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Nations Championship

Wallabies captain embraces chance to build support before home World Cup

Finn Morton Finn Morton
reporting from Sydney

Harry Wilson of the Wallabies takes a selfie with fans after The Rugby Championship match between Australia Wallabies and Argentina Pumas at Allianz Stadium on September 13, 2025 in Sydney, Australia. (Photo by Jason McCawley/Getty Images)
Comments
1 Comment

Harry Wilson believes the Wallabies have an exciting opportunity to build on the support behind them 15 months out from a home Rugby World Cup, as the team prepares to take on Ireland in front of a sold-out Sydney crowd.

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Rugby Australia announced on June 8 that a full house would be watching on at Sydney’s Allianz Stadium when the Wallabies kicked off their season. That Nations Championship opener is now just days away, with a clash against the Irish on Saturday evening.

This is the first time in eight years that Ireland will take the field Down Under, with the last three meetings between the sides taking place at the Aviva Stadium in Dublin. The Wallabies are also looking to snap a five-game losing streak that dates back to 2018.

VIDEO

The Wallabies broke the all-time home attendance record last year, and rugby fans have again snapped up tickets. There are another five Wallabies matches on home soil throughout this year’s international season, setting the scene for Men’s Rugby World Cup 2027.

“It’s so, so awesome to have all the support we’ve got behind us. We know it’s on us to put out performances and to win Test matches for our country, especially in our own backyard here,” Wilson told reporters in Sydney.

“There’s no better way to start than against the number three Test team in the world. We know who we’re versing, we know how classy they are and I’m sure if we go out there, put a really good performance in, Australia will keep getting behind us.

“It’s exciting for us because it’s on us to put the performance in. It’s all in our hands and that’s really exciting.”

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Australian sports fans have a lot to look forward to this weekend, with the Wallabies among the national teams in action on the world stage. The Socceroos are chasing a first-ever FIFA World Cup knockout win, and the Australia Women’s Cricket Team are in the T20 World Cup Final.

Whether you live in Australia, have been fortunate enough to attend the FIFA World Cup or just seen clips of fans on social media, the support behind the Socceroos has been impossible to ignore in recent weeks.

The Socceroos are in action in the early hours of Saturday morning, with the Wallabies taking the field for their own international hit-out 16 hours later. Wilson is hoping the Wallabies can help give Aussie sports fans plenty to cheer about.

“You see what the support for the Socceroos has been the last few weeks, it’s the whole country getting behind [them] and everyone is going to pubs and watching it,” Wilson said.

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“It’s a really cool time when you see your whole nation get behind a sport. It’s a really big day of sport tomorrow in Australia; you’ve got the Socceroos, you’ve got the ‘Demon’ over in Wimbledon then with us.

“It’s an exciting day for Australian sport and hopefully it’s a really good day.”

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Comments

1 Comment
u
unknown 4 days ago

The LIONS filled stadiums last year as they are designed to do ! 40000 supporters who spent a lot of money . Strangely our media didn’t stop bagging them .

I’m very surprised that McReight is not Captain and surprised that Wilson is in the 23 . He tries hard but only runs straight and too upright . At the Reds he mostly gains metres off forward passes from McDermott. They do the same with the Wallabies and include Daugunu in the scam . Most local referees ignore it and the commentators go in swoons over it .

Angus Scott-Young has been the best 8 all year . He is relentless . McReight , Valentine , Scott-Young , Loto and Tizzano are my backrowers . 7 , 6 , 8 and bench . The second row worries me . Loto made life easy for Canham and Wiiiams is just provicial .

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As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 20 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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