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Nations Championship

Will Jordan backed to break iconic All Blacks record against Italy

Will Jordan of New Zealand looks on during the Nations Championship match between the All Blacks and France. (Photo by Kai Schwoerer - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
4 Comments

Will Jordan is just three tries away from becoming the All Blacks‘ all-time leading try-scorer, trailing Doug Howlett’s record of 49.

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The outside back overtook Joe Rokocoko, Julian Savea and Christian Cullen in the all-time ranks with his two tries against France, also separating himself from teammate Beauden Barrett in the Christchurch win.

Jordan will bring his season tally of 47 tries to Wellington this weekend, and, should he be selected, is in with a chance of creating history, according to one ex-All Black.

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“Will’s back to try-scoring; he’ll be on 50 soon,” James Parsons said on the Aotearoa Rugby Pod. “He’ll get three against Italy.”

Jordan was back on the right wing against France, after two seasons starting almost exclusively at fullback under Scott Robertson. The 28-year-old now has a strike rate of one try per game throughout his 32 games on the wing, while he has scored 11 tries in 16 starts at fullback.

For the Crusaders, he’s scored 49 tries in 73 games, having played fullback in all but four of those games.

Parsons’ fellow analyst on the podcast, Byrn Hall, played alongside Jordan at the Crusaders throughout the club’s trophy-laden Scott Robertson years before moving to Japan four seasons ago, and said Jordan’s success is no fluke.

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“I’ve been very lucky to be in camp with him — all of it comes down to effort and work off the ball. Very similar to Billy Slater, those first three steps on both sides of the ball are very important to how Will is able to get into those positions.

“But he’s also just got a knack, an IQ for reading the play really well. Long may it continue for the All Blacks.”

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Feeding confidence in Jordan’s chances of making history this weekend is the success of the All Blacks’ attack in its first game under the new coaching group led by Dave Rennie.

Both Hall and Parsons highlighted how effective the All Blacks were at the breakdown, generating lightning-quick ball at 83 per cent of rucks and chewing through plenty of metres with the ball in hand as a result.

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But what impressed the duo most was that New Zealand never shied away from the all-out attack, even when the game was on the line and the players were fatigued. The pundits both concluded that Rennie has quickly won over the locker room, with the players enjoying the style of play and fully buying into it.

“Why would you not (have confidence in the game plan)? It’s in our DNA to want to hold onto the ball, make offloads, make linebreaks, play what we see in front of us,” Hall said.

“I can only imagine in that group, and optimism is the big word that they’ve used, not having fear of where you are on the field.”

It was suggested that the team’s breakthrough moment could happen when the so-called “optimism” becomes “realism”, when the team’s cohesion catches up with the high-octane attack.

“Honestly, that will happen quicker than you think,” Parsons weighed in. “Because they’re not going to punish you for having a crack. You’re not going to lose your spot. That’s what it looked like, because they were taking risks when the game was in the balance.”

You can watch the full Aotearoa Rugby Pod episode on RugbyPass TV.

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Comments

4 Comments
d
d 4 days ago

This really sums up the difference between Razor and Rennie. According to Crusaders fans Jordan has played “out of position” at wing, and Robertson was simply unable to admit that Jordan always has been more effective on the wing than at fullback in the black jersey. provincial mindset.

I
Icefarrow 4 days ago

You’re comparing apples and oranges. He’s a better Fullback than Winger, but for the last several years he’s filled the 14 jersey because we’re lacking speed out on the Wings. If Tangitau hadn’t injured himself, I’m sure he’d be played at 15.

B
B 4 days ago

WJ to hold the record playing as the AB’s #14 right winger…

B
Ben Smith 5 days ago

He’ll score 6.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 10 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 21 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 27 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 32 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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