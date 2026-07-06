Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
19 - 32
FT
31 - 15
FT
14 - 38
FT
71 - 21
FT
U20
26 - 44
FT
U20
57 - 6
FT
U20
36 - 38
FT
U20
Tomorrow
09:00
U20
Tomorrow
09:00
U20
Tomorrow
11:30
U20
Tomorrow
11:30
U20
Nations Championship

Neil Barnes hints standout All Blacks performers could still miss Italy Test

Henry Lee Henry Lee
reporting from Auckland

CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND – JULY 04: Neil Barnes, assistant coach of New Zealand, walks across the pitch before the Nations Championship match between New Zealand All Blacks and France at One New Zealand Stadium, on July 04, 2026 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison – Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
1 Comment

The All Blacks coaching staff have made it clear that discussions have taken place about a possible selection shakeup, as they head into the second week of the Nations Championship.

ADVERTISEMENT

Dave Rennie’s All Blacks came out on top over Fabien Galthié’s French side at One New Zealand Stadium in Christchurch, setting up an opportunity to rethink selections against Italy in Wellington.

The travelling Italians will be disappointed with their Nations Championship performance against Japan, and will head to New Zealand’s capital with a chip on their shoulder.

VIDEO

Gonzalo Quesada’s side have never beaten the All Blacks, but are no strangers to upsets, having beaten England for the first time in Six Nations history, while their victory over Scotland in the 2026 competition was another memorable outing.

Former Italy assistant coach and now All Blacks senior assistant Neil Barnes has explained the thought process for this weekend’s selections.

“It’s actually a really good question, and there’s been a lot of debate in our coach’s circle, to be honest, and selectors as well, showing respect for Italy because they’re actually a very good side now,” Barnes told media in Auckland on Monday.

“Also we’ve got a squad to grow, so yeah, there’s some people that went all right last week that might not be in there, but there were also some really, really good performances that I think are going to be rewarded.

Related

'Long term, it's the best plan': Jordie Barrett on All Blacks changes against Italy

Hints from within the All Blacks camp point to some selection changes coming for round 2 of the Nations Championship against Italy in Wellington.

Read Now

Barnes suggests that there could be opportunities to give players a chance, but they also have to respect the threat Italy pose.

“Yeah, we’ve got a little eye on making sure respect it’s a test match, and it’s got to be one won well,” the All Blacks assistant told media in Auckland.

ADVERTISEMENT

“But at the same time letting some other players probably have a chance to make their case as well.”

With a huge 18 months coming up for the All Blacks, including a Greatest Rivalry Tour to South Africa and a Rugby World Cup in Australia, there could be a temptation to rest captain Ardie Savea.

The All Blacks captain has come off a long season with the Kobelco Kobe Steelers in Japan, after a huge season in 2025 with Moana Pasifika and the national side under former head coach Scott Robertson.

When asked whether Savea was one of the players discussed in the selection meeting, Barnes doesn’t give much away.

ADVERTISEMENT

“Oh, look at the end of the day, he’s one of many that we discussed, but yeah, it’s considered across every position,” the former Italy assistant said.

“To be honest, he has [had a long 18 months] but so have the Super Rugby boys, to be fair.”

Recommended

Michael Hooper weighs in on Wallabies' late call in Ireland defeat

'He's earned my respect': Neil Barnes on Luke Jacobson's performance against France

Super Rugby Aupiki: Talking points after four rounds of the 2026 season

ANALYSIS

England U20 players handed warning as they face JWC's most dangerous attack

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

Get the RugbyPass App 📱

Follow the biggest matches with live scores, line-ups, news and analysis, all in the RugbyPass App.

Download Here
On Apple IOS, Android, and Tablet.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Sione Tuipulotu describes what it's like playing Boks away from home for the first time

5
2

3 up, 6 down as World Rankings get shaken up

3

Rassie Erasmus takes gentle dig at England following win over Scotland

17
4

Scotland player ratings vs South Africa | Nations Championship 2026

5
5

South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

75
6

Steve Borthwick confirms series-ending injury to take sheen off England win

2
7

England player ratings vs Fiji | Nations Championship 2026

15
8

Fiji's Simione Kuruvoli gets rare permanent red card for 'pretty disgusting' act

9

Comments

1 Comment
T
Tk 5 days ago

I get the rotation bit but give Love time in that 10 jumper!!

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

5
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

20
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 8 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 8 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 16 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 17 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 18 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 30 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close