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Nations Championship

What Wallabies captain Harry Wilson makes of Ireland’s backrow trio

Finn Morton Finn Morton
at Allianz Stadium, Sydney

Jack Conan of Ireland participates in the France (blues) vs. Ireland (greens) match during the Six Nations Championship at the Stade de France in Paris, France, on February 5, 2026. The first match of the 2026 Six Nations Championship between France and Ireland takes place in Paris. France wins the match 36-14 at the Stade de France. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto)
Comments
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Wallabies captain Harry Wilson has highlighted the importance of winning collisions at attacking breakdowns before facing Ireland this weekend, as the forward pack look to lay down a marker by creating quick ball for the backs.

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Wilson leads a forward pack that boasts 313 Test caps of experience, including more than 135 appearances between the three loose forwards. Ireland coach Andy Farrell has named an experienced coach as well, with four players beyond the 50-Test mark.

The battle of the loose forwards stands out as a positional duel to watch on Saturday evening in Sydney, with two British & Irish Lions named to start. Jack Conan started all three Lions Series Tests about 12 months ago and Josh van der Flier was part of the touring squad.

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Those two will be joined by Connacht’s Cian Prendergast, with the 10-Test backrower selected at blindside flanker. Prendergast will pack down at scrum time opposite Rob Valetini, who joins Fraser McReight and Wilson in the Wallabies loose forwards.

“It’s a really good backrow there. Obviously we versed van der Flier and Conan last year in the British & Irish Lions and we know what sort of players they are,” Wilson told reporters at Sydney’s Allianz Stadium.

“Prendergast, we haven’t seen too much of him compared to the other two but we’ve done our research and he’s quite an abrasive player.

“It’s a really good challenge and something we’re really looking forward to.”

Valetini is a two-time John Eales Medallist, which is awarded to the Wallabies Player of the Year, and is coming off a strong Super Rugby Pacific season with the ACT Brumbies. ‘Bobby V’ lines up on one flank, with Queensland Reds skipper Fraser McReight on the other.

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The starting No. 8 is Wilson, who was named in the World Rugby Dream Team after Australia’s mammoth 15-Test international season in 2025. All three have played at least 36 Tests in Wallaby gold, with Valetini the most experienced with 62 appearances.

Tom Hooper, who was named the Player of the Match in the third Lions Series match last August in Sydney, will provide impact off the bench. Hooper has returned home to Australia after a season with England Premiership runners-up Exeter Chiefs.

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“The training sessions, everyone’s always competing hard and that’s what you want,” Wilson said.

“Everyone gets along so well in the squad and that’s what creates that nice environment against each other.

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“Us four have the opportunity to go out there tomorrow night and we really want to start the year well.”

Ireland finished second in the 2026 Six Nations with a 4-1 record, missing out on the top prize to France. The Irish have now made their way Down Under for the first time in almost 10 years, having not played on Australian soil since 2018.

The Wallabies defeated Ireland in the first of three Tests that year, before the visitors bounced back with wins in Melbourne and Sydney. Ireland have won the last five meetings between the sides, including a 46-19 triumph in Dublin last November.

“We’ve definitely seen a bit of change. Obviously the Six Nations is a hell of a competition and we’ve made sure to have a look through them all.

“The nice thing about the first Test match of the year, the coaches have had the last four or five months on them, seeing ways for us to go about our game this weekend against them.

“We feel like we’ve got a good plan and now it’s on us to go out there and execute it against them.”

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Comments

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 21 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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