Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
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FT
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World Rugby Junior World Championship

England U20 players handed warning as they face JWC's most dangerous attack


Action from the World Rugby Junior World Championship 2026 Pool C match between England and USA at Avchala Stadium in Tbilisi, Georgia, on 2 July. Photo: Levan Verdzeuli / World Rugby.
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England U20 attack coach Will Parkin has warned his young charges that they cannot switch off in their winner-takes-all World Rugby Junior World Championship Pool C clash with Argentina at the Avchala Stadium tomorrow lunchtime.

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Both teams have taken 10 points from their two games, and only the pool winners progress to the semi-final stages. Only Australia, with 143 points, have scored more than Argentina (140) in the tournament.

England won their last meeting 41-20 two years ago, but so far Argentina have shown why they are among the favourites to win this tournament, and Parkin knows the threat that they pose.

VIDEO

“Obviously, as an attack coach, they are a joy and an inspiration to watch. They are certainly playing the brand of rugby that I love. They are exciting, but it’s also a case of us having to be aware of what threats they possess.

“They’re very consistent in their team selection, and obviously they’ve come off the back of The Rugby Championship. A few weeks off that, they’re then straight into the World Cup, which is obviously slightly different to our lads.

Fixture
World Rugby U20 Championship
Argentina U20
38 - 40
Full-time
England U20
All Stats and Data

“We have a large gap between Six Nations and coming out here to the World Cup. 17 of the 20 tries that they have scored in the first two games have come within one phase, which obviously is something that we have to be aware of.

“It definitely is something we’ve focused on this week. A big factor for us going into tomorrow is just making sure we stay switched on and follow positive moments up with other positive moments.

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“It’s a big focus for us in terms of just staying switched on. If you’d said we’d have been 10 points from 10 with no players injured or banned, and been able to rest some of our key players going into the knockout stages, we’d have taken it at the start of the tournament.

“Certainly areas that we wanted to fix up from the Six Nations have progressed nicely, like our attacking play. There are certainly bits we can keep going after. I think we are fourth across the competition for points scored. So again, there are certain areas we can get better in,” he said.

You can watch all the action on RugbyPassTV.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 5 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 6 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 6 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 14 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 15 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 27 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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