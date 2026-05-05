United Rugby Championship

Leinster's Jerry Cahir joins Irish rivals after whirlwind year

Jerry Cahir of Leinster during the United Rugby Championship match between Leinster and Connacht at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)
Comments
Comment

Leinster loosehead prop Jerry Cahir will join Irish rivals Connacht at the end of the season.

The 25-year-old, who previously represented Connacht at U19 level, joined Leinster on a short-term deal at the beginning of the season. Prior to that, he had been working as a sales accelerator for Vodafone.

The prop has been pivotal to Leinster this season during an injury crisis, and was at one stage the only fit loosehead at the club after Alex Usanov picked up an ankle injury in Leinster’s Investec Champions Cup quarter-final win over Sale Sharks.

Though Leinster’s crisis has abated, Cahir took his place on the bench on Saturday as Leinster booked their place in the Champions Cup final with a 29-25 victory over Toulon.

The signing has been announced a day after it was revealed that Denis Buckley will leave Connacht at the end of the season, ending his 17-year association with the province.

“The opportunity to move to Connacht is something I’m very excited about,” Cahir said after signing for Connacht, who currently sit in ninth place in the United Rugby Championship with two rounds remaining.

“I am grateful to everyone at Leinster for all they have done for me this season, and for giving me an opportunity when nothing else was on the table. Now I’m really looking forward to making the move to Connacht and hopefully making a similar impact. I loved my time in the age-grade setup so I can’t wait to put on the green jersey again.”

Connacht head coach Stuart Lancaster added: “Jerry has made a big impact in Leinster in his short time there, so we’re delighted he has chosen to join Connacht next season and provide us with further quality at loosehead. It speaks volumes that he has fitted in seamlessly in the Leinster front-row during many high-profile games, so we are really excited about the impact Jerry can make with Connacht.”

'I didn't really help things myself': Caelan Doris and Andrew Porter react to Leinster win

Leinster captain Caelan Doris praised his side for managing to "get the job done" after they secured an Investec Champions Cup final place by beating Toulon 29-25 in Dublin.

Latest Long Reads

LONG READ

The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

With criticism is some quarters about an ageing squad, Andy Farrell has a plethora of young talent to blood onto the Test stage

4
LONG READ

JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented 'oke' at 18 or 19.'

The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks

2
LONG READ

'Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off'

Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.

2

Comments on RugbyPass

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 6 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

I still don’t believe NZR will enforce this. No way. They need him for SA. know it’s a ‘prep for the World Cup’ mission but still.

I don’t think NZ rugby can afford a losing tour, not with the amount of people turning more to rugby league.



...

42 Go to comments
B
BH 28 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

21 Go to comments
B
BH 31 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

21 Go to comments
j
jh 31 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

42 Go to comments
B
BH 33 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

21 Go to comments
B
B 37 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

10 Go to comments
L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

15 Go to comments
M
MM 1 hour ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

41 Go to comments
B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

15 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

10 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

15 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

42 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



...

42 Go to comments
M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

4 Go to comments
B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



...

9 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

10 Go to comments
j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

41 Go to comments
B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

42 Go to comments
