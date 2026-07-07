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PWR

Lutui pledges future to 'special club' after breakthrough Loughborough campaign

LONDON, ENGLAND - APRIL 11: Haineala Lutui of England reacts as she interacts with fans following the Women's Guinness Six Nations 2026 match between England Red Roses and Ireland at Allianz Stadium on April 11, 2026 in London, England. (Photo by Morgan Harlow - RFU/The RFU Collection via Getty Images)
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After a breakthrough season England international Haineala Lutui has signed a new multi-year contract with club side Loughborough Lightning.

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The 19-year-old back-row and lock made her senior Lightning debut last August in the PWR: The Cup, and made her league debut against Harlequins in October’s 2025/26 season opener.

Across the PWR season, Lutui carried the ball more than any other player [247 times] and finished second in the stats charts for gain-line carries behind her club teammate Alev Kelter.

VIDEO

Club form caught the eye of England Red Roses boss John Mitchell, who called Lutui into his Guinness Women’s Six Nations squad and handed the teenager her senior international debut against Ireland in the Championship opener at Allianz Stadium.

This season Lutui was named Loughborough’s Young Player of the season and PWR Breakthrough Player of the Season.

“I’ve really enjoyed my journey at Loughborough Lightning so far,” Lutui said. “Being surrounded by such a supportive group of coaches and teammates has helped me grow both on and off the field, and I’ve made some amazing friendships along the way. Looking back to when I first arrived, I can really see how much I’ve developed as a player and as a person.

“The environment at Loughborough has constantly pushed me to improve and challenge myself, while also giving me the confidence to express myself as a player. I get the opportunity to play alongside amazing players such as Sadia Kabeya, Daisy Hibbert-Jones and Lilli Ives Campion, which has helped me improve my own game. I’m really grateful to be part of such a special club.”

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Lutui is the fourth England international to have pledged her long-term future to Loughborough after Sadia Kabeya, Helena Rowland and Daisy Hibbert-Jones.

It has been a remarkable coming of age story for Lutui, just 444 days after her first BUCS Super Rugby appearance for Loughborough University was making her Test rugby debut.

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Nathan Smith, Loughborough Lightning head coach, said: “What Haineala achieved in the 2025/26 season is nothing short of remarkable. She deserves enormous credit for what she has accomplished.

“She has gone from a university player to breaking into a World Cup-winning Red Roses side in little over a year. What’s even more exciting is that she is extremely coachable, and we’re only scratching the surface of what she can go on to achieve.

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“For all young players within the pathway at Loughborough — and for prospective players who may join in the future — she, alongside the likes of Lilli Ives Campion, represents what can be achieved here. We can develop players to compete at elite university level, thrive in the PWR, and play for their countries on the international stage.”

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 7 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 8 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 10 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 15 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 16 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 18 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 29 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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