe, Garry Ringrose and James Ryan after the second test match between Australia and the British & Irish Lions at the Melbourne Cricket Ground in Melbourne, Australia. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)
Comments
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Gregor Townsend was heartened by the sight of buoyant Scotland soaring to an emphatic Nations Championship triumph in Argentina without talisman Finn Russell and a string of his fellow back-line big hitters.

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Sione Tuipulotu, Pierre Schoeman, Rory Hutchinson, Gregor Brown, Scott Cummings, debutant Gregor Hiddleston and Kyle Rowe all crossed the line in a stunning seven-try 47-38 victory for the Scots over a Pumas side ranked two places above them in Cordoba.

Townsend was keen to point out that the win was achieved in the absence of British and Irish Lions quartet Russell, Huw Jones, Duhan van der Merwe and and Blair Kinghorn, while Darcy Graham, their record try-scorer, only entered the fray for the final quarter.

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The on-song Scots were also missing forward mainstays like George Turner, Grant Gilchrist and Jamie Ritchie as they made it four wins in six Tests this calendar year.

“I’ve said before, our depth in our squad is at a really high level now and you can see that in our back-line,” said the head coach. “We had five Lions not in our starting team when you think of Finn, Huw, Blair, Darcy and Duhan, who were all on the Lions tour last summer.

“The other players came in and did a great job and have been doing great for their clubs and for us in the Six Nations.

“It gives you real confidence that if you have to go into a campaign with injuries, or in a World Cup, that we have depth. But also, the competition brings the best out of players.

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“I know Darcy, Duhan, Blair, Huw, guys that weren’t playing, will be looking at the performances of the players saying, ‘right, I have to play my very best to play for Scotland’. That’s what you want to create and what you want to see as a coach.”

Scotland, seventh in the world, have now toppled three teams ranked above them – England, France and Argentina – in their last five matches.

Townsend is heartened by the way they are playing, but knows they will need to be at their very best to have any chance of pulling off a first-ever away win over world champions South Africa in Pretoria on Saturday.

“In the first half we took a while to get possession but when we did, I thought we were really clinical,” said Townsend. “I thought a couple of the tries were up there with some of the best tries we’ve scored.

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“Beyond the tries, there was a lot of work that went in around the set-piece that just set us up to play in the back-line.

“Our scrum was good, and the work around our contact – whether in attack or defence – those are the big elements, the fundamentals in Test rugby, so it was really pleasing.

“Next week is going to be a real tough challenge, but we can go there knowing that our game is in place but with a few things still to improve.”

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Comments

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 20 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 20 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 22 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 28 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 30 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 30 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 32 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 45 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 53 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 59 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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