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Nations Championship

Gregor Townsend: 'Now looking back, we’re very grateful for that defeat'


Kyle Steyn,Lucio Cinti
Comments
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Gregor Townsend hailed Scotland for demonstrating their growth since November after they kicked off their Nations Championship with a scintillating 47-38 victory away to Argentina.

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The Scots were heavily criticised after squandering a 21-0 lead in losing 33-24 at home to the Pumas last autumn.

But after an encouraging Six Nations earlier this year, which featured stirring victories over England and France, they continued their resurgence with another statement victory in Cordoba by running in seven tries against an Argentina side ranked two places above them.

VIDEO

“Now looking back, we’re very grateful for that defeat,” head coach Townsend said. “It was really painful at the time, to be in a winning position and then to disappoint your own crowd.

“But the week after I felt that we became a much better team, we had more honest conversations and then during the Six Nations we were more prepared for momentum swings in the game.

“Sometimes your biggest growth comes from adversity, from your most painful moments and I’ve seen that with the team. Today was another step forward, coming to Argentina, who were playing so much good rugby and winning away from home, but I know there’s a lot more to come from the team.

“We can put a lot back to those final 20 minutes at Murrayfield to see how much we’ve improved since then.”

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Scotland’s tries were scored by seven different players, with Sione Tuipulotu, Pierre Schoeman, Rory Hutchinson, Gregor Brown, Scott Cummings, debutant Gregor Hiddleston and Kyle Rowe all crossing the line to put them 47-24 up before Argentina reduced their arrears to nine points with two scores in the closing minutes.

“I think there’s areas in the game where we need to improve,” he said. “But from a coaching perspective, if you get a win and you play well, and you’ve still got things you can improve, that’s the ideal scenario.

“We came here to a team ranked fifth in the world and scored seven tries. On paper, there’s not much concerning with that. Even one of their tries, the intent to play was there. That’s where we want our team to be. We didn’t sit back on a lead.

“I was so proud of some of the individual performances, but just the team too. We were tested today. Argentina dominated possession for the first 10 minutes.

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“Then in the second half, they came right back into the game. We were able to change both scenarios around and really impose our game on them and get the points on the board.”

The only blemish for Townsend as his side flew to South Africa to prepare for Saturday’s showdown with the Springboks in Pretoria was a calf injury sustained early on by prop Elliot Millar Mills.

“I would reckon that that’s going to keep him out for the rest of the tour,” said the head coach.

“Let’s hope it doesn’t, but he seemed in a fair bit of pain after the game.”

 

Nations Championship

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Comments

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 25 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 26 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 28 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 34 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 35 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 35 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 37 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 50 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 58 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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