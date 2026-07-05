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World Rugby Nations Cup

‘Foundation’ for Rugby World Cup: USA make winning Nations Cup start


Perry Mayo #11 of the United States salutes the fans after defeating Portugal at Dick's Sporting Goods Park on July 4, 2026 in Commerce City, Colorado. (Photo by C. Morgan Engel - World Rugby/World Rugby via Getty Images)
Comments
2 Comments

The USA are off to a winning start in the inaugural World Rugby Nations Cup, overcoming Portugal 30-29 in a classic Test on Saturday. As USA captain Jason Damm reflected on post-game, it gives the team more to build on 15 months out from Men’s Rugby World Cup 2027.

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Chris Hilsenbeck was ultimately the hero for the home side at Denver’s Dick’s Sporting Goods Park, producing a game-defining 15-point haul. But the playmaker’s crowning moment was a clutch penalty in the 78th minute, which saw the home side regain a lead they wouldn’t surrender.

Backrowers Cory Daniel and Paddy Ryan scored one try each as the USA recorded a confidence-building win over a side placed two spots above them on the World Rugby rankings, with Portugal sitting just behind Georgia in 14th spot.

VIDEO

When the full-time siren sounded, you could see the emption on the faces of the players and the fans at the Denver venue. In the all-new competition, the USA are 1-0 before hosting Zimbabwe and Spain in the coming weeks.

“It’s just awesome. This crowd out here on the fourth of July wearing the red, white and blue, man, incredible,” Damm said post-game.

“The boys put in a lot of fight and that’s all we could ask. It’s a great way to start this Nations Cup campaign.”

Manuel Cardoso Pinto was the star of the show for Portugal, touching down for the opener inside the first minute. That was the winger’s first of four tries, with those efforts seeing Os Lobos take the lead on more than one occasion.

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But ill-discipline hurt Portugal, with Manuel Vareiro and Pedro Vincente shown 20-minute red cards, and Martim Belo was sent to the sin bin at one stage. The USA made the most of the player advantages they had, scoring after each of those cards were shown.

The USA finished ahead in both the possession and territory battles, remaining composed and clinical when it really mattered. In the opening match of the Nations Cup, they have beaten a side that delivered the Cinderella story of the last Rugby World Cup.

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Portugal defeated Fiji three years ago and the European outfit has qualified for next year’s event in Australia. The USA have also punched their ticket to the Rugby World Cup, which is now less than 15 months away.

“Portugal is a great side and they definitely showed us some stuff we have to work on and we’re going to keep building,” Damm reflected.

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“I think we showed our foundation tonight and we can use that foundation, just keep building and growing to that World Cup.”

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Comments

2 Comments
u
unknown 4 days ago

The next WC should be played in North or South America .

J
JD 3 days ago

Why north America??? Surely Trump will get involved and give the usa a massive advantage by holding the rfu to ransom🤔

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 19 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 20 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 22 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 28 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 29 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 29 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 31 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 44 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 52 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 59 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
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