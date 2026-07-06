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Nations Championship

Josh Adams: What Wales 'can’t get hung up on' ahead of Boks and Los Pumas

CARDIFF, WALES - JULY 04: Vilimoni Botitu of Fiji is tackled by Josh Adams of Wales during the 2026 Nations Championship match between Fiji and Wales at Cardiff City Stadium on July 04, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Harry Trump - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
Comment

Josh Adams believes Argentina and South Africa will face a far better Wales than they did last year.

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Wales conceded a whopping 125 points to the Pumas and Springboks during Steve Tandy’s first campaign in charge in the autumn.

Argentina won 52-28 in Cardiff before South Africa claimed a record 73-0 victory when Wales were deprived of their English and French based players outside the official Test window.

VIDEO

Wales have a chance to avenge those heavy defeats over the next fortnight after heading to the southern hemisphere for rounds two and three of the new Nations Championship competition.

“We feel as a team that we’ve progressed from then,” Cardiff winger Adams said after an opening 39-24 Nations Championship victory over Fiji.

“I’d like to think they’ll see a progression in our game.

“It will certainly be a different test going to San Juan and playing Argentina, and then the world champions in Durban.

“So we’ve got some tests coming up and it will be a good gauge where this team is at the next two weeks, certainly.”

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Adams, who notched his 25th Test try against Fiji with an opportunist score, was part of the Wales squad that won a two-Test series in Argentina eight years ago.

The 31-year-old started both games and added to his try collection in the second Test win at Santa Fe.

“I played at San Juan (first Test) back in 2018 and I won,” Adams said ahead of Saturday’s return visit.

“But I know how tough it is and I know how good the Argentinians are at the minute.

“They are a very good team. You talk about Tests – and that’s right up there.”

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Beating Fiji came on the back of wins over Italy and Barbarians – the first time Wales have produced three successive victories since the 2023 World Cup.

Adams said: “The boys referred to it (momentum) from the Ireland and Scotland games in the Six Nations and then beating Italy.

“We can’t get hung up on that because that’s a previous campaign when we did well.

“There were loads of good improvements from the Six Nations, which was pleasing. We saw the game out and managed it really well.

“We want to kick on, we’ve been together now for three campaigns.

“There’s more expectation now within our group and we put more pressure on ourselves to achieve things. Our game’s moving on nicely.”

Nations Championship

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Starts 4th July 2026 - USA only.
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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 6 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 7 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 14 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 16 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 17 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 29 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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