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Nations Championship

Semi Radradra one of two Fiji stars out for remainder of Nations Championship


CARDIFF, WALES - JULY 4: Fiji's Semi Radradra receives treatment and ends up going off injured during the 2026 Nations Championship match between Fiji and Wales at Cardiff City Stadium on July 4, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Ian Cook - CameraSport via Getty Images)
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Fiji have been dealt a double injury blow after Semi Radradra and Tim Hoyt both left the field during Saturday’s 39-24 defeat to Wales at Cardiff City Stadium and will play no further part in the Nations Championship.

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Radradra departed with a leg brace, while Worcester Warriors tighthead Hoyt was also removed from the field on a medical cart. Head coach Senirusi Seruvakula confirmed both players are expected to be sidelined for at least six weeks.

“There will be no excuses,” said Seruvakula. “That’s why we selected a squad of 32 players. Injuries create opportunities for others to step up. We have another big game next week, and our focus now shifts to preparing for that.”

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The losses, especially Radradra’s, are a significant blow to a Fiji side that produced an encouraging attacking display in Cardiff despite the defeat.

Fiji had made the perfect start when No.8 Pita-Gus Sowakula crossed in the second minute, with scores tied up 10-10 at half-time.

Wales pulled clear after the break, scoring two quick tries through Rhys Carre and Josh Adams to lead 22-10, before Fiji hit back through Elia Canakaivata and Selestino Ravutaumada to close to within three points at 25-22.

Wales ultimately held on, with Ryan Elias and Eddie James adding further tries to seal the result.

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Seruvakula acknowledged that discipline and unforced errors had proved costly despite the clear statistical dominance his side enjoyed.

“We started well, but we gave away some silly mistakes and penalties, and that cost us the game. We felt we could build from that first try, but unfortunately we couldn’t finish some of the opportunities we created.”

Fiji now turn their attention to their second Nations Championship match against England at the Hill Dickinson Stadium in Liverpool.

Fiji are playing their “home” Nations Championship game in the UK, with Scotland up in the third round of the new competition at Scottish Gas Murrayfield.

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Nations Championship

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 25 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 26 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 28 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 34 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 35 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 35 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 37 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 50 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 58 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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