Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
19 - 32
FT
31 - 15
FT
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Nations Championship

England name Six Nations regular as George Furbank's replacement


George Furbank and Tom Roebuck during the England vision access on June 17, 2024 in Urayasu, Chiba, Japan. (Photo by Koki Nagahama - RFU/The RFU Collection via Getty Images)
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Sale Sharks winger Tom Roebuck has been called into the England squad ahead of Saturday’s match against Fiji at the Hill Dickinson Stadium in Liverpool.

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Roebuck, who could count himself unlucky to miss out on the original squad, has been brought in as a replacement for Northampton full-back George Furbank.

The 25-year-old started four of England’s Six Nations games earlier this year, scoring a try in three of them, with the home defeat to Ireland the only match that he missed out on.

VIDEO

Since making his Test debut against Japan in Tokyo in June 2024, he has scored eight tries in 12 senior appearances for England and impressed last Autumn before a broken toe forced him on the sidelines.

The luckless Furbank was due to start last Saturday’s Nations Championship 45-21 defeat to South Africa at Ellis Park but had to be rushed to hospital with appendicitis. Marcus Smith covered 15 in his absence and England’s defence was ripped apart in the early exchanges.

Furbank remains in Johannesburg after having his appendix removed on Friday, and is due to return to the UK on Tuesday.

It is the latest setback to have struck the Harlequins-bound full-back after calf and concussion issues, as well as a fractured arm, prevented him from adding to his 14 caps since November 2024.

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Match Summary

0
Penalty Goals
0
7
Tries
3
5
Conversions
3
0
Drop Goals
0
117
Carries
117
10
Line Breaks
5
12
Turnovers Lost
9
4
Turnovers Won
1

Full-back Freddie Steward is expected to be available for Saturday’s clash with Fiji at Hill Dickinson Stadium after missing the Springboks showdown because of a rolled ankle.

Cadan Murley’s shoulder injury remains under investigation, however, and he is a doubt to take on the Islanders, with head coach Steve Borthwick scheduled to name his team on Thursday.

Having overcome his hamstring issues, Alex Mitchell made his comeback as a second-half replacement for Jack van Poortvliet against the world champions and is contention to start.

The Liverpool showdown with Fiji will be the first time England have played in the north of the country since thumping Italy 37-0 at St James’ Park in 2019 and for Mitchell it will be the chance to return to his roots having begun his career in Sale’s academy.

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“Going to Liverpool will be pretty special – it’s a new stadium and new fans. To try get some new fans up there would be really nice,” Mitchell said.

Following Saturday’s fixture against Fiji, England will travel to Argentina for their Round 3 Nations Championship match against Los Pumas at Estadio Único Madre de Ciudades in Santiago del Estero.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 5 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 6 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 6 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 14 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 15 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 27 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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