Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
19 - 32
FT
31 - 15
FT
14 - 38
FT
71 - 21
FT
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World Rugby Nations Cup

Classic Calcutta Cup match loses its record status

Canada on the attack against Spain in the opening round of the World Rugby Nations Cup 2026. Photo: Rugby Canada X
Comments
Comment

Back in 2017, when the All BlacksLions series was drawn after a 15-15 stalemate in the third and final Test, Steve Hansen memorably described the underwhelming experience as “a bit like kissing your sister”.

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Draws in Test rugby are much maligned and at various points in time there have been calls for all matches to be played to a result through the ‘golden point’ method now adopted by rugby league. However, on Saturday very few spectators would have left Clarke Stadium, Edmonton, feeling unfulfilled.

Canada and Spain treated the crowd to a fantastic game of attacking rugby, and at the end of a compelling 80 minutes, there was nothing left to choose between the teams.

VIDEO

Twelve tries and 84 points were split equally, with the game ending in a breathless 42-42 draw, which has now been confirmed as the highest-scoring draw in the history of Test rugby.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
6
Tries
6
6
Conversions
6
0
Drop Goals
0
151
Carries
81
4
Line Breaks
4
8
Turnovers Lost
11
5
Turnovers Won
1

The 2012 Africa Cup game between Madagascar and Namibia was 43-43 after 80 minutes, but that match went to extra-time and was played to a finish, with a final scoreline of 57-54 to the Makis.

Last September, Chile and Samoa fought out a 32-32 draw in a RWC 2027 qualifier, but until Saturday, the record was held by international rugby’s oldest rivals, England and Scotland, thanks to the 2019 Calcutta Cup classic, which ended 38-38.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 4 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 5 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 6 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 15 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 27 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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