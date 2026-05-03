New Zealand Under 85s survive five yellow cards to defeat Sri Lanka

Despite being dealt a full hand of cards, the New Zealand Under 85kg side defeated Sri Lanka 25-10 in Kandy on Sunday. The win means the side remains unbeaten and retains the Sir Graham Henry Trophy, however the series was much closer than last year with the Tuskers showing a great deal more physicality.
ADVERTISEMENT
It meant the New Zealanders had to pull out a gutsy defensive effort, at one point reduced to 13 men with the Sri Lankans camped on their goal line for much of the second half.
Earlier, the home side took a stunning early lead that erupted the passionate capacity crowd at Nittawela Stadium. After winning an early penalty, a lineout drive was brought down close to the New Zealand line, leaving referee Morgan White of Hong Kong no choice but to award a penalty try.
VIDEO
Not only that, but debutant Oli Dunn-Parrant became the first player sent to the sin bin.
The message throughout the week from coach Ben Sinnamon was to hang onto the ball and string phases together, which they managed to do admirably despite being a man down. A sustained period of attack eventually saw lock Jack Laity barge over to level the scores, after which the game settled into an absorbing grind.
Jarred Percival knocked over two penalties to give New Zealand a 13-7 lead heading into the break, also by that stage it was clear that the scrum dominance the home side had enjoyed in the first game was no longer a factor.
A key part of that was prop Tom Rowland, who was well rewarded for an outstanding all round game when he drove over for a lineout drive try straight after the break. That made the score 18-7 and should’ve sparked some more attacking play, however another run of yellow cards made that almost impossible.
ADVERTISEMENT
First Percival and Lahiru Thilakaratne were simultaneously carded for a ruck infringement and retaliation respectively, meaning wing Pieter Swarts had to move into first five for New Zealand. Thenunka Nanayakara knocked over the penalty to cut the lead to eight points, but not long after came the moment of the match.
Francis Morrison, who only joined the New Zealand team on Monday, found himself on the end of a wide cut out ball from Swarts. Morrison then went on a sidestep spree, beating nine defenders to dive over next to the posts for a try that would rank among the best anywhere in the world.
Swarts converted, but once again the game devolved as Frazer Harrison was carded for repeated team infringements, then Chad Crenfeldt-Smith unluckily got a fingernail to a pass from Kevindu de Costa that meant he was carded for a deliberate knock on.
Crenfeldt-Smith’s luck got even worse after he returned, with a tackle slipping high and leaving White no choice but to brandish a second yellow and send the replacement back from the field.
ADVERTISEMENT
While the crowd kept its voice to the very end, the final stages were one of frustration for a Sri Lankan side that had all the possession and territory but couldn’t manage to get past some brave short-handed New Zealand defence. Loose forwards Josh Gellert and Josh Evans were absolutely outstanding, with Gellert the only starting forward to back up from last weekend.
The final whistle was greeted with exhausted jubilation from the New Zealanders, who hoisted the trophy for the second year in a row and Morrison was named player of the match.
New Zealand Under 85kg 25 (Jack Laity, Tom Rowland, Francis Morrison tries; Jarred Percival 2 pen, con; Pieter Swarts con)
Sri Lanka 10 (penalty try; Thenunka Nanayakara pen)
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places
With criticism is some quarters about an ageing squad, Andy Farrell has a plethora of young talent to blood onto the Test stage
LONG READ
JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'
The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks
LONG READ
‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’
Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.
Search
Clear
{{searchResults.tournament.n}}
{{searchResults.team.n}}
{{searchResults.player.n}}
{{item.l}}
Fixtures
Results
{{item.n}}
Team
{{item.n}}
{{item.t}}
{{item.h.n}}
{{item.d}}
{{item.hs}} - {{item.as}}
{{item.a.n}}
{{item.n}}
Tournament
RugbyPass.tv
{{item.n}}
{{item.cp.n}}
{{item.t}}
{{item.e.name}}
{{item.d}}
{{team.n}}
No team results for {{resultName()}}.
{{player.n}}
{{player.t}}
No player results for {{resultName()}}.
{{comp.n}}
No tournament results for {{resultName()}}.
{{game.h.n}}
{{game.d}}
{{game.hs}} - {{game.as}}
{{game.a.n}}
No {{resultsType == 0 ? "fixtures" : "results"}} for {{resultName()}}.
{{article.cp.n}}
{{article.t}}
{{article.e.name}}
{{article.d}}
No news results for {{resultName()}}.
{{item.n}}
No RPTV results for {{resultName()}}.
Popular
{{comp.n}}
Tournament
{{team.n}}
Team
{{player.n}}
{{player.t}}
Edition & Time Zone
{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Editions
{{item.title}}
Change Time Zone
{{item.title}}
[{"tz":"Africa\/Abidjan","location":"Abidjan","code":"CI","country":"Cate d'Ivoire","title":"Abidjan - Cote d'Ivoire"},{"tz":"Africa\/Accra","location":"Accra","code":"GH","country":"Ghana","title":"Accra - Ghana"},{"tz":"Africa\/Addis_Ababa","location":"AddisAbaba","code":"ET","country":"Ethiopia","title":"Addis Ababa - Ethiopia"},{"tz":"Africa\/Algiers","location":"Algiers","code":"DZ","country":"Algeria","title":"Algiers - Algeria"},{"tz":"Africa\/Asmara","location":"Asmara","code":"ER","country":"Eritrea","title":"Asmara - Eritrea"},{"tz":"Africa\/Bamako","location":"Bamako","code":"ML","country":"Mali","title":"Bamako - Mali"},{"tz":"Africa\/Bangui","location":"Bangui","code":"CF","country":"Central African Republic","title":"Bangui - Central African Republic"},{"tz":"Africa\/Banjul","location":"Banjul","code":"GM","country":"Gambia","title":"Banjul - Gambia"},{"tz":"Africa\/Bissau","location":"Bissau","code":"GW","country":"Guinea-Bissau","title":"Bissau - Guinea-Bissau"},{"tz":"Africa\/Blantyre","location":"Blantyre","code":"MW","country":"Malawi","title":"Blantyre - Malawi"},{"tz":"Africa\/Brazzaville","location":"Brazzaville","code":"CG","country":"Congo (Brazzaville)","title":"Brazzaville - The Republic of the Congo"},{"tz":"Africa\/Bujumbura","location":"Bujumbura","code":"BI","country":"Burundi","title":"Bujumbura - Burundi"},{"tz":"Africa\/Cairo","location":"Cairo","code":"EG","country":"Egypt","title":"Cairo - Egypt"},{"tz":"Africa\/Casablanca","location":"Casablanca","code":"MA","country":"Morocco","title":"Casablanca - Morocco"},{"tz":"Africa\/Ceuta","location":"Ceuta","code":"ES","country":"Spain","title":"Ceuta - Spain"},{"tz":"Africa\/Conakry","location":"Conakry","code":"GN","country":"Guinea","title":"Conakry - Guinea"},{"tz":"Africa\/Dakar","location":"Dakar","code":"SN","country":"Senegal","title":"Dakar - Senegal"},{"tz":"Africa\/Dar_es_Salaam","location":"DaresSalaam","code":"TZ","country":"Tanzania","title":"Dar es Salaam - Tanzania"},{"tz":"Africa\/Djibouti","location":"Djibouti","code":"DJ","country":"Djibouti","title":"Djibouti"},{"tz":"Africa\/Douala","location":"Douala","code":"CM","country":"Cameroon","title":"Douala - Cameroon"},{"tz":"Africa\/El_Aaiun","location":"ElAaiun","code":"EH","country":"Western Sahara","title":"El Aaiun - Western Sahara"},{"tz":"Africa\/Freetown","location":"Freetown","code":"SL","country":"Sierra Leone","title":"Freetown - Sierra Leone"},{"tz":"Africa\/Gaborone","location":"Gaborone","code":"BW","country":"Botswana","title":"Gaborone - Botswana"},{"tz":"Africa\/Harare","location":"Harare","code":"ZW","country":"Zimbabwe","title":"Harare - Zimbabwe"},{"tz":"Africa\/Johannesburg","location":"Johannesburg","code":"ZA","country":"South Africa","title":"Johannesburg - South Africa"},{"tz":"Africa\/Juba","location":"Juba","code":"SS","country":"South Sudan","title":"Juba - South Sudan"},{"tz":"Africa\/Kampala","location":"Kampala","code":"UG","country":"Uganda","title":"Kampala - Uganda"},{"tz":"Africa\/Khartoum","location":"Khartoum","code":"SD","country":"Sudan","title":"Khartoum - Sudan"},{"tz":"Africa\/Kigali","location":"Kigali","code":"RW","country":"Rwanda","title":"Kigali - Rwanda"},{"tz":"Africa\/Kinshasa","location":"Kinshasa","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Kinshasa - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lagos","location":"Lagos","code":"NG","country":"Nigeria","title":"Lagos - Nigeria "},{"tz":"Africa\/Libreville","location":"Libreville","code":"GA","country":"Gabon","title":"Libreville - Gabon"},{"tz":"Africa\/Lome","location":"Lome","code":"TG","country":"Togo","title":"Lome - Togo"},{"tz":"Africa\/Luanda","location":"Luanda","code":"AO","country":"Angola","title":"Luanda - Angola"},{"tz":"Africa\/Lubumbashi","location":"Lubumbashi","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Lubumbashi - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lusaka","location":"Lusaka","code":"ZM","country":"Zambia","title":"Lusaka - Zambia"},{"tz":"Africa\/Malabo","location":"Malabo","code":"GQ","country":"Equatorial Guinea","title":"Malabo - Equatorial Guinea"},{"tz":"Africa\/Maputo","location":"Maputo","code":"MZ","country":"Mozambique","title":"Maputo - Mozambique"},{"tz":"Africa\/Maseru","location":"Maseru","code":"LS","country":"Lesotho","title":"Maseru - Lesotho"},{"tz":"Africa\/Mbabane","location":"Mbabane","code":"SZ","country":"Swaziland","title":"Mbabane - Eswatini"},{"tz":"Africa\/Mogadishu","location":"Mogadishu","code":"SO","country":"Somalia","title":"Mogadishu - Somalia"},{"tz":"Africa\/Monrovia","location":"Monrovia","code":"LR","country":"Liberia","title":"Monrovia - Liberia"},{"tz":"Africa\/Nairobi","location":"Nairobi","code":"KE","country":"Kenya","title":"Nairobi - Kenya"},{"tz":"Africa\/Ndjamena","location":"Ndjamena","code":"TD","country":"Chad","title":"Ndjamena - Chad"},{"tz":"Africa\/Niamey","location":"Niamey","code":"NE","country":"Niger","title":"Niamey - Niger"},{"tz":"Africa\/Nouakchott","location":"Nouakchott","code":"MR","country":"Mauritania","title":"Nouakchott - Mauritania"},{"tz":"Africa\/Ouagadougou","location":"Ouagadougou","code":"BF","country":"Burkina Faso","title":"Ouagadougou - Burkina Faso"},{"tz":"Africa\/Porto-Novo","location":"Porto-Novo","code":"BJ","country":"Benin","title":"Porto-Novo - Benin"},{"tz":"Africa\/Sao_Tome","location":"SaoTome","code":"ST","country":"Sao Tome and Principe","title":"Sao Tome and Principe"},{"tz":"Africa\/Tripoli","location":"Tripoli","code":"LY","country":"Libya","title":"Tripoli - Libya"},{"tz":"Africa\/Tunis","location":"Tunis","code":"TN","country":"Tunisia","title":"Tunis - Tunisia"},{"tz":"Africa\/Windhoek","location":"Windhoek","code":"NA","country":"Namibia","title":"Windhoek - Namibia"},{"tz":"America\/Adak","location":"Adak","code":"US","country":"United States of America","title":"Adak - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anchorage","location":"Anchorage","code":"US","country":"United States of America","title":"Anchorage - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anguilla","location":"Anguilla","code":"AI","country":"Anguilla","title":"Anguilla"},{"tz":"America\/Antigua","location":"Antigua","code":"AG","country":"Antigua and Barbuda","title":"Antigua and Barbuda"},{"tz":"America\/Araguaina","location":"Araguaina","code":"BR","country":"Brazil","title":"Araguaina - Brazil"},{"tz":"America\/Argentina\/Buenos_Aires","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Buenos Aires - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Catamarca","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Catamarca - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Cordoba","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Cordoba - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Jujuy","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Jujuy - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/La_Rioja","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"La Rioja - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Mendoza","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Mendoza - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Rio_Gallegos","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Rio Gallegos - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Salta","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Salta - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Juan","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Juan - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Luis","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Luis - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Tucuman","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Tucuman - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Ushuaia","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Ushuaia - Argentina"},{"tz":"America\/Aruba","location":"Aruba","code":"AW","country":"Aruba","title":"Aruba"},{"tz":"America\/Asuncion","location":"Asuncion","code":"PY","country":"Paraguay","title":"Asuncion - Paraguay"},{"tz":"America\/Atikokan","location":"Atikokan","code":"CA","country":"Canada","title":"Atikokan - Canada"},{"tz":"America\/Bahia","location":"Bahia","code":"BR","country":"Brazil","title":"Bahia - Brazil"},{"tz":"America\/Bahia_Banderas","location":"BahiaBanderas","code":"MX","country":"Mexico","title":"Bahia Banderas - Mexico"},{"tz":"America\/Barbados","location":"Barbados","code":"BB","country":"Barbados","title":"Barbados"},{"tz":"America\/Belem","location":"Belem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Belem - Brazil"},{"tz":"America\/Belize","location":"Belize","code":"BZ","country":"Belize","title":"Belize"},{"tz":"America\/Blanc-Sablon","location":"Blanc-Sablon","code":"CA","country":"Canada","title":"Blanc-Sablon - Canada"},{"tz":"America\/Boa_Vista","location":"BoaVista","code":"BR","country":"Brazil","title":"Boa Vista - Brazil"},{"tz":"America\/Bogota","location":"Bogota","code":"CO","country":"Colombia","title":"Bogota - Colombia"},{"tz":"America\/Boise","location":"Boise","code":"US","country":"United States of America","title":"Boise - Idaho - United States of America"},{"tz":"America\/Cambridge_Bay","location":"CambridgeBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Cambridge Bay - Canada"},{"tz":"America\/Campo_Grande","location":"CampoGrande","code":"BR","country":"Brazil","title":"Campo Grande - Brazil"},{"tz":"America\/Cancun","location":"Cancun","code":"MX","country":"Mexico","title":"Cancun - Mexico"},{"tz":"America\/Caracas","location":"Caracas","code":"VE","country":"Venezuela (Bolivarian Republic)","title":"Caracas - Venezuela"},{"tz":"America\/Cayenne","location":"Cayenne","code":"GF","country":"French Guiana","title":"Cayenne - French Guiana"},{"tz":"America\/Cayman","location":"Cayman","code":"KY","country":"Cayman Islands","title":"Cayman Islands"},{"tz":"America\/Chicago","location":"Chicago","code":"US","country":"United States of America","title":"Chicago - Illinois - United States of America"},{"tz":"America\/Chihuahua","location":"Chihuahua","code":"MX","country":"Mexico","title":"Chihuahua - Mexico"},{"tz":"America\/Ciudad_Juarez","location":"CiudadJuarez","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ciudad Juarez - Mexico"},{"tz":"America\/Costa_Rica","location":"CostaRica","code":"CR","country":"Costa Rica","title":"Costa Rica"},{"tz":"America\/Creston","location":"Creston","code":"CA","country":"Canada","title":"Creston - Canada"},{"tz":"America\/Cuiaba","location":"Cuiaba","code":"BR","country":"Brazil","title":"Cuiaba - Brazil"},{"tz":"America\/Curacao","location":"Curacao","code":"CW","country":"","title":"Curacao"},{"tz":"America\/Danmarkshavn","location":"Danmarkshavn","code":"GL","country":"Greenland","title":"Danmarkshavn - Greenland"},{"tz":"America\/Dawson","location":"Dawson","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson - Canada"},{"tz":"America\/Dawson_Creek","location":"DawsonCreek","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson Creek - Canada"},{"tz":"America\/Denver","location":"Denver","code":"US","country":"United States of America","title":"Denver - Colorado - United States of America"},{"tz":"America\/Detroit","location":"Detroit","code":"US","country":"United States of America","title":"Detroit - Michigan - United States of America"},{"tz":"America\/Dominica","location":"Dominica","code":"DM","country":"Dominica","title":"Dominica"},{"tz":"America\/Edmonton","location":"Edmonton","code":"CA","country":"Canada","title":"Edmonton - Canada"},{"tz":"America\/Eirunepe","location":"Eirunepe","code":"BR","country":"Brazil","title":"Eirunepe - Brazil"},{"tz":"America\/El_Salvador","location":"ElSalvador","code":"SV","country":"El Salvador","title":"El Salvador"},{"tz":"America\/Fort_Nelson","location":"FortNelson","code":"CA","country":"Canada","title":"Fort Nelson - Canada"},{"tz":"America\/Fortaleza","location":"Fortaleza","code":"BR","country":"Brazil","title":"Fortaleza - Brazil"},{"tz":"America\/Glace_Bay","location":"GlaceBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Glace Bay - Canada"},{"tz":"America\/Goose_Bay","location":"GooseBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Goose Bay - Canada"},{"tz":"America\/Grand_Turk","location":"GrandTurk","code":"TC","country":"Turks and Caicos Islands","title":"Grand Turk - Turks and Caicos Islands"},{"tz":"America\/Grenada","location":"Grenada","code":"GD","country":"Grenada","title":"Grenada"},{"tz":"America\/Guadeloupe","location":"Guadeloupe","code":"GP","country":"Guadeloupe","title":"Guadeloupe"},{"tz":"America\/Guatemala","location":"Guatemala","code":"GT","country":"Guatemala","title":"Guatemala"},{"tz":"America\/Guayaquil","location":"Guayaquil","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Guayaquil - Ecuador"},{"tz":"America\/Guyana","location":"Guyana","code":"GY","country":"Guyana","title":"Guyana"},{"tz":"America\/Halifax","location":"Halifax","code":"CA","country":"Canada","title":"Halifax - Canada"},{"tz":"America\/Havana","location":"Havana","code":"CU","country":"Cuba","title":"Havana - Cuba"},{"tz":"America\/Hermosillo","location":"Hermosillo","code":"MX","country":"Mexico","title":"Hermosillo - Mexico"},{"tz":"America\/Indiana\/Indianapolis","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Indianapolis - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Knox","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Knox - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Marengo","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Marengo - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Petersburg","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Petersburg - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Tell_City","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Tell City - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vevay","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vevay - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vincennes","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vincennes - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Winamac","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Winamac - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Inuvik","location":"Inuvik","code":"CA","country":"Canada","title":"Inuvik - Canada"},{"tz":"America\/Iqaluit","location":"Iqaluit","code":"CA","country":"Canada","title":"Iqaluit - Canada"},{"tz":"America\/Jamaica","location":"Jamaica","code":"JM","country":"Jamaica","title":"Jamaica"},{"tz":"America\/Juneau","location":"Juneau","code":"US","country":"United States of America","title":"Juneau - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Louisville","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Louisville - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Monticello","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Monticello - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kralendijk","location":"Kralendijk","code":"BQ","country":"","title":"Kralendijk - Bonaire"},{"tz":"America\/La_Paz","location":"LaPaz","code":"BO","country":"Bolivia","title":"La Paz - Bolivia"},{"tz":"America\/Lima","location":"Lima","code":"PE","country":"Peru","title":"Lima - Peru"},{"tz":"America\/Los_Angeles","location":"LosAngeles","code":"US","country":"United States of America","title":"Los Angeles - California - United States of America"},{"tz":"America\/Lower_Princes","location":"LowerPrinces","code":"SX","country":"","title":"Lower Princes - Sint Maarten"},{"tz":"America\/Maceio","location":"Maceio","code":"BR","country":"Brazil","title":"Maceio - Brazil"},{"tz":"America\/Managua","location":"Managua","code":"NI","country":"Nicaragua","title":"Managua - Nicaragua"},{"tz":"America\/Manaus","location":"Manaus","code":"BR","country":"Brazil","title":"Manaus - Brazil"},{"tz":"America\/Marigot","location":"Marigot","code":"MF","country":"Saint-Martin (French part)","title":"Marigot - Saint-Martin"},{"tz":"America\/Martinique","location":"Martinique","code":"MQ","country":"Martinique","title":"Martinique"},{"tz":"America\/Matamoros","location":"Matamoros","code":"MX","country":"Mexico","title":"Matamoros - Mexico"},{"tz":"America\/Mazatlan","location":"Mazatlan","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mazatlan - Mexico"},{"tz":"America\/Menominee","location":"Menominee","code":"US","country":"United States of America","title":"Menominee - Wisconsin - United States of America"},{"tz":"America\/Merida","location":"Merida","code":"MX","country":"Mexico","title":"Merida - Mexico"},{"tz":"America\/Metlakatla","location":"Metlakatla","code":"US","country":"United States of America","title":"Metlakatla - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Mexico_City","location":"MexicoCity","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mexico City - Mexico"},{"tz":"America\/Miquelon","location":"Miquelon","code":"PM","country":"Saint Pierre and Miquelon","title":"Miquelon - Saint Pierre and Miquelon"},{"tz":"America\/Moncton","location":"Moncton","code":"CA","country":"Canada","title":"Moncton - Canada"},{"tz":"America\/Monterrey","location":"Monterrey","code":"MX","country":"Mexico","title":"Monterrey - Mexico"},{"tz":"America\/Montevideo","location":"Montevideo","code":"UY","country":"Uruguay","title":"Montevideo - Uruguay"},{"tz":"America\/Montserrat","location":"Montserrat","code":"MS","country":"Montserrat","title":"Montserrat"},{"tz":"America\/Nassau","location":"Nassau","code":"BS","country":"Bahamas","title":"Nassau - Bahamas"},{"tz":"America\/New_York","location":"NewYork","code":"US","country":"United States of America","title":"New York - United States of America"},{"tz":"America\/Nome","location":"Nome","code":"US","country":"United States of America","title":"Nome - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Noronha","location":"Noronha","code":"BR","country":"Brazil","title":"Noronha - Brazil"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Beulah","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Beulah - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Center","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Center - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/New_Salem","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"New Salem - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/Nuuk","location":"Nuuk","code":"GL","country":"Greenland","title":"Nuuk - Greenland"},{"tz":"America\/Ojinaga","location":"Ojinaga","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ojinaga - Mexico"},{"tz":"America\/Panama","location":"Panama","code":"PA","country":"Panama","title":"Panama"},{"tz":"America\/Paramaribo","location":"Paramaribo","code":"SR","country":"Suriname","title":"Paramaribo - Suriname"},{"tz":"America\/Phoenix","location":"Phoenix","code":"US","country":"United States of America","title":"Phoenix - Arizona - United States of America"},{"tz":"America\/Port-au-Prince","location":"Port-au-Prince","code":"HT","country":"Haiti","title":"Port-au-Prince - Haiti"},{"tz":"America\/Port_of_Spain","location":"PortofSpain","code":"TT","country":"Trinidad and Tobago","title":"Port of Spain - Trinidad and Tobago"},{"tz":"America\/Porto_Velho","location":"PortoVelho","code":"BR","country":"Brazil","title":"Porto Velho - Brazil"},{"tz":"America\/Puerto_Rico","location":"PuertoRico","code":"PR","country":"Puerto Rico","title":"Puerto Rico"},{"tz":"America\/Punta_Arenas","location":"PuntaArenas","code":"CL","country":"Chile","title":"Punta Arenas - Chile"},{"tz":"America\/Rankin_Inlet","location":"RankinInlet","code":"CA","country":"Canada","title":"Rankin Inlet - Canada"},{"tz":"America\/Recife","location":"Recife","code":"BR","country":"Brazil","title":"Recife - Brazil"},{"tz":"America\/Regina","location":"Regina","code":"CA","country":"Canada","title":"Regina - Canada"},{"tz":"America\/Resolute","location":"Resolute","code":"CA","country":"Canada","title":"Resolute - Canada"},{"tz":"America\/Rio_Branco","location":"RioBranco","code":"BR","country":"Brazil","title":"Rio Branco - Brazil"},{"tz":"America\/Santarem","location":"Santarem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Santarem - Brazil"},{"tz":"America\/Santiago","location":"Santiago","code":"CL","country":"Chile","title":"Santiago - Chile"},{"tz":"America\/Santo_Domingo","location":"SantoDomingo","code":"DO","country":"Dominican Republic","title":"Santo Domingo - Dominican Republic"},{"tz":"America\/Sao_Paulo","location":"SaoPaulo","code":"BR","country":"Brazil","title":"Sao Paulo - Brazil"},{"tz":"America\/Scoresbysund","location":"Scoresbysund","code":"GL","country":"Greenland","title":"Scoresbysund - Greenland"},{"tz":"America\/Sitka","location":"Sitka","code":"US","country":"United States of America","title":"Sitka - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/St_Barthelemy","location":"StBarthelemy","code":"BL","country":"Saint-Barthelemy","title":"Saint Barthelemy"},{"tz":"America\/St_Johns","location":"StJohns","code":"CA","country":"Canada","title":"St Johns - Canada"},{"tz":"America\/St_Kitts","location":"StKitts","code":"KN","country":"Saint Kitts and Nevis","title":"Saint Kitts and Nevis"},{"tz":"America\/St_Lucia","location":"StLucia","code":"LC","country":"Saint Lucia","title":"Saint Lucia"},{"tz":"America\/St_Thomas","location":"StThomas","code":"VI","country":"Virgin Islands","title":"St Thomas - US Virgin Islands"},{"tz":"America\/St_Vincent","location":"StVincent","code":"VC","country":"Saint Vincent and Grenadines","title":"Saint Vincent and Grenadines"},{"tz":"America\/Swift_Current","location":"SwiftCurrent","code":"CA","country":"Canada","title":"Swift Current - Canada"},{"tz":"America\/Tegucigalpa","location":"Tegucigalpa","code":"HN","country":"Honduras","title":"Tegucigalpa - Honduras"},{"tz":"America\/Thule","location":"Thule","code":"GL","country":"Greenland","title":"Thule - Greenland"},{"tz":"America\/Tijuana","location":"Tijuana","code":"MX","country":"Mexico","title":"Tijuana - Mexico"},{"tz":"America\/Toronto","location":"Toronto","code":"CA","country":"Canada","title":"Toronto - Canada"},{"tz":"America\/Tortola","location":"Tortola","code":"VG","country":"British Virgin Islands","title":"Tortola - British Virgin Islands"},{"tz":"America\/Vancouver","location":"Vancouver","code":"CA","country":"Canada","title":"Vancouver - Canada"},{"tz":"America\/Whitehorse","location":"Whitehorse","code":"CA","country":"Canada","title":"Whitehorse - Canada"},{"tz":"America\/Winnipeg","location":"Winnipeg","code":"CA","country":"Canada","title":"Winnipeg - Canada"},{"tz":"America\/Yakutat","location":"Yakutat","code":"US","country":"United States of America","title":"Yakutat - Alaska - United States of America"},{"tz":"Antarctica\/Casey","location":"Casey","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Casey - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Davis","location":"Davis","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Davis - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/DumontDUrville","location":"DumontDUrville","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Dumont D'Urville - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Macquarie","location":"Macquarie","code":"AU","country":"Australia","title":"Macquarie Island - Australia"},{"tz":"Antarctica\/Mawson","location":"Mawson","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Mawson - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/McMurdo","location":"McMurdo","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"McMurdo - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Palmer","location":"Palmer","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Palmer - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Rothera","location":"Rothera","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Rothera - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Syowa","location":"Syowa","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Syowa - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Troll","location":"Troll","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Troll - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Vostok","location":"Vostok","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Vostok - Antarctica"},{"tz":"Arctic\/Longyearbyen","location":"Longyearbyen","code":"SJ","country":"Svalbard and Jan Mayen Islands","title":"Longyearbyen - Svalbard and Jan Mayen Islands"},{"tz":"Asia\/Aden","location":"Aden","code":"YE","country":"Yemen","title":"Aden - Yemen"},{"tz":"Asia\/Almaty","location":"Almaty","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Almaty - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Amman","location":"Amman","code":"JO","country":"Jordan","title":"Amman - Jordan"},{"tz":"Asia\/Anadyr","location":"Anadyr","code":"RU","country":"Russia","title":"Anadyr - Russia"},{"tz":"Asia\/Aqtau","location":"Aqtau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Aqtobe","location":"Aqtobe","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtobe - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Ashgabat","location":"Ashgabat","code":"TM","country":"Turkmenistan","title":"Ashgabat - Turkmenistan"},{"tz":"Asia\/Atyrau","location":"Atyrau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Atyrau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Baghdad","location":"Baghdad","code":"IQ","country":"Iraq","title":"Baghdad - Iraq"},{"tz":"Asia\/Bahrain","location":"Bahrain","code":"BH","country":"Bahrain","title":"Bahrain"},{"tz":"Asia\/Baku","location":"Baku","code":"AZ","country":"Azerbaijan","title":"Baku - Azerbaijan"},{"tz":"Asia\/Bangkok","location":"Bangkok","code":"TH","country":"Thailand","title":"Bangkok - Thailand"},{"tz":"Asia\/Barnaul","location":"Barnaul","code":"RU","country":"Russia","title":"Barnaul - Russia"},{"tz":"Asia\/Beirut","location":"Beirut","code":"LB","country":"Lebanon","title":"Beirut - Lebanon"},{"tz":"Asia\/Bishkek","location":"Bishkek","code":"KG","country":"Kyrgyzstan","title":"Bishkek - Kyrgyzstan"},{"tz":"Asia\/Brunei","location":"Brunei","code":"BN","country":"Brunei Darussalam","title":"Brunei Darussalam"},{"tz":"Asia\/Chita","location":"Chita","code":"RU","country":"Russia","title":"Chita - Russia"},{"tz":"Asia\/Choibalsan","location":"Choibalsan","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Choibalsan - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Colombo","location":"Colombo","code":"LK","country":"Sri Lanka","title":"Colombo - Sri Lanka"},{"tz":"Asia\/Damascus","location":"Damascus","code":"SY","country":"Syrian Arab Republic (Syria)","title":"Damascus - Syria"},{"tz":"Asia\/Dhaka","location":"Dhaka","code":"BD","country":"Bangladesh","title":"Dhaka - Bangladesh"},{"tz":"Asia\/Dili","location":"Dili","code":"TL","country":"Timor-Leste","title":"Dili - Timor-Leste"},{"tz":"Asia\/Dubai","location":"Dubai","code":"AE","country":"United Arab Emirates","title":"Dubai - United Arab Emirates"},{"tz":"Asia\/Dushanbe","location":"Dushanbe","code":"TJ","country":"Tajikistan","title":"Dushanbe - Tajikistan"},{"tz":"Asia\/Famagusta","location":"Famagusta","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Famagusta - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Gaza","location":"Gaza","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Gaza - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Hebron","location":"Hebron","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Hebron - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Ho_Chi_Minh","location":"HoChiMinh","code":"VN","country":"Viet Nam","title":"Ho Chi Minh City - Vietnam"},{"tz":"Asia\/Hong_Kong","location":"HongKong","code":"HK","country":"Hong Kong","title":"Hong Kong China"},{"tz":"Asia\/Hovd","location":"Hovd","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Hovd - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Irkutsk","location":"Irkutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Irkutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Jakarta","location":"Jakarta","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jakarta - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jayapura","location":"Jayapura","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jayapura - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jerusalem","location":"Jerusalem","code":"IL","country":"Israel","title":"Jerusalem - Israel"},{"tz":"Asia\/Kabul","location":"Kabul","code":"AF","country":"Afghanistan","title":"Kabul - Afghanistan"},{"tz":"Asia\/Kamchatka","location":"Kamchatka","code":"RU","country":"Russia","title":"Kamchatka - Russia"},{"tz":"Asia\/Karachi","location":"Karachi","code":"PK","country":"Pakistan","title":"Karachi - Pakistan"},{"tz":"Asia\/Kathmandu","location":"Kathmandu","code":"NP","country":"Nepal","title":"Kathmandu - Nepal"},{"tz":"Asia\/Khandyga","location":"Khandyga","code":"RU","country":"Russia","title":"Khandyga - Russia"},{"tz":"Asia\/Kolkata","location":"Kolkata","code":"IN","country":"India","title":"Kolkata - India"},{"tz":"Asia\/Krasnoyarsk","location":"Krasnoyarsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Krasnoyarsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Kuala_Lumpur","location":"KualaLumpur","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuala Lumpur - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuching","location":"Kuching","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuching - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuwait","location":"Kuwait","code":"KW","country":"Kuwait","title":"Kuwait"},{"tz":"Asia\/Macau","location":"Macau","code":"MO","country":"Macau","title":"Macau"},{"tz":"Asia\/Magadan","location":"Magadan","code":"RU","country":"Russia","title":"Magadan - Russia"},{"tz":"Asia\/Makassar","location":"Makassar","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Makassar - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Manila","location":"Manila","code":"PH","country":"Philippines","title":"Manila - Philippines"},{"tz":"Asia\/Muscat","location":"Muscat","code":"OM","country":"Oman","title":"Muscat - Oman"},{"tz":"Asia\/Nicosia","location":"Nicosia","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Nicosia - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Novokuznetsk","location":"Novokuznetsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novokuznetsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Novosibirsk","location":"Novosibirsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novosibirsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Omsk","location":"Omsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Omsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Oral","location":"Oral","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Oral - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Phnom_Penh","location":"PhnomPenh","code":"KH","country":"Cambodia","title":"Phnom Penh - Cambodia"},{"tz":"Asia\/Pontianak","location":"Pontianak","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Pontianak - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Pyongyang","location":"Pyongyang","code":"KP","country":"Korea (North)","title":"Pyongyang - North Korea"},{"tz":"Asia\/Qatar","location":"Qatar","code":"QA","country":"Qatar","title":"Qatar"},{"tz":"Asia\/Qostanay","location":"Qostanay","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qostanay - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Qyzylorda","location":"Qyzylorda","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qyzylorda - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Riyadh","location":"Riyadh","code":"SA","country":"Saudi Arabia","title":"Riyadh - Saudi Arabia"},{"tz":"Asia\/Sakhalin","location":"Sakhalin","code":"RU","country":"Russia","title":"Sakhalin - Russia"},{"tz":"Asia\/Samarkand","location":"Samarkand","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Samarkand - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Seoul","location":"Seoul","code":"KR","country":"Korea (South)","title":"Seoul - South Korea"},{"tz":"Asia\/Shanghai","location":"Shanghai","code":"CN","country":"China","title":"Shanghai - China"},{"tz":"Asia\/Singapore","location":"Singapore","code":"SG","country":"Singapore","title":"Singapore"},{"tz":"Asia\/Srednekolymsk","location":"Srednekolymsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Srednekolymsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Taipei","location":"Taipei","code":"TW","country":"Taiwan","title":"Taipei - Chinese Taipei"},{"tz":"Asia\/Tashkent","location":"Tashkent","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Tashkent - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Tbilisi","location":"Tbilisi","code":"GE","country":"Georgia","title":"Tbilisi - Georgia"},{"tz":"Asia\/Tehran","location":"Tehran","code":"IR","country":"Iran","title":"Tehran - Iran"},{"tz":"Asia\/Thimphu","location":"Thimphu","code":"BT","country":"Bhutan","title":"Thimphu - Bhutan"},{"tz":"Asia\/Tokyo","location":"Tokyo","code":"JP","country":"Japan","title":"Tokyo - Japan"},{"tz":"Asia\/Tomsk","location":"Tomsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Tomsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Ulaanbaatar","location":"Ulaanbaatar","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Ulaanbaatar - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Urumqi","location":"Urumqi","code":"CN","country":"China","title":"Urumqi - China"},{"tz":"Asia\/Ust-Nera","location":"Ust-Nera","code":"RU","country":"Russia","title":"Ust-Nera - Russia"},{"tz":"Asia\/Vientiane","location":"Vientiane","code":"LA","country":"Lao PDR","title":"Vientiane - Laos"},{"tz":"Asia\/Vladivostok","location":"Vladivostok","code":"RU","country":"Russia","title":"Vladivostok - Russia"},{"tz":"Asia\/Yakutsk","location":"Yakutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Yakutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Yangon","location":"Yangon","code":"MM","country":"Myanmar","title":"Yangon - Myanmar"},{"tz":"Asia\/Yekaterinburg","location":"Yekaterinburg","code":"RU","country":"Russia","title":"Yekaterinburg - Russia"},{"tz":"Asia\/Yerevan","location":"Yerevan","code":"AM","country":"Armenia","title":"Yerevan - Armenia"},{"tz":"Atlantic\/Azores","location":"Azores","code":"PT","country":"Portugal","title":"Azores - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Bermuda","location":"Bermuda","code":"BM","country":"Bermuda","title":"Bermuda"},{"tz":"Atlantic\/Canary","location":"Canary","code":"ES","country":"Spain","title":"Canary Islands - Spain"},{"tz":"Atlantic\/Cape_Verde","location":"CapeVerde","code":"CV","country":"Cape Verde","title":"Cape Verde"},{"tz":"Atlantic\/Faroe","location":"Faroe","code":"FO","country":"Faroe Islands","title":"Faroe Islands"},{"tz":"Atlantic\/Madeira","location":"Madeira","code":"PT","country":"Portugal","title":"Madeira - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Reykjavik","location":"Reykjavik","code":"IS","country":"Iceland","title":"Reykjavik - Iceland"},{"tz":"Atlantic\/South_Georgia","location":"SouthGeorgia","code":"GS","country":"South Georgia and the South Sandwich Islands","title":"South Georgia and the South Sandwich Islands"},{"tz":"Atlantic\/St_Helena","location":"StHelena","code":"SH","country":"Saint Helena","title":"Saint Helena"},{"tz":"Atlantic\/Stanley","location":"Stanley","code":"FK","country":"Falkland Islands (Malvinas)","title":"Stanley - Falkland Islands"},{"tz":"Australia\/Adelaide","location":"Adelaide","code":"AU","country":"Australia","title":"Adelaide - Australia"},{"tz":"Australia\/Brisbane","location":"Brisbane","code":"AU","country":"Australia","title":"Brisbane - Australia"},{"tz":"Australia\/Broken_Hill","location":"BrokenHill","code":"AU","country":"Australia","title":"Broken Hill - Australia"},{"tz":"Australia\/Darwin","location":"Darwin","code":"AU","country":"Australia","title":"Darwin - Australia"},{"tz":"Australia\/Eucla","location":"Eucla","code":"AU","country":"Australia","title":"Eucla - Australia"},{"tz":"Australia\/Hobart","location":"Hobart","code":"AU","country":"Australia","title":"Hobart - Australia"},{"tz":"Australia\/Lindeman","location":"Lindeman","code":"AU","country":"Australia","title":"Lindeman - Australia"},{"tz":"Australia\/Lord_Howe","location":"LordHowe","code":"AU","country":"Australia","title":"Lord Howe - Australia"},{"tz":"Australia\/Melbourne","location":"Melbourne","code":"AU","country":"Australia","title":"Melbourne - Australia"},{"tz":"Australia\/Perth","location":"Perth","code":"AU","country":"Australia","title":"Perth - Australia"},{"tz":"Australia\/Sydney","location":"Sydney","code":"AU","country":"Australia","title":"Sydney - Australia"},{"tz":"Europe\/Amsterdam","location":"Amsterdam","code":"NL","country":"Netherlands","title":"Amsterdam - Netherlands"},{"tz":"Europe\/Andorra","location":"Andorra","code":"AD","country":"Andorra","title":"Andorra"},{"tz":"Europe\/Astrakhan","location":"Astrakhan","code":"RU","country":"Russia","title":"Astrakhan - Russia"},{"tz":"Europe\/Athens","location":"Athens","code":"GR","country":"Greece","title":"Athens - Greece"},{"tz":"Europe\/Belgrade","location":"Belgrade","code":"RS","country":"Serbia","title":"Belgrade - Serbia"},{"tz":"Europe\/Berlin","location":"Berlin","code":"DE","country":"Germany","title":"Berlin - Germany"},{"tz":"Europe\/Bratislava","location":"Bratislava","code":"SK","country":"Slovakia","title":"Bratislava - Slovakia"},{"tz":"Europe\/Brussels","location":"Brussels","code":"BE","country":"Belgium","title":"Brussels - Belgium"},{"tz":"Europe\/Bucharest","location":"Bucharest","code":"RO","country":"Romania","title":"Bucharest - Romania"},{"tz":"Europe\/Budapest","location":"Budapest","code":"HU","country":"Hungary","title":"Budapest - Hungary"},{"tz":"Europe\/Busingen","location":"Busingen","code":"DE","country":"Germany","title":"Busingen - Germany"},{"tz":"Europe\/Chisinau","location":"Chisinau","code":"MD","country":"Moldova","title":"Chisinau - Moldova"},{"tz":"Europe\/Copenhagen","location":"Copenhagen","code":"DK","country":"Denmark","title":"Copenhagen - Denmark"},{"tz":"Europe\/Dublin","location":"Dublin","code":"IE","country":"Ireland","title":"Dublin - Ireland"},{"tz":"Europe\/Gibraltar","location":"Gibraltar","code":"GI","country":"Gibraltar","title":"Gibraltar"},{"tz":"Europe\/Guernsey","location":"Guernsey","code":"GG","country":"Guernsey","title":"Guernsey"},{"tz":"Europe\/Helsinki","location":"Helsinki","code":"FI","country":"Finland","title":"Helsinki - Finland"},{"tz":"Europe\/Isle_of_Man","location":"IsleofMan","code":"IM","country":"Isle of Man","title":"Isle of Man"},{"tz":"Europe\/Istanbul","location":"Istanbul","code":"TR","country":"Turkey","title":"Istanbul - Turkey"},{"tz":"Europe\/Jersey","location":"Jersey","code":"JE","country":"Jersey","title":"Jersey"},{"tz":"Europe\/Kaliningrad","location":"Kaliningrad","code":"RU","country":"Russia","title":"Kaliningrad - Russia"},{"tz":"Europe\/Kirov","location":"Kirov","code":"RU","country":"Russia","title":"Kirov - Russia"},{"tz":"Europe\/Kyiv","location":"Kyiv","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Kyiv - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Lisbon","location":"Lisbon","code":"PT","country":"Portugal","title":"Lisbon - Portugal"},{"tz":"Europe\/Ljubljana","location":"Ljubljana","code":"SI","country":"Slovenia","title":"Ljubljana - Slovenia"},{"tz":"Europe\/London","location":"London","code":"GB","country":"United Kingdom","title":"London - United Kingdom"},{"tz":"Europe\/Luxembourg","location":"Luxembourg","code":"LU","country":"Luxembourg","title":"Luxembourg"},{"tz":"Europe\/Madrid","location":"Madrid","code":"ES","country":"Spain","title":"Madrid - Spain"},{"tz":"Europe\/Malta","location":"Malta","code":"MT","country":"Malta","title":"Malta"},{"tz":"Europe\/Mariehamn","location":"Mariehamn","code":"AX","country":"Aland Islands","title":"Mariehamn - Aland Islands"},{"tz":"Europe\/Minsk","location":"Minsk","code":"BY","country":"Belarus","title":"Minsk - Belarus"},{"tz":"Europe\/Monaco","location":"Monaco","code":"MC","country":"Monaco","title":"Monaco"},{"tz":"Europe\/Moscow","location":"Moscow","code":"RU","country":"Russia","title":"Moscow - Russia"},{"tz":"Europe\/Oslo","location":"Oslo","code":"NO","country":"Norway","title":"Oslo - Norway"},{"tz":"Europe\/Paris","location":"Paris","code":"FR","country":"France","title":"Paris - France"},{"tz":"Europe\/Podgorica","location":"Podgorica","code":"ME","country":"Montenegro","title":"Podgorica - Montenegro"},{"tz":"Europe\/Prague","location":"Prague","code":"CZ","country":"Czech Republic","title":"Prague - Czech Republic"},{"tz":"Europe\/Riga","location":"Riga","code":"LV","country":"Latvia","title":"Riga - Latvia"},{"tz":"Europe\/Rome","location":"Rome","code":"IT","country":"Italy","title":"Rome - Italy"},{"tz":"Europe\/Samara","location":"Samara","code":"RU","country":"Russia","title":"Samara - russia"},{"tz":"Europe\/San_Marino","location":"SanMarino","code":"SM","country":"San Marino","title":"San Marino"},{"tz":"Europe\/Sarajevo","location":"Sarajevo","code":"BA","country":"Bosnia and Herzegovina","title":"Sarajevo - Bosnia and Herzergovina"},{"tz":"Europe\/Saratov","location":"Saratov","code":"RU","country":"Russia","title":"Saratov - Russia"},{"tz":"Europe\/Simferopol","location":"Simferopol","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Simferopol - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Skopje","location":"Skopje","code":"MK","country":"Macedonia","title":"Skopje - Macedonia"},{"tz":"Europe\/Sofia","location":"Sofia","code":"BG","country":"Bulgaria","title":"Sofia - Bulgaria"},{"tz":"Europe\/Stockholm","location":"Stockholm","code":"SE","country":"Sweden","title":"Stockholm - Sweden"},{"tz":"Europe\/Tallinn","location":"Tallinn","code":"EE","country":"Estonia","title":"Tallinn - Estonia"},{"tz":"Europe\/Tirane","location":"Tirane","code":"AL","country":"Albania","title":"Tirana - Albania"},{"tz":"Europe\/Ulyanovsk","location":"Ulyanovsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Ulyanovsk - Russia"},{"tz":"Europe\/Vaduz","location":"Vaduz","code":"LI","country":"Liechtenstein","title":"Vaduz - Liechtenstein"},{"tz":"Europe\/Vatican","location":"Vatican","code":"VA","country":"Holy See (Vatican City State)","title":"Vatican City"},{"tz":"Europe\/Vienna","location":"Vienna","code":"AT","country":"Austria","title":"Vienna - Austria"},{"tz":"Europe\/Vilnius","location":"Vilnius","code":"LT","country":"Lithuania","title":"Vilnius - Lithuania"},{"tz":"Europe\/Volgograd","location":"Volgograd","code":"RU","country":"Russia","title":"Volgograd - Russia"},{"tz":"Europe\/Warsaw","location":"Warsaw","code":"PL","country":"Poland","title":"Warsaw - Poland"},{"tz":"Europe\/Zagreb","location":"Zagreb","code":"HR","country":"Croatia","title":"Zagreb - Croatia"},{"tz":"Europe\/Zurich","location":"Zurich","code":"CH","country":"Switzerland","title":"Zurich - Switzerland"},{"tz":"Indian\/Antananarivo","location":"Antananarivo","code":"MG","country":"Madagascar","title":"Antananarivo - Madagascar"},{"tz":"Indian\/Chagos","location":"Chagos","code":"IO","country":"British Indian Ocean Territory","title":"Chagos - British Indian Ocean Territory"},{"tz":"Indian\/Christmas","location":"Christmas","code":"CX","country":"Christmas Island","title":"Christmas Island"},{"tz":"Indian\/Cocos","location":"Cocos","code":"CC","country":"Cocos (Keeling) Islands","title":"Cocos (Keeling) Islands"},{"tz":"Indian\/Comoro","location":"Comoro","code":"KM","country":"Comoros","title":"Comoros"},{"tz":"Indian\/Kerguelen","location":"Kerguelen","code":"TF","country":"French Southern Territories","title":"Kerguelen - French Southern Territories"},{"tz":"Indian\/Mahe","location":"Mahe","code":"SC","country":"Seychelles","title":"Mahe - Seychelles"},{"tz":"Indian\/Maldives","location":"Maldives","code":"MV","country":"Maldives","title":"Maldives"},{"tz":"Indian\/Mauritius","location":"Mauritius","code":"MU","country":"Mauritius","title":"Mauritius"},{"tz":"Indian\/Mayotte","location":"Mayotte","code":"YT","country":"Mayotte","title":"Mayotte"},{"tz":"Indian\/Reunion","location":"Reunion","code":"RE","country":"Reunion","title":"Reunion"},{"tz":"Pacific\/Apia","location":"Apia","code":"WS","country":"Samoa","title":"Apia - Samoa"},{"tz":"Pacific\/Auckland","location":"Auckland","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Auckland - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Bougainville","location":"Bougainville","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Bougainville - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Chatham","location":"Chatham","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Chatham Islands - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Chuuk","location":"Chuuk","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Chuuk - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Easter","location":"Easter","code":"CL","country":"Chile","title":"Easter Island - Chile"},{"tz":"Pacific\/Efate","location":"Efate","code":"VU","country":"Vanuatu","title":"Efate - Vanuatu"},{"tz":"Pacific\/Fakaofo","location":"Fakaofo","code":"TK","country":"Tokelau","title":"Fakaofo - Tokelau"},{"tz":"Pacific\/Fiji","location":"Fiji","code":"FJ","country":"Fiji","title":"Fiji"},{"tz":"Pacific\/Funafuti","location":"Funafuti","code":"TV","country":"Tuvalu","title":"Funafuti - Tuvalu"},{"tz":"Pacific\/Galapagos","location":"Galapagos","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Galapagos Islands - Ecuador"},{"tz":"Pacific\/Gambier","location":"Gambier","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Gambier - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Guadalcanal","location":"Guadalcanal","code":"SB","country":"Solomon Islands","title":"Guadalcanal - Solomon Islands"},{"tz":"Pacific\/Guam","location":"Guam","code":"GU","country":"Guam","title":"Guam"},{"tz":"Pacific\/Honolulu","location":"Honolulu","code":"US","country":"United States of America","title":"Honolulu - Hawaii - United States of America"},{"tz":"Pacific\/Kanton","location":"Kanton","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kanton - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kiritimati","location":"Kiritimati","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kiritimati - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kosrae","location":"Kosrae","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Kosrae - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Kwajalein","location":"Kwajalein","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Kwajalein - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Majuro","location":"Majuro","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Majuro - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Marquesas","location":"Marquesas","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Marquesas - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Midway","location":"Midway","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Midway - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Nauru","location":"Nauru","code":"NR","country":"Nauru","title":"Nauru"},{"tz":"Pacific\/Niue","location":"Niue","code":"NU","country":"Niue","title":"Niue"},{"tz":"Pacific\/Norfolk","location":"Norfolk","code":"NF","country":"Norfolk Island","title":"Norfolk Island"},{"tz":"Pacific\/Noumea","location":"Noumea","code":"NC","country":"New Caledonia","title":"Noumea - New Caledonia"},{"tz":"Pacific\/Pago_Pago","location":"PagoPago","code":"AS","country":"American Samoa","title":"Pago Pago - American Samoa"},{"tz":"Pacific\/Palau","location":"Palau","code":"PW","country":"Palau","title":"Palau"},{"tz":"Pacific\/Pitcairn","location":"Pitcairn","code":"PN","country":"Pitcairn","title":"Pitcairn"},{"tz":"Pacific\/Pohnpei","location":"Pohnpei","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Pohnpei - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Port_Moresby","location":"PortMoresby","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Port Moresby - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Rarotonga","location":"Rarotonga","code":"CK","country":"Cook Islands","title":"Rarotonga - Cook Islands"},{"tz":"Pacific\/Saipan","location":"Saipan","code":"MP","country":"Northern Mariana Islands","title":"Saipan - Northern Marinara Islands"},{"tz":"Pacific\/Tahiti","location":"Tahiti","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Tahiti - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Tarawa","location":"Tarawa","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Tarawa - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Tongatapu","location":"Tongatapu","code":"TO","country":"Tonga","title":"Tongatapu - Tonga"},{"tz":"Pacific\/Wake","location":"Wake","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Wake - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Wallis","location":"Wallis","code":"WF","country":"Wallis and Futuna Islands","title":"Wallis and Futuna Islands"},{"tz":"UTC","location":"UTC","code":"UTC","country":"","title":"UTC\/GMT"}]
ADVERTISEMENT
All the Rugby. All the News. All in One Place. Your Inbox.
Sign up now
RugbyPass Newsletter
Get the latest rugby news and analysis with the RugbyPass newsletter
Under 85s? I was expecting them to look a bit older - didn’t realise it was under 85kgs.