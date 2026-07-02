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Nations Championship

The qualities that have primed Carter Gordon for another start on home soil

Finn Morton Finn Morton
at Allianz Stadium, Sydney

Carter Gordon warms up during a Wallabies training session at North Sydney Oval on June 25, 2026 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)
Comments
Comment

Carter Gordon had played just two Tests for the Wallabies off the bench before being named to start at fly-half against the All Blacks in 2023. It’s been 1,070 days since that Bledisloe Cup clash in front of 83,994 fans at the MCG, and Gordon will again wear the No. 10 jersey.

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Gordon will partner ACT Brumbies captain Ryan Lonergan in a new-look halves pairing when the Wallabies take on Ireland in front of a sold-out crowd in Sydney. This will be the 25-year-old’s third international appearance on home soil, and first since returning from a stint in the NRL.

The playmaker went to the 2023 Rugby World Cup, returned for the following Super Rugby Pacific season with the Melbourne Rebels, but then put pen to a paper on a deal with rugby league side the Gold Coast Titans in June 2024.

VIDEO

But after securing a move back to rugby union ahead of the 2025 Spring Tour with the Wallabies, Gordon is primed for what will be just his third international on Aussie soil. The Queenslander is coming off a debut season with the Reds, having made 10 starts during the recent campaign.

“It’s been really good for Carter to have a pretty injury-free year for Reds. He got a lot of footy for us,” Reds teammate and Wallabies captain Harry Wilson told reporters at Allianz Stadium.

“He loves the defence side of being a fly-half, he’s always wanted to get in there. His chat, his communication was really good for us at Reds and since he’s come into Wallaby camp, he’s really grabbed that and he’s been leading that.

“He’s had a really good two weeks in the hot seat and we’ve really enjoyed training with him and we’re really excited to play with him.”

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Gordon is one of two Reds representatives in the Wallabies backline, with Jock Campbell named for a return to the Test arena. Campbell hasn’t played for the Wallabies in more than 1,300 days but has been rewarded for a strong Super Rugby Pacific season.

The 31-year-old wore the No. 15 jersey in all 14 appearances of Les Kiss’ Reds side in 2026, with the fullback playing the full 80 in a majority of those matches, and even a mammoth 89-minute shift in a Super Point defeat to the Blues.

“I’m so happy for Jock, he’s worked so hard to get back here,” Wilson said.

“His Super Rugby performances this year were unbelievable. He’s come back this year fitter, faster and stronger than I’ve ever seen him at 31 years old and that’s a credit to him about how hard he’s worked.

“He’s really fitted into this group really well. He’s quite a loud talker out the back and he’s obviously got a fair bit of flair in attack and he’s quite good under the high ball.”

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Inside centre Len Ikitau is the more experienced back named in the First XV with 50 Test caps, and winger Max Jorgensen has made 20 appearances in gold. Western Force winger Dylan Pietsch and NSW Waratahs centre Joseph-Aukuso Suaalii have been selected as well.

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Comments

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Comments on RugbyPass

T
Tom 4 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 11 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 19 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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