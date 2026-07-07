Northern | US
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
36 - 36
FT
12 - 33
FT
35 - 21
FT
38 - 17
FT
19 - 32
FT
31 - 15
FT
14 - 38
FT
71 - 21
FT
U20
26 - 44
FT
U20
57 - 6
FT
U20
36 - 38
FT
U20
Tomorrow
09:00
U20
Tomorrow
09:00
U20
Tomorrow
11:30
U20
Tomorrow
11:30
U20
World Rugby Junior World Championship

World Rugby Junior World Championship semi-final fixtures confirmed


South Africa U20s at the World Rugby Junior World Championship
Comments
2 Comments

Reigning champions South Africa U20 have booked their place in the World Rugby Junior World Championship semi-finals as top seeds following a winner-takes-all victory over Wales U20 in Tbilisi on Tuesday.

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The Junior Boks overcame a 14-0 deficit in the first half to triumph 52-33 over Wales and secure top seeding heading into the semi-finals.

The contest was one of three matches between unbeaten sides in round three of the Junior World Championship in Georgia, with England U20 and Argentina U20 putting their unbeaten records on the line in Pool C, and France U20 and Australia U20 doing the same in Pool D.

VIDEO

Last year’s runners-up, New Zealand U20, got proceedings underway on Tuesday at the AIA Arena in Kutaisi, registering a 45-15 seven-try win over Italy U20 with seven different players crossing the line, and in doing so became the first side to book their place in the final.

Champions from 2024, England, played out an epic with Argentina at the Avchala Stadium following New Zealand’s victory, with Andy Titterrell’s side defending for their lives in the final play of the game to win 40-38 having held a 35-12 lead in the second half before being reduced to 13 men.

World Rugby U20 Championship

Pool A
P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
South Africa U20
3
3
0
0
15
2
Wales U20
3
2
1
0
10
3
Georgia U20
3
1
2
0
7
4
Uruguay U20
3
0
3
0
0
Pool B
P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
New Zealand U20
3
3
0
0
15
2
Scotland U20
3
2
1
0
11
3
Italy U20
3
1
2
0
7
4
Japan U20
3
0
3
0
1
Pool C
P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
England U20
3
3
0
0
15
2
Argentina U20
3
2
1
0
12
3
Ireland U20
3
1
2
0
8
4
USA U20
3
0
3
0
1
Pool D
P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
France U20
3
3
0
0
15
2
Australia U20
3
2
1
0
12
3
Fiji U20
3
1
2
0
5
4
Spain U20
3
0
3
0
3

France and Australia rounded off the top-of-the-pool deciders after at the AIA Arena at the same time as South Africa’s triumph in Tbilisi, with flanker Lucas Andjisseramatchi scoring twice to help Les Bleuets record a 34-29 win and march into the Championship semi-finals.

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With all four pool-winners recording bonus-point wins in all three games, the seedings went down to points difference, with South Africa coming out on top with +125, followed by France, +60, New Zealand, +57, and England, +37.

South Africa will therefore play England, and New Zealand will play France in the Championship semi-finals on Monday, July 13, in Tbilisi.

The losses Wales, Argentina and Australia suffered mean they will now compete in the fifth-place semi-finals, on Sunday, July 12, and will be joined by Scotland U20, who defeated Japan U20 43-32 to finish second in Pool B. Australia, who finished top seeds, will face Wales and Argentina will play Scotland in those fixtures.

The final matches of Tuesday’s fixtures determined how the ninth-place semi-finals and 13th-place semi-finals would pan out, with third-place in Pool A, Georgia U20, playing fourth-place Uruguay, and third-place in Pool D, Spain U20, playing fourth-place Fiji U20.

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Georgia comfortably won their contest 56-3, with flanker Luka Narsia scoring twice, to book a meeting with Italy U20, in the ninth-place semi-finals on Monday.

Fiji, meanwhile, who narrowly defeated Spain 29-26, will play Ireland U20, who finished as the best third-place side in the competition after their 73-22 win over USA U20, where both fly-half Charlie O’Shea and wing Sean Walsh scored hat-tricks.

In the 13-place semi-finals on Sunday, Spain will play Uruguay and Japan will play the USA.

World Rugby Junior World Championship semi-finals schedule

Championship semi-finals
France U20 vs New Zealand U20 – Avchala Stadium, Tbilisi, Monday, July 13, 18:00 local time / 15:00 BST
South Africa U20 vs England U20 – Avchala Stadium, Tbilisi, Monday, July 13, 20:30 local time / 17:30 BST

Fifth-place semi-finals
Argentina U20 vs Scotland U20 – Avchala Stadium, Tbilisi, Sunday, July 12, 18:00 local time / 15:00 BST
Australia U20 vs Wales U20 – Avchala Stadium, Tbilisi, Sunday, July 12, 20:30 local time / 17:30 BST

Ninth-place semi-finals
Georgia U20 vs Italy U20 – AIA Arena, Kutaisi, Monday, July 13, 18:00 local time / 15:00 BST
Ireland U20 vs Fiji U20 – AIA Arena, Kutaisi, Monday, July 13, 20:30 local time / 17:30 BST

13th-place semi-finals
Japan U20 vs USA U20 – AIA Arena, Kutaisi, Sunday, July 12, 18:00 local time / 15:00 BST
Spain U20 vs Uruguay U20 – AIA Arena, Kutaisi, Sunday, July 12, 20:30 local time / 17:30 BST

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Comments

2 Comments
F
FE 4 days ago

Horrible actitud of TMO an ref, un the marcha Pumitas U20 va England U20, O think England don’t nerd helps, un this match some desitions broke the argentina players 3 ir for times, good teams don’t need any help

B
Ben Smith 4 days ago

The perks of contaminated meat.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 10 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 21 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 27 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 33 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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