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Nations Championship

Wallabies dealt double injury blow before facing France and Italy


Carter Gordon warms up during a Wallabies training session at North Sydney Oval on June 25, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)
Comments
7 Comments

The Wallabies have been dealt a double injury blow before facing Six Nations champions France in Brisbane, with Carter Gordon and Tom Hooper set to miss the next two Nations Championship Tests on home soil.

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Coach Joe Schmidt revealed after the Wallabies’ heartbreaking 33-31 defeat to Ireland in Sydney that Gordon had been replaced due to cramp, although whether the fly-half would be fit to play France remained unclear.

But the Wallabies issued a squad update on Tuesday, revealing scans show that Gordon has suffered a calf strain. The 10-Test Wallaby has been ruled out of upcoming Tests against the French in Brisbane and Italy at Perth’s HBF Park.

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Hooper will not be available for those Nations Championship matches either, with the Exeter Chiefs backrower ruled out with a shoulder injury. The 25-year-old came on as a replacement with 12 minutes left in the clash with Ireland.

Western Force-bound playmaker Harry McLaughlin-Phillips has been brought into the national set-up in Brisbane, tasked with helping the team prepare for the match against the world’s fourth-ranked side on Saturday.

Ben Donaldson was provided fly-half cover off the bench against Ireland, injected into the contest with just over 20 minutes remaining. Another option is ACT Brumbies fly-half Declan Meredith, who is uncapped at international level.

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The Wallabies are looking to bounce back from the two-point loss to Ireland, who have now won their last six against the Aussies. Sam Prendergast kicked the go-ahead points with less than three minutes left at Sydney’s Allianz Stadium.

This match, which was played in front of a record crowd at the Sydney venue, had seven lead changes and came down to the final play of the match. Donaldson stepped up for a difficult penalty attempt but the shot sailed wide of the sticks.

The Wallabies have another five matches on home soil this season, including Saturday’s fixture against Les Bleus, It’s all part of the journey to Men’s Rugby World Cup 2027, which gets underway in about 15 months’ time.

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“When the World Cup rolls around next year, it’s going to be an exciting time for the country, exciting time for us,” Wallabies assistant coach Tom Donnelly said.

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“We saw on the weekend that in periods of the game we can certainly match it with the world’s best but to beat those world’s best teams, just to be more accurate.

“Missed a few opportunities, probably a bit of ill-discipline in the second half and that’s what you can’t be if you want to beat the world’s best.”

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Comments

7 Comments
B
Ben Smith 4 days ago

You're not one of the Wallabies if you're not injured 80% of the season.


They'll be taking kids out of school to field a team for the next RWC.

M
Mzilikazi 5 days ago

Bad blows, both. Hooper probably the worst of the two. This makes the French game all the harder to have realistic hopes of winning.

B
Bazzallina 5 days ago

Bro Carter needs to stay on the paddock best ability is an availability what’s up with him always getting injured? Just the way it goes or what?

T
Two Cents 5 days ago

Some players are just like that and he's unfortunately one of them. They are tough when they're playing but they're not robust so they're as frequently on the sidelines as they are on the field.


And there's a good chance many of these guys have been carrying something for a while that has only just broken due to the physical demands on them during games.


I mean no one wants to miss their chance to impress and lay down a marker but it often comes at the cost of their health and longevity in the game.


A lot of these guys are only relatively recently returned from injury too and they perhaps weren't quite ready to come back. The loss of Hooper is pretty devastating and I would argue more significant than losing Gordon.


Also losing Lonergan is a big blow too. But it potentially gives Thomas or whoever else is in the wings a chance to step up and show what they've got.


If they can front up the way they did against Ireland but tighten it up and be more focused and more disciplined then they have a chance.

u
unknown 5 days ago

Bring in Loto and Beale !

H
Hooker02 5 days ago

Losing Carter is a major blow to our chancs

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 10 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 20 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 32 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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