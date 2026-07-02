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International

2026 MLR champion among four potential USA debutants for Portugal

The USA players stand for the national anthem during the international test match between Georgia and the USA at AdjaraBet Arena on November 8, 2025 in Batumi, Georgia. (Photo by Levan Verdzeuli/Getty Images)
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Nathan Den Hoedt has been rewarded for another standout season in Major League Rugby, with the Australian-born lock named to debut for the USA Men’s Eagles two weeks after helping the Chicago Hounds win the championship shield.

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Den Hoedt was part of the Houston SaberCats side that lost the MLR decider last season, before moving to the Windy City. The Hounds completed an undefeated season with a 35-17 win against the California Legion on June 22, with Den Hoedt touching down for one try.

The forward started in all 10 appearances during Chicago’s championship-winning campaign and is now set for higher honours in the all-new Nations Cup. Den Hoedt is one of four Hounds players named in the USA’s matchday 23.

VIDEO

Chris Hilsenbeck starts at fly-half alongside Legion scrum-half Ruben De Haas, and Tavite Lopeti is set to start at outside centre. Brandon Harvey is the other Hounds representative, set to make an impact off the bench.

The USA defeated Portugal 21-17 in a thriller two years ago and are now set to host the European side for the first time. This Nations Cup contest will be held at Denver’s Dick Sporting Goods Park on July 4, with the USA players set to wear a commemorative 250-year anniversary patch.

“July is always a shotgun start for us as we bring the team together from across the world. The men have been diligent in their detail of the basics we are rapidly putting in place,” head coach Scott Lawrence said.

“The nation’s 250th is a special day and we are grateful to have the opportunity to represent our country’s rugby community on Saturday.”

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USON Nevers winger Perry Mayo, Mason Pedersen from the Seattle Seawolves and Anthen Rugby Carolina’s Julian Roberts are also in line to debut. Coach Lawrence has selected a side that includes 17 players out of Major League Rugby.

Jason Ramm captains a side, set to pack down alongside Den Hoedt in the second row. Stade Francais prop Jack Iscaro will combine with hooker Kapeli Pifeleti and tighthead prop Tonga Kofe in the front row trio.

Old Glory DC duo Benjamin Bonasso and Cory Daniel start on the flanks, with Seattle Seawolves No. 8 Paddy Ryan rounding out the starting pack as the No. 8. Zebre Parm’s Shilo Klein and potential debutant Pedersen are among the forwards on the bench.

In the backs, De Haas will link up with Hilsenbeck in the halves. Dominic Besag out of St. Marys College will line up at inside centre, joining Lopeti in the midfield. Mayo and Rufus McLean are the two wingers, while Mitch Wilson is the fullback.

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USA Men’s Eagles to play Portugal in Denver

  1. Jack Iscaro — Stade Francais
  2. Kapeli Pifeleti — Provence Rugby
  3. Tonga Kofe — California Legion
  4. Nathan Den Hoedt — Chicago Hounds
  5. Jason Damm (c) — California Legion
  6. Benjamin Bonasso — Old Glory DC
  7. Cory Daniel — Old Glory DC
  8. Paddy Ryan — Seattle Seawolves
  9. Ruben de Haas — California Legion
  10. Chris Hilsenbeck — Chicago Hounds
  11. Perry Mayo — USON Nevers
  12. Dominic Besag — St. Mary’s College
  13. Tavite Lopeti — Chicago Hounds
  14. Rufus McLean — Seattle Seawolves
  15. Mitch Wilson — New England Free Jacks

Replacements

16. Shilo Klein — Zebre Parma

17. Ezekiel Lindenmuth — Seattle Seawolves

18. Mason Pedersen — Seattle Seawolves

19. Brandon Harvey — Chicago Hounds

20. Nafi Ma’afu — Union Sportive Montalbanaise

21. Ethan McVeigh — New England Free Jacks

22. Luke Carty — Anthem Rugby Carolina

23. Julian Roberts — Anthem Rugby Carolina

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As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 4 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 9 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 20 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 22 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 23 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 24 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 39 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

43 Go to comments
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