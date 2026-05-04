Super Rugby Pacific

'Hard to take': Jason Holland reacts to Devan Flanders' Japan move

Devan Flanders of the Hurricanes passes during the round seven Super Rugby match between the Hurricanes and Queensland Reds at Hnry Stadium, on March 28, 2026, in Wellington, New Zealand. (Photo by Hagen Hopkins/Getty Images)
Departing Hurricanes assistant coach Jason Holland is struggling to find the answers, like many, about how to keep New Zealand-based players in the country, after the latest in-form player announced his departure overseas.

Hurricanes loose-forward Devan Flanders is the most recent Super Rugby Pacific player to sign a deal overseas, after the likes of Fehi Fineanganofo, Dalton Papali’i, Sevu Reece, and AJ Lam also secured lucrative deals outside of New Zealand.

His current assistant coach, Holland, was full of praise for Flanders and how he’s grown as a player when addressing media in Wellington on Tuesday.

“Yeah you can see why Devan’s taken an opportunity, it’s a massive shame having watched Devan through his career here at the Hurricanes, to get more and more mature, understand the game, understand himself around how he gets ready.

“It does get disappointing when they get to the stage where they’re probably at their best, they understand themselves really well, and they’re about to play their best three or four years of footy.

“So that’s where it becomes hard to take, but it is what it is, and we’ve got to do our best to make sure those guys are playing their best footy in New Zealand.”

Flanders has stood out among a stacked loose-forward group at the Wellington-based franchise, with Holland agreeing that the 26-year-old is playing the best rugby of his career.

“Yeah definitely, look, he’s worked hard on his game and himself over the last three or four years, I know he’s put a lot of time into his prep and how he gets himself in the best possible space to play really well.

“Which players do as they mature, and it gets the best out of them. So really happy with where he’s got to man, he’s playing some awesome footy, and I’m sure he’ll be doing everything he possibly can to continue to play the best footy for the next couple of months.”

Former All Black questions ‘copycatting’ approach amid All Blacks identity shift

"I think we're going to have our own style again and not just be copycatting," the commentator said on The Aftermatch with Kirst & Beav.

Flanders represented the All Blacks XV in both 2024 and 2025, and is considered by many as an All Black bolter for  2026 after impressing during the opening twelve rounds of Super Rugby Pacific for the Hurricanes.

Wellington has become my second home, and I’ve truly appreciated the support from the community,” Flanders said in a statement.

“I’ve loved every minute of my time with the Canes, and the club is definitely in good hands moving forward.”

Hurricanes head coach Clark Laidlaw acknowledged the loose-forward’s decision to take an opportunity when it came about.

“Devan’s a true product of the region, played all his rugby for Hawke’s Bay and the Hurricanes, and has grown into an amazing man and a really good rugby player,” Laidlaw said.

“He’s done an amazing job with the coaches this year. An example of that is in the defensive lineout, where he’s a real leader now in an area of the game that is important.

“We’re going to miss him for sure, but we wish him and Mariah all the best with his future career. We look forward to continuing to connect and welcoming him home and back into the club whenever he wants to be back, because he’s a true Hurricane.”

B
B 5 days ago

Richie Mo’unga’s financial gains post RWC 2023 netted an estimated $6 to $6.6million NZD payday and hes coming back to qualify for another shot in 2027…

S
SB 5 days ago

With Parker getting a new contract, I assume NZR couldn’t pay him what he wanted in comparison to the Japanese offer.

I
Icefarrow 5 days ago

Only ABs get those big pay days, and NZR only subsidise the Super franchises. Him leaving is more to do with the Canes being unable to match Japan.

T
Tk 5 days ago

The AB selection policy served a purpose but the world has moved on. The players are no longer waiting to see if they make the ABs or not, they are going. So if we have 5 SR teams and say 100 qualified players overseas, would we have a better test team by selecting from one of these player pools or both.

J
JW 5 days ago

My take has been to create a model that gives you the opportunity to develop quick and a 7/8/9 team university league (similar to NFL), they have one pro contract term, 2/3/4 years, before they get funnelled into just three probably/possible/trial/state/regional/island teams and the rest can take up overseas contracts and earn the big bucks developing overseas, and then return to NZ at their peak.


Of course with this model the problem has always been that you cannot develop better anywhere else in the world, so these guys will come back less at their peak. I’m not so sure we need to worry about that anymore and the margin could be miniscule.

The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

With criticism is some quarters about an ageing squad, Andy Farrell has a plethora of young talent to blood onto the Test stage

JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented 'oke' at 18 or 19.'

The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks

'Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off'

Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.

B
BH 27 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

B
BH 29 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

j
jh 29 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

B
BH 31 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

B
B 35 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

M
MM 1 hour ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

H
Hammer Head 3 hours ago
JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'

JP has tons of potential. What he needs more than anything is for his senior players to play for him. He couldn’t be around a tougher collection of players to manage.

They need to take that pressure off the young man by playing to their fullest potential week in and week out.



