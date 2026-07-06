Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
19 - 32
FT
31 - 15
FT
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Nations Championship

Sam Darry: 'Conceding 32 points isn't acceptable for us'

Henry Lee Henry Lee
reporting from Auckland

CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND – JULY 04: Sam Darry of New Zealand runs with the ball under pressure from Oscar Jegou of France during the Nations Championship match between New Zealand All Blacks and France at One New Zealand Stadium, on July 04, 2026 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison – Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
1 Comment

All Blacks lock Sam Darry admits they will need to improve on the defensive front come Saturday afternoon against Italy in Wellington.

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Darry, who captained the Blues for the first time in Super Rugby Pacific in 2026, was the “experienced” lock last Saturday against France in Christchurch, despite only appearing in his ninth Test.

The Canterbury-born lock called the lineout the whole 80 minutes for the first time in an All Blacks jersey, after coming off the bench during the 2025 end-of-year tour to assume the lineout role under former head coach Scott Robertson.

VIDEO

Darry was one of Dave Rennie’s strongest performers against France at One New Zealand Stadium in Christchurch, contributing eleven carries and 17 tackles.

But, as Darry and the team reviewed the narrow, two-point triumph, there were clear areas they must improve on.

“There’s a fair bit of stuff, won’t go into all of it, but obviously you know we know that defence has got to be a lot better,” Darry said in Auckland as the All Blacks begin preparations for Italy.

“Conceding 32 points in a test match isn’t acceptable for us, so there’s a few things we looked at around that.

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“I guess, how we can slow opposition ball down to allow us time to set, and then just, I guess, winning collisions sounds very simple, but often defence comes down to that.”

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Former Italy assistant coach and now All Blacks senior assistant Neil Barnes, has explained what the thinking is around this weekend's selections.

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Having played under Robertson and now Rennie, Darry said that the coaching staff’s intent and philosophy has been easy for the players to adjust.

“I can’t call me too much on last year, I was only in for the back end of the year, but the coaches have brought an awesome, I guess, energy to the group.

“As you say, we haven’t been together long, but coaches and players have made a real effort to connect with each other and get on the same page, and the coaches have been very clear about the way we want to play, which has made it easy for us players.

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“They haven’t overloaded us with too much and allowed us to kind of still have our freedom to play what’s in front of us, and really, really driven, I guess, accountability on us, accountability on us to have a look at what we’re seeing and play what’s in front of us, whilst giving us kind of structures around that.

“Personally, I’ve really enjoyed it. It’s been great so far, and obviously it’s awesome now having a body of work from the weekend that we can look at and look at areas where we can be better as individuals and better as a team.”

Player Carries

1
Tom Staniforth
14
2
Ardie Savea
12
3
Matthieu Jalibert
12

The 25-year-old explained how Rennie’s work-rate philosophy has suited his game style, giving Darry the opportunity to showcase his wide-ranging skillset.

“As a tight forward, you pride yourself, I guess, being good in the contact zone, and this is just another string for us to add to our bow.

“I like to think that work great is one of my strengths, so I’ve really enjoyed the challenge that Rennie and the coaches have set for us around getting off the ground, getting set in position to play, and I think it’s really exciting for us.”

“I think we created a lot of opportunities through that kind of work rate and stuff in the weekend, so it’s exciting moving forward.”

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Comments

1 Comment
B
Ben Smith 4 days ago

It's not. 57-0 should be the standard.


At least 3 forward passes for the french tries but we know refs are soft. Have to be a bit better.


We left 35-40 points behind. Just need to keep our cool.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 8 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 9 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 16 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 17 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 19 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 30 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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