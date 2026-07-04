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05:10
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08:10
Tomorrow
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14:10
Tomorrow
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Tomorrow
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Nations Championship

Japan claim impressive win over Italy to start Nations Championship


Warner Dearns of Japan talks with Kanji Shimokawa during the Nations Championship match between Japan and Italy at Prince Chichibu Memorial Ground on July 04, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Comments
2 Comments

Goal-kicking fullback Takuro Matsunaga finished with a decisive 17-point haul as Japan claimed a 27-10 Nations Championship win against Italy, who turned the ball over more than 20 times at Prince Chichibu Memorial Stadium.

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Italy had made 17 handling errors to Japan’s four by the 71-minute mark, with the visitors trailing by more than two converted tries at that stage. The Azzurri largely controlled the possession and territory battles, but the Brave Blossoms made the most of their point-scoring opportunities.

Juan Ignacio Brex helped get Italy off to a dream start, with the outside centre racing through a big gap to score in the fifth minute. Tommaso Menoncello had sent his centre partner on a significant break up field a couple of minutes earlier, as the Italians searched for the opening points.

VIDEO

Fly-half Paolo Garbisi helped park Japan inside their own half with an effective kick downfield, which led the hosts to dot the ball down for a goal-line drop-out. Italy No. 8 Lorenzo Cannon returned the kick with purpose, before Ignacio Brex scored in the very next phase.

But it didn’t take the Brave Blossoms long to hit back, with captain Warner Dearns burrowing over for the team’s first points in the Nations Championship. Matsunaga levelled the scores with the successful conversion, opening the fullback’s point-scoring account for the night.

Matsunaga put Japan ahead soon after with a try in the 16th minute. Inside centre Yuya Hirose made a break before sending try-scorer over for the go-ahead points with a draw and pass, before the fullback converted his own try.

The No. 15 added another three to Japan’s score with a penalty attempt in the 24th minute, lining up the shot from just outside the 22. Garbisi struck back for Italy in the final play of the half, with a shot at the sticks reducing the deficit to seven.

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Japan couldn’t have started the second half much better, with backrower Ben Gunter powering over for the team’s third try of the night. The blindside flanker got the ball a couple of metres out from the line and was able to fight through the covering Italian defenders.

Italy were had almost 90 per cent possession between the 52nd and 62nd minutes, but Japan continued to look more threatening in the pursuit of points. Matsunaga slotted another penalty, extending the Brave Blossoms’ advantage to 17.

Match Summary

2
Penalty Goals
1
3
Tries
1
3
Conversions
1
0
Drop Goals
0
127
Carries
115
3
Line Breaks
3
7
Turnovers Lost
26
4
Turnovers Won
1

The Brave Blossoms were fairly clinical in the dying stages of the contest, keeping the ball out of their own half and even getting themselves into point-scoring positions. But there was no further change to the score, with Japan holding on for a 27-10 win at home.

Japan head to Australia next week for a clash with Ireland in Newcastle.

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Comments

2 Comments
E
EvilMockingJay 6 days ago

Didn’t knew Japan was in South Hemisphere xD

B
Bazzallina 6 days ago

Pacific ring of fire def in this part of the world

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 21 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 22 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 24 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 29 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 31 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 33 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 46 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 54 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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