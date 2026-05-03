Northern | US
34 - 31
FT
36 - 20
FT
21 - 31
FT
45 - 14
FT
19 - 13
FT
36 - 38
FT
28 - 44
FT
31 - 33
FT
26 - 47
FT
21 - 15
FT
40 - 17
FT
38 - 38
FT
43 - 17
FT
31 - 26
FT
17 - 50
FT
32 - 15
FT
54 - 19
FT
27 - 15
FT
33 - 61
FT
WOMENS
46 - 7
FT
41 - 17
FT
45 - 14
FT
38 - 40
FT
59 - 7
FT
59 - 17
FT
28 - 69
FT
WOMENS
26 - 41
FT
27 - 20
FT
31 - 7
FT
33 - 12
FT
WOMENS
15 - 24
FT
26 - 7
FT
27 - 51
FT
17 - 76
FT
35 - 12
FT
24 - 26
FT
International

New Zealand Under 85s survive five yellow cards to defeat Sri Lanka

NZ U85kg Francis Morrison during the New Zealand Under 85kg v Sri Lanka Tuskers, Kandy, Sri Lanka, Sunday, 3 May 2026. (Photo by Lahiru Harshana / action press)
Comments
1 Comment

Despite being dealt a full hand of cards, the New Zealand Under 85kg side defeated Sri Lanka 25-10 in Kandy on Sunday. The win means the side remains unbeaten and retains the Sir Graham Henry Trophy, however the series was much closer than last year with the Tuskers showing a great deal more physicality.

ADVERTISEMENT

It meant the New Zealanders had to pull out a gutsy defensive effort, at one point reduced to 13 men with the Sri Lankans camped on their goal line for much of the second half.

Earlier, the home side took a stunning early lead that erupted the passionate capacity crowd at Nittawela Stadium. After winning an early penalty, a lineout drive was brought down close to the New Zealand line, leaving referee Morgan White of Hong Kong no choice but to award a penalty try.

VIDEO

Not only that, but debutant Oli Dunn-Parrant became the first player sent to the sin bin.

The message throughout the week from coach Ben Sinnamon was to hang onto the ball and string phases together, which they managed to do admirably despite being a man down. A sustained period of attack eventually saw lock Jack Laity barge over to level the scores, after which the game settled into an absorbing grind.

Jarred Percival knocked over two penalties to give New Zealand a 13-7 lead heading into the break, also by that stage it was clear that the scrum dominance the home side had enjoyed in the first game was no longer a factor. 

A key part of that was prop Tom Rowland, who was well rewarded for an outstanding all round game when he drove over for a lineout drive try straight after the break. That made the score 18-7 and should’ve sparked some more attacking play, however another run of yellow cards made that almost impossible.

ADVERTISEMENT

First Percival and Lahiru Thilakaratne were simultaneously carded for a ruck infringement and retaliation respectively, meaning wing Pieter Swarts had to move into first five for New Zealand. Thenunka Nanayakara knocked over the penalty to cut the lead to eight points, but not long after came the moment of the match.

Related

Ex-Munster coach enjoys wild night in Japan, former Italy boss bested

All Black coach Dave Rennie’s Kobelco Kobe Steelers are back on top of the Japan Rugby League One standings after ending the playoffs’ hopes of Kieran Crowley’s Mie Honda Heat...

Read Now

Francis Morrison, who only joined the New Zealand team on Monday, found himself on the end of a wide cut out ball from Swarts. Morrison then went on a sidestep spree, beating nine defenders to dive over next to the posts for a try that would rank among the best anywhere in the world.

Swarts converted, but once again the game devolved as Frazer Harrison was carded for repeated team infringements, then Chad Crenfeldt-Smith unluckily got a fingernail to a pass from Kevindu de Costa that meant he was carded for a deliberate knock on.

Crenfeldt-Smith’s luck got even worse after he returned, with a tackle slipping high and leaving White no choice but to brandish a second yellow and send the replacement back from the field.

ADVERTISEMENT

While the crowd kept its voice to the very end, the final stages were one of frustration for a Sri Lankan side that had all the possession and territory but couldn’t manage to get past some brave short-handed New Zealand defence. Loose forwards Josh Gellert and Josh Evans were absolutely outstanding, with Gellert the only starting forward to back up from last weekend.

The final whistle was greeted with exhausted jubilation from the New Zealanders, who hoisted the trophy for the second year in a row and Morrison was named player of the match.

New Zealand Under 85kg 25 (Jack Laity, Tom Rowland, Francis Morrison tries; Jarred Percival 2 pen, con; Pieter Swarts con)

Sri Lanka 10 (penalty try; Thenunka Nanayakara pen)

HT: 13-7

Recommended

Cette minute où Bath a laissé passer sa chance de renverser l'UBB

ANALYSIS

Finn Russell makes telling admission in wake of Bath’s Champions Cup loss

L'avertissement de Damian Penaud : « Si on fait la même partie dans trois semaines, ça ne passera pas »

ANALYSIS

Bristol Bears issue statement claiming CEO's comments 'taken out of context'

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

42
2

Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

15
3

Fissler Confidential: Contract tabled for England star Tommy Freeman

4

Leinster player ratings vs Lions | 2025/26 URC

5
5

Leicester Tigers player ratings vs Northampton Saints | 2025/26 Gallagher PREM

1
6

Wales star injured as Gloucester beat Sale in front of Borthwick

7

Two Ireland internationals among 11 confirmed Connacht exits

2
8

Sale Sharks confirm Rob du Preez has played his last game for the club

2

Comments

1 Comment
A
AllyOz 6 days ago

Under 85s? I was expecting them to look a bit older - didn’t realise it was under 85kgs.

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

With criticism is some quarters about an ageing squad, Andy Farrell has a plethora of young talent to blood onto the Test stage

4
LONG READ

JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'

The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks

2
LONG READ

‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’

Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.

2

Comments on RugbyPass

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 6 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

I still don’t believe NZR will enforce this. No way. They need him for SA. know it’s a ‘prep for the World Cup’ mission but still.

I don’t think NZ rugby can afford a losing tour, not with the amount of people turning more to rugby league.



...

42 Go to comments
B
BH 29 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

21 Go to comments
B
BH 31 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

21 Go to comments
j
jh 32 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

42 Go to comments
B
BH 33 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

21 Go to comments
B
B 37 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

10 Go to comments
L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

15 Go to comments
M
MM 2 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

41 Go to comments
B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

15 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

10 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

15 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

42 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



...

42 Go to comments
M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

4 Go to comments
B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



...

9 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

10 Go to comments
j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

41 Go to comments
B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

42 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close