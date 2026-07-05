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Nations Championship

'That's nonsense': Ex-Bok coach takes aim at Borthwick's Pollock decision

Henry Pollock of England and Siya Kolisi of South Africa interact at full-time following the 2026 Nations Championship match between South Africa and England at Ellis Park Stadium on July 04, 2026 in Johannesburg, South Africa. (Photo by David Rogers - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
12 Comments

Former Springboks head coach Nick Mallett has criticised Steve Borthwick’s decision to play rising England star Henry Pollock from the bench at Ellis Park.

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The decision to bench Pollock meant that England’s back row was below the quality that it could have been, which ultimately cost England in the 45-21 loss to the Springboks.

Mallett said that 21-year-old Pollock did not need ‘protecting’ from the pressure and that failing to back the young star was a mistake.

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“I would have started Pollock,” he said on Talking Boks with Brendan Nel.

“I don’t think he is a guy that you necessarily bring off the bench. He is a fantastic rugby player, and you start the guy and don’t worry about all the media pressure.

“It’s like saying Sacha, we’ll bring him on with 20 minutes to go to protect him. That’s nonsense. You want to get him out there and give him the best opportunity to show what he can do.

“If they had started with him and a big blindside flank and Earl, their loose trio would have been better.”

Borthwick’s call was consistent with his previous selections, with Pollock playing every Test last November off the bench. In this year’s Six Nations campaign it was similar, with just one start at No.8 against Ireland and every other appearance from the bench.

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His start against Ireland remains his only one across his first 10 Tests.

Instead, veteran Tom Curry started at openside along side Ollie Chessum and Ben Earl in the back row against South Africa. Curry himself rose to prominence during the 2018 tour of South Africa as a young player, grabbing the No.7 jersey under Eddie Jones.

Mallett did say England weren’t as bad as the scoreline suggests, working from a 17-0 deficit to get within 10 points down 31-21 with 10 minutes to go.

“I felt they had a really good side. The Premiership had a really good final, and Northampton has been playing well and he had a number of their players in his team,” he said.

“I am not too critical of Borthwick. I have been there myself. I know how difficult it is when you go away to get a result. South Africa did perform well, but the result flattered us and they didn’t deserve to get 45 points.”

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Comments

12 Comments
P
PMcD 6 days ago

I think the ENG back row balance is the key thing to solve this summer, along with the midfield pairings once BJvR is added to the mix from next game.


Pepper & Pollock both bring great energy off the bench but it also leaves you an inexperienced back row, especially if they take off Tom Curry, at a key stage of the game.


I think Curry/Curry/Pollock would be an interesting starting combo, with Pepper/Curry/Earl to finish. They just need to find that right balance of energy vs decision making and not giving away easy penalties and cards at the business end of these games.

r
rr 6 days ago

I like the idea of playing around with the back row balance, but how would two rubys and a pollack effect the lineout? I think for the foreseeable we’ll see chessum at 6 out of necessity for height/lineout option

B
Bazzallina 6 days ago

I think from Biorthers viewpoint it has more to do with balance of backrow than any protecting but personally I’m starting him but it don’t automatically solve their problems and can raise some others with that balance and makeup of bench

J
J Marc 6 days ago

It seems,according to journos and pundits that everything in England dépends from Pollock…

Give him a breath !!!

S
SB 6 days ago

Always easy to talk but he’s probably right.

s
sorrel 6 days ago

Why does Mallet think Pollock was on the bench to protect him? How does a Saffa claim to be a ball knower without understanding the idea of bomb squad theory? If you think Pollock would be better starting, that’s one thing, but I’ve never thought him being on the bench was a failure to back him thing.

J
Jacque 6 days ago

WHY ELSE DIDNT HE START?

UTTER NONSENSE. HE’S PROB THE BEST LOOSIE IN ENG & SITS ON THE BENCH???


YOU MAY THINK YOU HAVE THE PLAYERS FOR A BOMB SQUAD BUT YOU DONT🤷‍♂️

W
Wayneo 6 days ago

A blind man can see he should start.


If I were coaching England, Martin & Pollock would be my first picks and then the rest of the team.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 9 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 10 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 17 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 20 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 32 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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