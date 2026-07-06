Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
19 - 32
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31 - 15
FT
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Women's Internationals

South Africa adopt 'next job' mentality for second Eagles Test

EXETER, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Sizophila Solontsi, Danelle Lochner and Babalwa Latsha of South Africa line up during the National Anthems prior to the Women's Rugby World Cup 2025 Quarter Final match between New Zealand and South Africa at Sandy Park on September 13, 2025 in Exeter, England. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)
Comments
1 Comment

Springbok Women assistant coach Laurian Johannes-Haupt has claimed the team will not dwell on their 34-21 victory against the USA Women’s Eagles.

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At the weekend a dominant first half laid the foundations for the Boks’ win at Johannesburg’s Ellis Park. On Saturday afternoon tries from Ayanda Malinga, Unam Tose, Babalwa Latsha, Vainah Ubisi and a Logan Welman brace was enough to propel the hosts to a win.

A second half drop-off saw South Africa ship Freda Tafuna, Ashley Cowdrey and Elizabeth Cook tries as the Eagles registered all of their points in the final 20 minutes.

VIDEO

“Yes, it is a ‘next job’ attitude for us,” Johannes-Haupt said. “We will be working hard this week to iron out the gremlins that came into our game, especially in the second half, but also fine-tune some new things we want to execute on the weekend.”

The result has meant that the USA have dropped behind Australia in the World Rugby rankings.

On Saturday 11 July the teams will play one another again. This time the fixture will take place at Pretoria’s Loftus Versfeld in the second match of the two-game Test series.

Byrhandré Dolf will not be considered for selection in Pretoria as she enjoys a compulsory rest period. This season the 23-year-old has also represented South Africa Women’s Sevens.

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South Africa will name their squad for the second Test on Thursday, although it could include several players more than accustomed to the surroundings of Loftus Versfeld.

“We have played there before and know what to expect, while a lot of our players are from the Bulls Daisies and are very familiar with the stadium,” Johannes-Haupt said.

“Altitude will be something that could work in our favour too. We have been up here in Johannesburg for almost two weeks now and adjusted and adapted well. The team schedule works well and we are in a good space.”

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Comments

1 Comment
B
BC1812 5 days ago

At last, a reference in the media to a significant result last Saturday in the women’s rugby world. Are SA starting to move into the second tier of Women’s Rugby? Will they back that result up next Saturday? Looks to me as if there should be a PAC5. No video of the match anywhere, why not?

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 8 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 9 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 16 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 19 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 31 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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