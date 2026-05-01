Northern | US
34 - 31
FT
36 - 20
FT
21 - 31
FT
Today
12:00
Today
12:30
Today
12:30
Today
12:30
Today
12:30
Today
12:30
Today
13:45
Today
13:45
Today
13:45
Today
14:00
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:45
Tomorrow
07:30
Tomorrow
08:00
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
09:05
Tomorrow
09:35
Tomorrow
09:35
Tomorrow
09:35
Tomorrow
09:35
Tomorrow
10:15
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
11:30
Tomorrow
11:30
Tomorrow
12:30
WOMENS
Tomorrow
13:45
Tomorrow
13:45
Tomorrow
14:00
Sunday
09:00
Sunday
09:30
Sunday
14:05
Super Rugby Pacific

Dylan Pietsch stars as Western Force dent Waratahs’ playoff hopes

Jeremy Williams and Dylan Pietsch of the Force celebrate during the round 12 Super Rugby match between NSW Waratahs and Western Force at Allianz Stadium, on May 01, 2026, in Sydney, Australia. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)
Comments
4 Comments

Zac Lomax has gained some sweet revenge on Joseph-Aukuso Suaalii to help the Western Force to a crucial 20-17 Super Rugby Pacific win over the NSW Waratahs in Sydney.

ADVERTISEMENT

Former Waratahs pair Dylan Pietsch and Ben Donaldson ultimately upstaged the two code-hopping headline acts to lead the Force to the season-saving victory at Allianz Stadium on Friday night.

But, like the excellent Pietsch and Donaldson, Lomax must have given the Wallabies coaching staff food for thought with not only his impressive aerial skills but also his energy on and off the ball.

VIDEO

For all the hyped build-up about the brewing “match-up” between the one-time NSW State of Origin teammates, Suaalii and Lomax seldom clashed.

Suaalii still showcased his signature subtle touches, while Lomax caused the Waratahs all sorts of headaches.

But Pietsch and Donaldson were the true stars for the Force, who pulled within two competition points of the eighth-placed Waratahs to keep their top-six finals hopes flickering.

As if slighted by all the focus and attention on fellow winger Lomax, Pietsch played like a man on a mission in an eye-catching two-try display.

ADVERTISEMENT

And amid much conjecture over the Wallabies’ No.10 role, Donaldson once again stood up to showcase his credentials to outgoing national coach Joe Schmidt and the incoming Les Kiss.

As well as running the show, Donaldson set up two of the Force’s tries, nailed the conversions and penalties and generally served up a commentary’s “masterclass”.

“it’s always good to beat your old teams, beat a few mates and put in a performance in front of friends and family,” Donaldson told Stan Sport.

Match Summary

1
Penalty Goals
2
2
Tries
2
2
Conversions
2
0
Drop Goals
0
103
Carries
210
1
Line Breaks
13
11
Turnovers Lost
21
9
Turnovers Won
3

The Force’s victory came virtually two years to the day that Suaalii’s Sydney Roosters crushed Lomax’s St George Illawarra side 60-18 in a 2024 round-eight NRL mismatch.

ADVERTISEMENT

That Anzac Day, Suaalii ran in the Roosters’ 10th and final try of the drubbing.

But Lomax had the last laugh in the latest meeting between the two friends, foes and potential 2027 Wallabies World Cup teammates.

Fired-up flyhalf Lawson Creighton dummied, stepped inside and spun over to give the home team a deserved 7-3 lead after Donaldson had opened the scoring with a third-minute penalty goal.

A Sid Harvey penalty extended NSW’s’ lead before Pietsch willed his way over on the 22nd phase of a relentless Force raid on the stroke of halftime to make it 10-10 at the break.

Pietsch put the Force back in front when he cashed in on a Donaldson break to bag his second try 11 minutes into a frenetic second half.

Another Donaldson penalty goal looked to have sealed the deal before NSW replacement hooker Folau Faianga made life interesting with a late try.

But the Force hung on to stay in the finals hunt – just.

“It was a bit of a tough watch,” said Force coach Simon Cron.

“Even talking to the boys post-game, we’re getting down inside the 22 and just making too many errors, probably trying to overplay a little bit.

“We had lots of opportunities to score points and – score tries – however, sometimes you’ve got to win ugly.”

Recommended

Wales wing returns as one of six Dragons changes for French powerhouse

Bordeaux bench 148kg behemoth Ben Tameifuna for Bath clash

Ulster make 14-change axe swing for Challenge Cup clash with Exeter

Rob Baxter's surprise call in Exeter Chiefs' Challenge Cup team for Ulster

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

'It's pretty ruthless': George Skivington lifts lid on Gloucester contract talks

2

Sharks select 'an interesting name' at fly-half as Siya Kolisi bids farewell

1
3

Harlequins break silence on Ngani Laumape rumours

1
4

Ex-Wallaby Scott Sio has URC move confirmed

3
5

Tom Willis set to return to the international stage this summer

3
6

West Country return could be on the cards for Luke Cowan-Dickie

1
7

Rob Baxter makes his position clear ahead of huge day for Exeter

8

Springbok Jan Serfontein retires with immediate effect

6

Comments

4 Comments
S
SB 6 days ago

Pietsch had a great game, very active.

K
KwAussie 6 days ago

Looking for work and making the right decisions because he has the rugby knowledge and experience to make them. The author obviously watched a different game to me as I thought both Suaalii and Lomax were pretty average

Load More Comments

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'

The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks

1
LONG READ

‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’

Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.

LONG READ

‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

With clubs losing money, NZR must decide whether it’s ready to make a dramatic change to Super Rugby’s ownership structure.

78

Comments on RugbyPass

F
FCM 24 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

While I definitely do recognise a rivalry, I am not sure about ‘hate’. As a South African I love it and think the Irish fans are great. I’ve been to the pool match between SA and Ireland and there was a lot of banter between the fans, but we had a great time and had a couple of beers with Irish fans even after the game. Actually exchanged numbers and have kept contact. I’ve also been to the Ireland-Scotland game in the WC in my Springbok jersey and of course had a lot of comments, but all in great fun. At the Ryder cup in Rome during the WC we also met Irish fans and also had beers with them. Really fun times. Think it remains keyboard warriors that paint a different picture.

2 Go to comments
R
RW 39 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

Probably in person its fine, I think Irish and SA fans travelling to each others’ countries would have few problems. Online, very different.

Obviously craic is a nuanced thing.



...

2 Go to comments
G
GrahamVF 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

“I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.”

You’re onto something here Toko. The considerable number of top players like PSDT, Damien de Allende that SA hasn’t had to support over the pest ten years but who have been available for the Boks must add up to a staggering figure. That money could be used to keep fringe players at home - think of a player like Schalk Brits who could have been part of the Bok setup for at least five years more if they could have afforded to have an extra fringe player - and how valuable was he in 2019. Your observation is spot on that there are many solid and pretty good fringe players who are just not in the big show mix, but are solid additions to any team especially helping to rest and rotate top players.



...

17 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

Some tough calls went against the Reds for sure. Either way, it was a good game with some quality players around the park.

2 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Crusaders vs Blues takes: The fairy tale first, what can't he do?

Bower making a case to be de Groot’s backup in July.

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter welcome back two stars but big names are still missing

Rob Baxter is absolutely correct when he describes these as “four knockout games”.

But in many ways, this is Exeter's most important game of the season.



...

1 Go to comments
D
DC 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

well maybe players should have a clause in there contrat to make a final decision after the super rugby them

17 Go to comments
J
JJ 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

Learn from France. Their young talent stay home

17 Go to comments
T
Two Cents 2 hours ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

So much for their big talk of finishing in the top 3.

This is why you don't upsell it. It makes you look extremely foolish when the result that you're essentially proclaiming as a foregone conclusion doesn't materialize.



...

2 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

Yes Fainga'nuku is certainly proving to be a revelation in recent games for the Crusaders and has turned their fortunes around. The pending return of Jordan and a couple of others after their bye week can only make them even more formidable. I foresee them finishing the regular season in at least 4th place and possibly even 3rd. Rennie is going to have some genuine depth to sort through when it comes to AB selections.

2 Go to comments
M
Mancgra1 2 hours ago
Tom Willis set to return to the international stage this summer

England need to get with the times ,players are playing all over the world to earn a living ,england need everyone of thuer top players no matter where they play,especially a big no8 like willis

3 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
Sam Prendergast starts as Leinster face Lions in top four URC clash

So Ciaran Frawley will have to come off the bench against Bordeaux with no experience if Byrne needs replaced on the day?

Surely Cullen is not contemplating having Prendergast in the squad?



...

1 Go to comments
R
RM 2 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

As I said previously; anyone with a weave on his head is clearly a questionable decision

70 Go to comments
J
JW 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily



I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

Isn’t it a redundant question when 4 Flanders aren’t going to help you win a Greatest Rivalry tour?



...

17 Go to comments
u
unknown 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

What a fabulous ground the Brewery Field is. As an English player we always hated going there to play Bridgend. What an atmosphere! Also, a very knowledgeable crowd.

2 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Yeah it’s a proper comp like the NPC.

3 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Wow had no idea the table was so lop sided, fourth team (out of 12) has a losing record.

3 Go to comments
T
TokoRFC 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

We know what the elite and experienced guys can do, they may have even learnt all there is to learn in NZ and be better from playing overseas (maybe not in Japan but hey). I think we should let them play overseas and use their salaries to retain a more solid base of Super Rugby players.



...

17 Go to comments
S
SL 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

I don’t know where these reporters are getting their information from but St Helens will not be ready fro rugby in September. There is still no sign of anything happening there and with the massive change that is proposed along with the new shed being erected, and Swansea Council in charge of the project, they will be lucky to get there by January 2027!!

2 Go to comments
B
Blackmania 4 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

I had doubts about Fainga’anuku at flanker… well, all of that is being swept away. Once again, he dominated the match with an XXL performance. What if — just what if — he ended up wearing the All Blacks’ number 7 jersey? Two weeks ago, I wouldn’t have bet a single dollar on it, but today, anything seems possible if he keeps delivering performances like this.

Just imagine Frizell, Savea and Fainga’anuku starting, and as backups Sititi, Lakai and Segner.



...

2 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close