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Nations Championship

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

South Africa's centre Damian de Allende (L) tackles England's fullback Marcus Smith during the rugby Nations Championship match between South Africa and England at Ellis Park Stadium in Johannesburg on July 4, 2026. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)
Comments
11 Comments

South Africa great Victor Matfield has described Springboks centre Damian de Allende as “probably the most underrated player in world rugby” following his performance against England in round one of the Nations Championship at Ellis Park.

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The abrasive centre was named player of the match in the victory in Johannesburg, albeit somewhat controversially, with many speculating that his namesake Damian Willemse was actually due to be given the accolade. It was nevertheless a typical performance from the inside centre, where he registered 16 tackles and one turnover.

In light of the result, Matfield, speaking on his Rugby Rivals podcast, said that the 34-year-old and No.8 Jasper Wiese are the “heartbeat of this South African team,” adding that he believes de Allende is the first name on Rassie Erasmus’ team sheet.

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What’s more, the former lock said that England are lacking a player with de Allende’s profile at inside centre, saying “they can’t punch with their backline.” South African-born inside centre Benhard Janse van Rensburg, who qualifies for England this week, may be a possible solution to fix an issue that has plagued England for years.

Both Wiese and de Allende have been rested for South Africa’s clash with Scotland this week, as Erasmus has made 10 changes to his starting XV.

Fixture
Nations Championship
South Africa
42 - 28
Full-time
Scotland
All Stats and Data

“Somehow Rassie gets the best out of his players even with the changes,” Matfield said.

“Our backline looked so good. Damian de Allende at 12, he’s just a workhorse and I think he’s probably the most underrated player in world rugby. Just the go-forward he gives to South Africa, the work rate around the park. Then Damian Willemse at No.15, I think it was one of his best games I’ve seen him play. Under the high ball, I don’t think he missed one the whole day. He’s got that step that he always beats the first guy.

“The other guy from South Africa that I think people need to start looking at as one of the best is Jasper Wiese. Every time he carries, he gets metres and he gets the South Africans on the front foot, and from there a guy like Manie [Libbok] can control the game.

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“Jasper Wiese and Damian de Allende are the heartbeat of this South African team at the moment. We’re all about physicality and we’re all about getting on that front foot, dominating the advantage line, and those two guys are just unbelievable.

“A guy like Andre Esterhuizen is just killing it with the Sharks, and then I think ‘how do you keep Andre Esterhuizen out of the team?’ Then you see Damian de Allende playing and it’s just like ‘you can never drop this guy.’ I think when Rassie writes down his team, Damian de Allende is probably the first guy he writes down.

“Unfortunately, I still believe England, you need a strong No.12 these days, and they just don’t have it. They can’t punch with their backline; they can only punch with their forwards – they’ve had Ben Earl, who’s a big carrier. The rest of their loosies, there’s just not big carrying ability there.”

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Comments

11 Comments
N
NxxTX 4 days ago

Its not ‘will the Bokke beat you’ its ‘how much are they going to beat you by’. Chin up England nothin’ gonna stop that team. Only time, when NZ has the No1 rank for awhile again, but not sure if that will be in this decade prob midway through the next!! Yeah Na, just being a smart A. Seriously though they are pretty much unstoppable so dont be too hard on yourselves.

B
Ben Smith 4 days ago

57-0, bro!


That's their level when not on the juice/Wayne Barnes holding their hands.

H
Hammer Head 5 days ago

That picture is remarkable.


Zoom in.


The fact that Damian virtually makes eye contact with the photographers lens as he catches Marcus’ buttock on the horizontal in that tackle, is amazing.

B
Ben Smith 4 days ago

Far too used to having his nose in those areas.

N
NxxTX 4 days ago

Me, I dont like the photo think there would have been far better ones to use than that one.

M
Mark 5 days ago

Imagine a world, far, far away, where England have a settled 12 & 13 combo, and a Specialist No 8…….only joking🤣

B
Ben Smith 4 days ago

Here’s a joke - where do cows go on a Friday night?


To the moooooovies.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 6 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 7 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 14 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 15 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 17 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 28 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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