Gallagher PREM boss speaks out on Eddie Hearn's rugby push

Prem Rugby chief executive Simon Massie-Taylor wants the Gallagher Prem to adopt a boxing-style “promoter mindset” to grow the profile of the league.
ADVERTISEMENT
Massie-Taylor will soon meet with Eddie Hearn to discuss his plans for Henry Pollock and Finn Russell after he signed two of the sport’s biggest stars to his Matchroom Talent Agency.
As a successful boxing promoter whose stable of fighters is headlined by Anthony Joshua, Hearn’s expertise is seen as having the potential to increase interest in the Prem at a time when it is set to expand to 12 teams.
VIDEO
“It’s a great signal that someone like Eddie is seeing the opportunity within rugby and has picked two of its best stars,” Massie-Taylor told the Press Association.
“I’m looking forward to chatting with Eddie and the thing I’m interested in is this promoter mindset, which I believe is incumbent on all of us.
“Whether that’s me, but certainly it’s the players, we all have a role at whatever level to promote the sport. That’s our job, isn’t it?
“Players are the most powerful people to do it. If you take the boxing analogy, they’re the ones talking up a fight on the weekend, what it means and creating that moment, that jeopardy.
ADVERTISEMENT
“First and foremost, whether you’re a boxer, a rugby player or a professional athlete, you need to perform.
“But the culture has changed. Henry Pollock single-handedly has made a big impact in terms of sticking himself out there and creating a personality for himself.
“It’s great for the sport seeing kids running around with headbands and queuing up for his autograph.
“Eddie sees unbelievable athletes who do incredible things on the pitch, who need to be recognised more for who they are as athletes and personalities.”
ADVERTISEMENT
Title-challenging Bristol even take a player’s marketability into account during recruitment, with the intention of appealing to new audiences and commercial partners, according to chief executive Tom Tainton.
The Bears signed United States star Ilona Maher to their women’s team on a short-term contract and swooped for Wales’ Louis Rees-Zammit when he returned from his spell in NFL.
“At Bristol Bears, we don’t call ourselves a rugby club. We are a marketing agency that plays rugby,” Tainton said.
“There is no point going to market and spending marquee money on a player and just expect them to do something between the white lines on a Saturday.
“In the grand scheme of things, nobody remembers how Bristol got on against Harlequins two years ago. They will remember how a player made them feel.
“Yes, our players have to be competent and able to deliver on the field, but if they are not bringing any value off the field, that genuinely factors into our recruitment conversations.
“I’d argue we have done the hard bit – the product is superb. There are young, articulate men and women playing the game so we’ve got a great base to grow from.
“We now have to take some bold risks to get out of our comfort zone and do things that the sport hasn’t previously done.”
JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'
The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks
LONG READ
‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’
Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.
LONG READ
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’
With clubs losing money, NZR must decide whether it’s ready to make a dramatic change to Super Rugby’s ownership structure.
Search
Clear
{{searchResults.tournament.n}}
{{searchResults.team.n}}
{{searchResults.player.n}}
{{item.l}}
Fixtures
Results
{{item.n}}
Team
{{item.n}}
{{item.t}}
{{item.h.n}}
{{item.d}}
{{item.hs}} - {{item.as}}
{{item.a.n}}
{{item.n}}
Tournament
RugbyPass.tv
{{item.n}}
{{item.cp.n}}
{{item.t}}
{{item.e.name}}
{{item.d}}
{{team.n}}
No team results for {{resultName()}}.
{{player.n}}
{{player.t}}
No player results for {{resultName()}}.
{{comp.n}}
No tournament results for {{resultName()}}.
{{game.h.n}}
{{game.d}}
{{game.hs}} - {{game.as}}
{{game.a.n}}
No {{resultsType == 0 ? "fixtures" : "results"}} for {{resultName()}}.
{{article.cp.n}}
{{article.t}}
{{article.e.name}}
{{article.d}}
No news results for {{resultName()}}.
{{item.n}}
No RPTV results for {{resultName()}}.
Popular
{{comp.n}}
Tournament
{{team.n}}
Team
{{player.n}}
{{player.t}}
Edition & Time Zone
{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Editions
{{item.title}}
Change Time Zone
{{item.title}}
[{"tz":"Africa\/Abidjan","location":"Abidjan","code":"CI","country":"Cate d'Ivoire","title":"Abidjan - Cote d'Ivoire"},{"tz":"Africa\/Accra","location":"Accra","code":"GH","country":"Ghana","title":"Accra - Ghana"},{"tz":"Africa\/Addis_Ababa","location":"AddisAbaba","code":"ET","country":"Ethiopia","title":"Addis Ababa - Ethiopia"},{"tz":"Africa\/Algiers","location":"Algiers","code":"DZ","country":"Algeria","title":"Algiers - Algeria"},{"tz":"Africa\/Asmara","location":"Asmara","code":"ER","country":"Eritrea","title":"Asmara - Eritrea"},{"tz":"Africa\/Bamako","location":"Bamako","code":"ML","country":"Mali","title":"Bamako - Mali"},{"tz":"Africa\/Bangui","location":"Bangui","code":"CF","country":"Central African Republic","title":"Bangui - Central African Republic"},{"tz":"Africa\/Banjul","location":"Banjul","code":"GM","country":"Gambia","title":"Banjul - Gambia"},{"tz":"Africa\/Bissau","location":"Bissau","code":"GW","country":"Guinea-Bissau","title":"Bissau - Guinea-Bissau"},{"tz":"Africa\/Blantyre","location":"Blantyre","code":"MW","country":"Malawi","title":"Blantyre - Malawi"},{"tz":"Africa\/Brazzaville","location":"Brazzaville","code":"CG","country":"Congo (Brazzaville)","title":"Brazzaville - The Republic of the Congo"},{"tz":"Africa\/Bujumbura","location":"Bujumbura","code":"BI","country":"Burundi","title":"Bujumbura - Burundi"},{"tz":"Africa\/Cairo","location":"Cairo","code":"EG","country":"Egypt","title":"Cairo - Egypt"},{"tz":"Africa\/Casablanca","location":"Casablanca","code":"MA","country":"Morocco","title":"Casablanca - Morocco"},{"tz":"Africa\/Ceuta","location":"Ceuta","code":"ES","country":"Spain","title":"Ceuta - Spain"},{"tz":"Africa\/Conakry","location":"Conakry","code":"GN","country":"Guinea","title":"Conakry - Guinea"},{"tz":"Africa\/Dakar","location":"Dakar","code":"SN","country":"Senegal","title":"Dakar - Senegal"},{"tz":"Africa\/Dar_es_Salaam","location":"DaresSalaam","code":"TZ","country":"Tanzania","title":"Dar es Salaam - Tanzania"},{"tz":"Africa\/Djibouti","location":"Djibouti","code":"DJ","country":"Djibouti","title":"Djibouti"},{"tz":"Africa\/Douala","location":"Douala","code":"CM","country":"Cameroon","title":"Douala - Cameroon"},{"tz":"Africa\/El_Aaiun","location":"ElAaiun","code":"EH","country":"Western Sahara","title":"El Aaiun - Western Sahara"},{"tz":"Africa\/Freetown","location":"Freetown","code":"SL","country":"Sierra Leone","title":"Freetown - Sierra Leone"},{"tz":"Africa\/Gaborone","location":"Gaborone","code":"BW","country":"Botswana","title":"Gaborone - Botswana"},{"tz":"Africa\/Harare","location":"Harare","code":"ZW","country":"Zimbabwe","title":"Harare - Zimbabwe"},{"tz":"Africa\/Johannesburg","location":"Johannesburg","code":"ZA","country":"South Africa","title":"Johannesburg - South Africa"},{"tz":"Africa\/Juba","location":"Juba","code":"SS","country":"South Sudan","title":"Juba - South Sudan"},{"tz":"Africa\/Kampala","location":"Kampala","code":"UG","country":"Uganda","title":"Kampala - Uganda"},{"tz":"Africa\/Khartoum","location":"Khartoum","code":"SD","country":"Sudan","title":"Khartoum - Sudan"},{"tz":"Africa\/Kigali","location":"Kigali","code":"RW","country":"Rwanda","title":"Kigali - Rwanda"},{"tz":"Africa\/Kinshasa","location":"Kinshasa","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Kinshasa - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lagos","location":"Lagos","code":"NG","country":"Nigeria","title":"Lagos - Nigeria "},{"tz":"Africa\/Libreville","location":"Libreville","code":"GA","country":"Gabon","title":"Libreville - Gabon"},{"tz":"Africa\/Lome","location":"Lome","code":"TG","country":"Togo","title":"Lome - Togo"},{"tz":"Africa\/Luanda","location":"Luanda","code":"AO","country":"Angola","title":"Luanda - Angola"},{"tz":"Africa\/Lubumbashi","location":"Lubumbashi","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Lubumbashi - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lusaka","location":"Lusaka","code":"ZM","country":"Zambia","title":"Lusaka - Zambia"},{"tz":"Africa\/Malabo","location":"Malabo","code":"GQ","country":"Equatorial Guinea","title":"Malabo - Equatorial Guinea"},{"tz":"Africa\/Maputo","location":"Maputo","code":"MZ","country":"Mozambique","title":"Maputo - Mozambique"},{"tz":"Africa\/Maseru","location":"Maseru","code":"LS","country":"Lesotho","title":"Maseru - Lesotho"},{"tz":"Africa\/Mbabane","location":"Mbabane","code":"SZ","country":"Swaziland","title":"Mbabane - Eswatini"},{"tz":"Africa\/Mogadishu","location":"Mogadishu","code":"SO","country":"Somalia","title":"Mogadishu - Somalia"},{"tz":"Africa\/Monrovia","location":"Monrovia","code":"LR","country":"Liberia","title":"Monrovia - Liberia"},{"tz":"Africa\/Nairobi","location":"Nairobi","code":"KE","country":"Kenya","title":"Nairobi - Kenya"},{"tz":"Africa\/Ndjamena","location":"Ndjamena","code":"TD","country":"Chad","title":"Ndjamena - Chad"},{"tz":"Africa\/Niamey","location":"Niamey","code":"NE","country":"Niger","title":"Niamey - Niger"},{"tz":"Africa\/Nouakchott","location":"Nouakchott","code":"MR","country":"Mauritania","title":"Nouakchott - Mauritania"},{"tz":"Africa\/Ouagadougou","location":"Ouagadougou","code":"BF","country":"Burkina Faso","title":"Ouagadougou - Burkina Faso"},{"tz":"Africa\/Porto-Novo","location":"Porto-Novo","code":"BJ","country":"Benin","title":"Porto-Novo - Benin"},{"tz":"Africa\/Sao_Tome","location":"SaoTome","code":"ST","country":"Sao Tome and Principe","title":"Sao Tome and Principe"},{"tz":"Africa\/Tripoli","location":"Tripoli","code":"LY","country":"Libya","title":"Tripoli - Libya"},{"tz":"Africa\/Tunis","location":"Tunis","code":"TN","country":"Tunisia","title":"Tunis - Tunisia"},{"tz":"Africa\/Windhoek","location":"Windhoek","code":"NA","country":"Namibia","title":"Windhoek - Namibia"},{"tz":"America\/Adak","location":"Adak","code":"US","country":"United States of America","title":"Adak - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anchorage","location":"Anchorage","code":"US","country":"United States of America","title":"Anchorage - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anguilla","location":"Anguilla","code":"AI","country":"Anguilla","title":"Anguilla"},{"tz":"America\/Antigua","location":"Antigua","code":"AG","country":"Antigua and Barbuda","title":"Antigua and Barbuda"},{"tz":"America\/Araguaina","location":"Araguaina","code":"BR","country":"Brazil","title":"Araguaina - Brazil"},{"tz":"America\/Argentina\/Buenos_Aires","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Buenos Aires - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Catamarca","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Catamarca - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Cordoba","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Cordoba - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Jujuy","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Jujuy - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/La_Rioja","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"La Rioja - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Mendoza","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Mendoza - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Rio_Gallegos","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Rio Gallegos - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Salta","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Salta - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Juan","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Juan - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Luis","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Luis - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Tucuman","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Tucuman - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Ushuaia","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Ushuaia - Argentina"},{"tz":"America\/Aruba","location":"Aruba","code":"AW","country":"Aruba","title":"Aruba"},{"tz":"America\/Asuncion","location":"Asuncion","code":"PY","country":"Paraguay","title":"Asuncion - Paraguay"},{"tz":"America\/Atikokan","location":"Atikokan","code":"CA","country":"Canada","title":"Atikokan - Canada"},{"tz":"America\/Bahia","location":"Bahia","code":"BR","country":"Brazil","title":"Bahia - Brazil"},{"tz":"America\/Bahia_Banderas","location":"BahiaBanderas","code":"MX","country":"Mexico","title":"Bahia Banderas - Mexico"},{"tz":"America\/Barbados","location":"Barbados","code":"BB","country":"Barbados","title":"Barbados"},{"tz":"America\/Belem","location":"Belem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Belem - Brazil"},{"tz":"America\/Belize","location":"Belize","code":"BZ","country":"Belize","title":"Belize"},{"tz":"America\/Blanc-Sablon","location":"Blanc-Sablon","code":"CA","country":"Canada","title":"Blanc-Sablon - Canada"},{"tz":"America\/Boa_Vista","location":"BoaVista","code":"BR","country":"Brazil","title":"Boa Vista - Brazil"},{"tz":"America\/Bogota","location":"Bogota","code":"CO","country":"Colombia","title":"Bogota - Colombia"},{"tz":"America\/Boise","location":"Boise","code":"US","country":"United States of America","title":"Boise - Idaho - United States of America"},{"tz":"America\/Cambridge_Bay","location":"CambridgeBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Cambridge Bay - Canada"},{"tz":"America\/Campo_Grande","location":"CampoGrande","code":"BR","country":"Brazil","title":"Campo Grande - Brazil"},{"tz":"America\/Cancun","location":"Cancun","code":"MX","country":"Mexico","title":"Cancun - Mexico"},{"tz":"America\/Caracas","location":"Caracas","code":"VE","country":"Venezuela (Bolivarian Republic)","title":"Caracas - Venezuela"},{"tz":"America\/Cayenne","location":"Cayenne","code":"GF","country":"French Guiana","title":"Cayenne - French Guiana"},{"tz":"America\/Cayman","location":"Cayman","code":"KY","country":"Cayman Islands","title":"Cayman Islands"},{"tz":"America\/Chicago","location":"Chicago","code":"US","country":"United States of America","title":"Chicago - Illinois - United States of America"},{"tz":"America\/Chihuahua","location":"Chihuahua","code":"MX","country":"Mexico","title":"Chihuahua - Mexico"},{"tz":"America\/Ciudad_Juarez","location":"CiudadJuarez","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ciudad Juarez - Mexico"},{"tz":"America\/Costa_Rica","location":"CostaRica","code":"CR","country":"Costa Rica","title":"Costa Rica"},{"tz":"America\/Creston","location":"Creston","code":"CA","country":"Canada","title":"Creston - Canada"},{"tz":"America\/Cuiaba","location":"Cuiaba","code":"BR","country":"Brazil","title":"Cuiaba - Brazil"},{"tz":"America\/Curacao","location":"Curacao","code":"CW","country":"","title":"Curacao"},{"tz":"America\/Danmarkshavn","location":"Danmarkshavn","code":"GL","country":"Greenland","title":"Danmarkshavn - Greenland"},{"tz":"America\/Dawson","location":"Dawson","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson - Canada"},{"tz":"America\/Dawson_Creek","location":"DawsonCreek","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson Creek - Canada"},{"tz":"America\/Denver","location":"Denver","code":"US","country":"United States of America","title":"Denver - Colorado - United States of America"},{"tz":"America\/Detroit","location":"Detroit","code":"US","country":"United States of America","title":"Detroit - Michigan - United States of America"},{"tz":"America\/Dominica","location":"Dominica","code":"DM","country":"Dominica","title":"Dominica"},{"tz":"America\/Edmonton","location":"Edmonton","code":"CA","country":"Canada","title":"Edmonton - Canada"},{"tz":"America\/Eirunepe","location":"Eirunepe","code":"BR","country":"Brazil","title":"Eirunepe - Brazil"},{"tz":"America\/El_Salvador","location":"ElSalvador","code":"SV","country":"El Salvador","title":"El Salvador"},{"tz":"America\/Fort_Nelson","location":"FortNelson","code":"CA","country":"Canada","title":"Fort Nelson - Canada"},{"tz":"America\/Fortaleza","location":"Fortaleza","code":"BR","country":"Brazil","title":"Fortaleza - Brazil"},{"tz":"America\/Glace_Bay","location":"GlaceBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Glace Bay - Canada"},{"tz":"America\/Goose_Bay","location":"GooseBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Goose Bay - Canada"},{"tz":"America\/Grand_Turk","location":"GrandTurk","code":"TC","country":"Turks and Caicos Islands","title":"Grand Turk - Turks and Caicos Islands"},{"tz":"America\/Grenada","location":"Grenada","code":"GD","country":"Grenada","title":"Grenada"},{"tz":"America\/Guadeloupe","location":"Guadeloupe","code":"GP","country":"Guadeloupe","title":"Guadeloupe"},{"tz":"America\/Guatemala","location":"Guatemala","code":"GT","country":"Guatemala","title":"Guatemala"},{"tz":"America\/Guayaquil","location":"Guayaquil","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Guayaquil - Ecuador"},{"tz":"America\/Guyana","location":"Guyana","code":"GY","country":"Guyana","title":"Guyana"},{"tz":"America\/Halifax","location":"Halifax","code":"CA","country":"Canada","title":"Halifax - Canada"},{"tz":"America\/Havana","location":"Havana","code":"CU","country":"Cuba","title":"Havana - Cuba"},{"tz":"America\/Hermosillo","location":"Hermosillo","code":"MX","country":"Mexico","title":"Hermosillo - Mexico"},{"tz":"America\/Indiana\/Indianapolis","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Indianapolis - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Knox","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Knox - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Marengo","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Marengo - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Petersburg","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Petersburg - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Tell_City","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Tell City - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vevay","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vevay - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vincennes","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vincennes - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Winamac","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Winamac - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Inuvik","location":"Inuvik","code":"CA","country":"Canada","title":"Inuvik - Canada"},{"tz":"America\/Iqaluit","location":"Iqaluit","code":"CA","country":"Canada","title":"Iqaluit - Canada"},{"tz":"America\/Jamaica","location":"Jamaica","code":"JM","country":"Jamaica","title":"Jamaica"},{"tz":"America\/Juneau","location":"Juneau","code":"US","country":"United States of America","title":"Juneau - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Louisville","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Louisville - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Monticello","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Monticello - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kralendijk","location":"Kralendijk","code":"BQ","country":"","title":"Kralendijk - Bonaire"},{"tz":"America\/La_Paz","location":"LaPaz","code":"BO","country":"Bolivia","title":"La Paz - Bolivia"},{"tz":"America\/Lima","location":"Lima","code":"PE","country":"Peru","title":"Lima - Peru"},{"tz":"America\/Los_Angeles","location":"LosAngeles","code":"US","country":"United States of America","title":"Los Angeles - California - United States of America"},{"tz":"America\/Lower_Princes","location":"LowerPrinces","code":"SX","country":"","title":"Lower Princes - Sint Maarten"},{"tz":"America\/Maceio","location":"Maceio","code":"BR","country":"Brazil","title":"Maceio - Brazil"},{"tz":"America\/Managua","location":"Managua","code":"NI","country":"Nicaragua","title":"Managua - Nicaragua"},{"tz":"America\/Manaus","location":"Manaus","code":"BR","country":"Brazil","title":"Manaus - Brazil"},{"tz":"America\/Marigot","location":"Marigot","code":"MF","country":"Saint-Martin (French part)","title":"Marigot - Saint-Martin"},{"tz":"America\/Martinique","location":"Martinique","code":"MQ","country":"Martinique","title":"Martinique"},{"tz":"America\/Matamoros","location":"Matamoros","code":"MX","country":"Mexico","title":"Matamoros - Mexico"},{"tz":"America\/Mazatlan","location":"Mazatlan","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mazatlan - Mexico"},{"tz":"America\/Menominee","location":"Menominee","code":"US","country":"United States of America","title":"Menominee - Wisconsin - United States of America"},{"tz":"America\/Merida","location":"Merida","code":"MX","country":"Mexico","title":"Merida - Mexico"},{"tz":"America\/Metlakatla","location":"Metlakatla","code":"US","country":"United States of America","title":"Metlakatla - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Mexico_City","location":"MexicoCity","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mexico City - Mexico"},{"tz":"America\/Miquelon","location":"Miquelon","code":"PM","country":"Saint Pierre and Miquelon","title":"Miquelon - Saint Pierre and Miquelon"},{"tz":"America\/Moncton","location":"Moncton","code":"CA","country":"Canada","title":"Moncton - Canada"},{"tz":"America\/Monterrey","location":"Monterrey","code":"MX","country":"Mexico","title":"Monterrey - Mexico"},{"tz":"America\/Montevideo","location":"Montevideo","code":"UY","country":"Uruguay","title":"Montevideo - Uruguay"},{"tz":"America\/Montserrat","location":"Montserrat","code":"MS","country":"Montserrat","title":"Montserrat"},{"tz":"America\/Nassau","location":"Nassau","code":"BS","country":"Bahamas","title":"Nassau - Bahamas"},{"tz":"America\/New_York","location":"NewYork","code":"US","country":"United States of America","title":"New York - United States of America"},{"tz":"America\/Nome","location":"Nome","code":"US","country":"United States of America","title":"Nome - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Noronha","location":"Noronha","code":"BR","country":"Brazil","title":"Noronha - Brazil"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Beulah","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Beulah - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Center","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Center - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/New_Salem","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"New Salem - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/Nuuk","location":"Nuuk","code":"GL","country":"Greenland","title":"Nuuk - Greenland"},{"tz":"America\/Ojinaga","location":"Ojinaga","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ojinaga - Mexico"},{"tz":"America\/Panama","location":"Panama","code":"PA","country":"Panama","title":"Panama"},{"tz":"America\/Paramaribo","location":"Paramaribo","code":"SR","country":"Suriname","title":"Paramaribo - Suriname"},{"tz":"America\/Phoenix","location":"Phoenix","code":"US","country":"United States of America","title":"Phoenix - Arizona - United States of America"},{"tz":"America\/Port-au-Prince","location":"Port-au-Prince","code":"HT","country":"Haiti","title":"Port-au-Prince - Haiti"},{"tz":"America\/Port_of_Spain","location":"PortofSpain","code":"TT","country":"Trinidad and Tobago","title":"Port of Spain - Trinidad and Tobago"},{"tz":"America\/Porto_Velho","location":"PortoVelho","code":"BR","country":"Brazil","title":"Porto Velho - Brazil"},{"tz":"America\/Puerto_Rico","location":"PuertoRico","code":"PR","country":"Puerto Rico","title":"Puerto Rico"},{"tz":"America\/Punta_Arenas","location":"PuntaArenas","code":"CL","country":"Chile","title":"Punta Arenas - Chile"},{"tz":"America\/Rankin_Inlet","location":"RankinInlet","code":"CA","country":"Canada","title":"Rankin Inlet - Canada"},{"tz":"America\/Recife","location":"Recife","code":"BR","country":"Brazil","title":"Recife - Brazil"},{"tz":"America\/Regina","location":"Regina","code":"CA","country":"Canada","title":"Regina - Canada"},{"tz":"America\/Resolute","location":"Resolute","code":"CA","country":"Canada","title":"Resolute - Canada"},{"tz":"America\/Rio_Branco","location":"RioBranco","code":"BR","country":"Brazil","title":"Rio Branco - Brazil"},{"tz":"America\/Santarem","location":"Santarem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Santarem - Brazil"},{"tz":"America\/Santiago","location":"Santiago","code":"CL","country":"Chile","title":"Santiago - Chile"},{"tz":"America\/Santo_Domingo","location":"SantoDomingo","code":"DO","country":"Dominican Republic","title":"Santo Domingo - Dominican Republic"},{"tz":"America\/Sao_Paulo","location":"SaoPaulo","code":"BR","country":"Brazil","title":"Sao Paulo - Brazil"},{"tz":"America\/Scoresbysund","location":"Scoresbysund","code":"GL","country":"Greenland","title":"Scoresbysund - Greenland"},{"tz":"America\/Sitka","location":"Sitka","code":"US","country":"United States of America","title":"Sitka - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/St_Barthelemy","location":"StBarthelemy","code":"BL","country":"Saint-Barthelemy","title":"Saint Barthelemy"},{"tz":"America\/St_Johns","location":"StJohns","code":"CA","country":"Canada","title":"St Johns - Canada"},{"tz":"America\/St_Kitts","location":"StKitts","code":"KN","country":"Saint Kitts and Nevis","title":"Saint Kitts and Nevis"},{"tz":"America\/St_Lucia","location":"StLucia","code":"LC","country":"Saint Lucia","title":"Saint Lucia"},{"tz":"America\/St_Thomas","location":"StThomas","code":"VI","country":"Virgin Islands","title":"St Thomas - US Virgin Islands"},{"tz":"America\/St_Vincent","location":"StVincent","code":"VC","country":"Saint Vincent and Grenadines","title":"Saint Vincent and Grenadines"},{"tz":"America\/Swift_Current","location":"SwiftCurrent","code":"CA","country":"Canada","title":"Swift Current - Canada"},{"tz":"America\/Tegucigalpa","location":"Tegucigalpa","code":"HN","country":"Honduras","title":"Tegucigalpa - Honduras"},{"tz":"America\/Thule","location":"Thule","code":"GL","country":"Greenland","title":"Thule - Greenland"},{"tz":"America\/Tijuana","location":"Tijuana","code":"MX","country":"Mexico","title":"Tijuana - Mexico"},{"tz":"America\/Toronto","location":"Toronto","code":"CA","country":"Canada","title":"Toronto - Canada"},{"tz":"America\/Tortola","location":"Tortola","code":"VG","country":"British Virgin Islands","title":"Tortola - British Virgin Islands"},{"tz":"America\/Vancouver","location":"Vancouver","code":"CA","country":"Canada","title":"Vancouver - Canada"},{"tz":"America\/Whitehorse","location":"Whitehorse","code":"CA","country":"Canada","title":"Whitehorse - Canada"},{"tz":"America\/Winnipeg","location":"Winnipeg","code":"CA","country":"Canada","title":"Winnipeg - Canada"},{"tz":"America\/Yakutat","location":"Yakutat","code":"US","country":"United States of America","title":"Yakutat - Alaska - United States of America"},{"tz":"Antarctica\/Casey","location":"Casey","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Casey - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Davis","location":"Davis","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Davis - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/DumontDUrville","location":"DumontDUrville","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Dumont D'Urville - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Macquarie","location":"Macquarie","code":"AU","country":"Australia","title":"Macquarie Island - Australia"},{"tz":"Antarctica\/Mawson","location":"Mawson","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Mawson - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/McMurdo","location":"McMurdo","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"McMurdo - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Palmer","location":"Palmer","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Palmer - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Rothera","location":"Rothera","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Rothera - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Syowa","location":"Syowa","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Syowa - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Troll","location":"Troll","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Troll - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Vostok","location":"Vostok","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Vostok - Antarctica"},{"tz":"Arctic\/Longyearbyen","location":"Longyearbyen","code":"SJ","country":"Svalbard and Jan Mayen Islands","title":"Longyearbyen - Svalbard and Jan Mayen Islands"},{"tz":"Asia\/Aden","location":"Aden","code":"YE","country":"Yemen","title":"Aden - Yemen"},{"tz":"Asia\/Almaty","location":"Almaty","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Almaty - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Amman","location":"Amman","code":"JO","country":"Jordan","title":"Amman - Jordan"},{"tz":"Asia\/Anadyr","location":"Anadyr","code":"RU","country":"Russia","title":"Anadyr - Russia"},{"tz":"Asia\/Aqtau","location":"Aqtau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Aqtobe","location":"Aqtobe","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtobe - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Ashgabat","location":"Ashgabat","code":"TM","country":"Turkmenistan","title":"Ashgabat - Turkmenistan"},{"tz":"Asia\/Atyrau","location":"Atyrau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Atyrau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Baghdad","location":"Baghdad","code":"IQ","country":"Iraq","title":"Baghdad - Iraq"},{"tz":"Asia\/Bahrain","location":"Bahrain","code":"BH","country":"Bahrain","title":"Bahrain"},{"tz":"Asia\/Baku","location":"Baku","code":"AZ","country":"Azerbaijan","title":"Baku - Azerbaijan"},{"tz":"Asia\/Bangkok","location":"Bangkok","code":"TH","country":"Thailand","title":"Bangkok - Thailand"},{"tz":"Asia\/Barnaul","location":"Barnaul","code":"RU","country":"Russia","title":"Barnaul - Russia"},{"tz":"Asia\/Beirut","location":"Beirut","code":"LB","country":"Lebanon","title":"Beirut - Lebanon"},{"tz":"Asia\/Bishkek","location":"Bishkek","code":"KG","country":"Kyrgyzstan","title":"Bishkek - Kyrgyzstan"},{"tz":"Asia\/Brunei","location":"Brunei","code":"BN","country":"Brunei Darussalam","title":"Brunei Darussalam"},{"tz":"Asia\/Chita","location":"Chita","code":"RU","country":"Russia","title":"Chita - Russia"},{"tz":"Asia\/Choibalsan","location":"Choibalsan","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Choibalsan - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Colombo","location":"Colombo","code":"LK","country":"Sri Lanka","title":"Colombo - Sri Lanka"},{"tz":"Asia\/Damascus","location":"Damascus","code":"SY","country":"Syrian Arab Republic (Syria)","title":"Damascus - Syria"},{"tz":"Asia\/Dhaka","location":"Dhaka","code":"BD","country":"Bangladesh","title":"Dhaka - Bangladesh"},{"tz":"Asia\/Dili","location":"Dili","code":"TL","country":"Timor-Leste","title":"Dili - Timor-Leste"},{"tz":"Asia\/Dubai","location":"Dubai","code":"AE","country":"United Arab Emirates","title":"Dubai - United Arab Emirates"},{"tz":"Asia\/Dushanbe","location":"Dushanbe","code":"TJ","country":"Tajikistan","title":"Dushanbe - Tajikistan"},{"tz":"Asia\/Famagusta","location":"Famagusta","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Famagusta - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Gaza","location":"Gaza","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Gaza - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Hebron","location":"Hebron","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Hebron - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Ho_Chi_Minh","location":"HoChiMinh","code":"VN","country":"Viet Nam","title":"Ho Chi Minh City - Vietnam"},{"tz":"Asia\/Hong_Kong","location":"HongKong","code":"HK","country":"Hong Kong","title":"Hong Kong China"},{"tz":"Asia\/Hovd","location":"Hovd","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Hovd - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Irkutsk","location":"Irkutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Irkutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Jakarta","location":"Jakarta","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jakarta - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jayapura","location":"Jayapura","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jayapura - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jerusalem","location":"Jerusalem","code":"IL","country":"Israel","title":"Jerusalem - Israel"},{"tz":"Asia\/Kabul","location":"Kabul","code":"AF","country":"Afghanistan","title":"Kabul - Afghanistan"},{"tz":"Asia\/Kamchatka","location":"Kamchatka","code":"RU","country":"Russia","title":"Kamchatka - Russia"},{"tz":"Asia\/Karachi","location":"Karachi","code":"PK","country":"Pakistan","title":"Karachi - Pakistan"},{"tz":"Asia\/Kathmandu","location":"Kathmandu","code":"NP","country":"Nepal","title":"Kathmandu - Nepal"},{"tz":"Asia\/Khandyga","location":"Khandyga","code":"RU","country":"Russia","title":"Khandyga - Russia"},{"tz":"Asia\/Kolkata","location":"Kolkata","code":"IN","country":"India","title":"Kolkata - India"},{"tz":"Asia\/Krasnoyarsk","location":"Krasnoyarsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Krasnoyarsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Kuala_Lumpur","location":"KualaLumpur","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuala Lumpur - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuching","location":"Kuching","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuching - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuwait","location":"Kuwait","code":"KW","country":"Kuwait","title":"Kuwait"},{"tz":"Asia\/Macau","location":"Macau","code":"MO","country":"Macau","title":"Macau"},{"tz":"Asia\/Magadan","location":"Magadan","code":"RU","country":"Russia","title":"Magadan - Russia"},{"tz":"Asia\/Makassar","location":"Makassar","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Makassar - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Manila","location":"Manila","code":"PH","country":"Philippines","title":"Manila - Philippines"},{"tz":"Asia\/Muscat","location":"Muscat","code":"OM","country":"Oman","title":"Muscat - Oman"},{"tz":"Asia\/Nicosia","location":"Nicosia","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Nicosia - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Novokuznetsk","location":"Novokuznetsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novokuznetsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Novosibirsk","location":"Novosibirsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novosibirsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Omsk","location":"Omsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Omsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Oral","location":"Oral","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Oral - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Phnom_Penh","location":"PhnomPenh","code":"KH","country":"Cambodia","title":"Phnom Penh - Cambodia"},{"tz":"Asia\/Pontianak","location":"Pontianak","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Pontianak - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Pyongyang","location":"Pyongyang","code":"KP","country":"Korea (North)","title":"Pyongyang - North Korea"},{"tz":"Asia\/Qatar","location":"Qatar","code":"QA","country":"Qatar","title":"Qatar"},{"tz":"Asia\/Qostanay","location":"Qostanay","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qostanay - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Qyzylorda","location":"Qyzylorda","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qyzylorda - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Riyadh","location":"Riyadh","code":"SA","country":"Saudi Arabia","title":"Riyadh - Saudi Arabia"},{"tz":"Asia\/Sakhalin","location":"Sakhalin","code":"RU","country":"Russia","title":"Sakhalin - Russia"},{"tz":"Asia\/Samarkand","location":"Samarkand","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Samarkand - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Seoul","location":"Seoul","code":"KR","country":"Korea (South)","title":"Seoul - South Korea"},{"tz":"Asia\/Shanghai","location":"Shanghai","code":"CN","country":"China","title":"Shanghai - China"},{"tz":"Asia\/Singapore","location":"Singapore","code":"SG","country":"Singapore","title":"Singapore"},{"tz":"Asia\/Srednekolymsk","location":"Srednekolymsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Srednekolymsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Taipei","location":"Taipei","code":"TW","country":"Taiwan","title":"Taipei - Chinese Taipei"},{"tz":"Asia\/Tashkent","location":"Tashkent","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Tashkent - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Tbilisi","location":"Tbilisi","code":"GE","country":"Georgia","title":"Tbilisi - Georgia"},{"tz":"Asia\/Tehran","location":"Tehran","code":"IR","country":"Iran","title":"Tehran - Iran"},{"tz":"Asia\/Thimphu","location":"Thimphu","code":"BT","country":"Bhutan","title":"Thimphu - Bhutan"},{"tz":"Asia\/Tokyo","location":"Tokyo","code":"JP","country":"Japan","title":"Tokyo - Japan"},{"tz":"Asia\/Tomsk","location":"Tomsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Tomsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Ulaanbaatar","location":"Ulaanbaatar","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Ulaanbaatar - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Urumqi","location":"Urumqi","code":"CN","country":"China","title":"Urumqi - China"},{"tz":"Asia\/Ust-Nera","location":"Ust-Nera","code":"RU","country":"Russia","title":"Ust-Nera - Russia"},{"tz":"Asia\/Vientiane","location":"Vientiane","code":"LA","country":"Lao PDR","title":"Vientiane - Laos"},{"tz":"Asia\/Vladivostok","location":"Vladivostok","code":"RU","country":"Russia","title":"Vladivostok - Russia"},{"tz":"Asia\/Yakutsk","location":"Yakutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Yakutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Yangon","location":"Yangon","code":"MM","country":"Myanmar","title":"Yangon - Myanmar"},{"tz":"Asia\/Yekaterinburg","location":"Yekaterinburg","code":"RU","country":"Russia","title":"Yekaterinburg - Russia"},{"tz":"Asia\/Yerevan","location":"Yerevan","code":"AM","country":"Armenia","title":"Yerevan - Armenia"},{"tz":"Atlantic\/Azores","location":"Azores","code":"PT","country":"Portugal","title":"Azores - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Bermuda","location":"Bermuda","code":"BM","country":"Bermuda","title":"Bermuda"},{"tz":"Atlantic\/Canary","location":"Canary","code":"ES","country":"Spain","title":"Canary Islands - Spain"},{"tz":"Atlantic\/Cape_Verde","location":"CapeVerde","code":"CV","country":"Cape Verde","title":"Cape Verde"},{"tz":"Atlantic\/Faroe","location":"Faroe","code":"FO","country":"Faroe Islands","title":"Faroe Islands"},{"tz":"Atlantic\/Madeira","location":"Madeira","code":"PT","country":"Portugal","title":"Madeira - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Reykjavik","location":"Reykjavik","code":"IS","country":"Iceland","title":"Reykjavik - Iceland"},{"tz":"Atlantic\/South_Georgia","location":"SouthGeorgia","code":"GS","country":"South Georgia and the South Sandwich Islands","title":"South Georgia and the South Sandwich Islands"},{"tz":"Atlantic\/St_Helena","location":"StHelena","code":"SH","country":"Saint Helena","title":"Saint Helena"},{"tz":"Atlantic\/Stanley","location":"Stanley","code":"FK","country":"Falkland Islands (Malvinas)","title":"Stanley - Falkland Islands"},{"tz":"Australia\/Adelaide","location":"Adelaide","code":"AU","country":"Australia","title":"Adelaide - Australia"},{"tz":"Australia\/Brisbane","location":"Brisbane","code":"AU","country":"Australia","title":"Brisbane - Australia"},{"tz":"Australia\/Broken_Hill","location":"BrokenHill","code":"AU","country":"Australia","title":"Broken Hill - Australia"},{"tz":"Australia\/Darwin","location":"Darwin","code":"AU","country":"Australia","title":"Darwin - Australia"},{"tz":"Australia\/Eucla","location":"Eucla","code":"AU","country":"Australia","title":"Eucla - Australia"},{"tz":"Australia\/Hobart","location":"Hobart","code":"AU","country":"Australia","title":"Hobart - Australia"},{"tz":"Australia\/Lindeman","location":"Lindeman","code":"AU","country":"Australia","title":"Lindeman - Australia"},{"tz":"Australia\/Lord_Howe","location":"LordHowe","code":"AU","country":"Australia","title":"Lord Howe - Australia"},{"tz":"Australia\/Melbourne","location":"Melbourne","code":"AU","country":"Australia","title":"Melbourne - Australia"},{"tz":"Australia\/Perth","location":"Perth","code":"AU","country":"Australia","title":"Perth - Australia"},{"tz":"Australia\/Sydney","location":"Sydney","code":"AU","country":"Australia","title":"Sydney - Australia"},{"tz":"Europe\/Amsterdam","location":"Amsterdam","code":"NL","country":"Netherlands","title":"Amsterdam - Netherlands"},{"tz":"Europe\/Andorra","location":"Andorra","code":"AD","country":"Andorra","title":"Andorra"},{"tz":"Europe\/Astrakhan","location":"Astrakhan","code":"RU","country":"Russia","title":"Astrakhan - Russia"},{"tz":"Europe\/Athens","location":"Athens","code":"GR","country":"Greece","title":"Athens - Greece"},{"tz":"Europe\/Belgrade","location":"Belgrade","code":"RS","country":"Serbia","title":"Belgrade - Serbia"},{"tz":"Europe\/Berlin","location":"Berlin","code":"DE","country":"Germany","title":"Berlin - Germany"},{"tz":"Europe\/Bratislava","location":"Bratislava","code":"SK","country":"Slovakia","title":"Bratislava - Slovakia"},{"tz":"Europe\/Brussels","location":"Brussels","code":"BE","country":"Belgium","title":"Brussels - Belgium"},{"tz":"Europe\/Bucharest","location":"Bucharest","code":"RO","country":"Romania","title":"Bucharest - Romania"},{"tz":"Europe\/Budapest","location":"Budapest","code":"HU","country":"Hungary","title":"Budapest - Hungary"},{"tz":"Europe\/Busingen","location":"Busingen","code":"DE","country":"Germany","title":"Busingen - Germany"},{"tz":"Europe\/Chisinau","location":"Chisinau","code":"MD","country":"Moldova","title":"Chisinau - Moldova"},{"tz":"Europe\/Copenhagen","location":"Copenhagen","code":"DK","country":"Denmark","title":"Copenhagen - Denmark"},{"tz":"Europe\/Dublin","location":"Dublin","code":"IE","country":"Ireland","title":"Dublin - Ireland"},{"tz":"Europe\/Gibraltar","location":"Gibraltar","code":"GI","country":"Gibraltar","title":"Gibraltar"},{"tz":"Europe\/Guernsey","location":"Guernsey","code":"GG","country":"Guernsey","title":"Guernsey"},{"tz":"Europe\/Helsinki","location":"Helsinki","code":"FI","country":"Finland","title":"Helsinki - Finland"},{"tz":"Europe\/Isle_of_Man","location":"IsleofMan","code":"IM","country":"Isle of Man","title":"Isle of Man"},{"tz":"Europe\/Istanbul","location":"Istanbul","code":"TR","country":"Turkey","title":"Istanbul - Turkey"},{"tz":"Europe\/Jersey","location":"Jersey","code":"JE","country":"Jersey","title":"Jersey"},{"tz":"Europe\/Kaliningrad","location":"Kaliningrad","code":"RU","country":"Russia","title":"Kaliningrad - Russia"},{"tz":"Europe\/Kirov","location":"Kirov","code":"RU","country":"Russia","title":"Kirov - Russia"},{"tz":"Europe\/Kyiv","location":"Kyiv","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Kyiv - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Lisbon","location":"Lisbon","code":"PT","country":"Portugal","title":"Lisbon - Portugal"},{"tz":"Europe\/Ljubljana","location":"Ljubljana","code":"SI","country":"Slovenia","title":"Ljubljana - Slovenia"},{"tz":"Europe\/London","location":"London","code":"GB","country":"United Kingdom","title":"London - United Kingdom"},{"tz":"Europe\/Luxembourg","location":"Luxembourg","code":"LU","country":"Luxembourg","title":"Luxembourg"},{"tz":"Europe\/Madrid","location":"Madrid","code":"ES","country":"Spain","title":"Madrid - Spain"},{"tz":"Europe\/Malta","location":"Malta","code":"MT","country":"Malta","title":"Malta"},{"tz":"Europe\/Mariehamn","location":"Mariehamn","code":"AX","country":"Aland Islands","title":"Mariehamn - Aland Islands"},{"tz":"Europe\/Minsk","location":"Minsk","code":"BY","country":"Belarus","title":"Minsk - Belarus"},{"tz":"Europe\/Monaco","location":"Monaco","code":"MC","country":"Monaco","title":"Monaco"},{"tz":"Europe\/Moscow","location":"Moscow","code":"RU","country":"Russia","title":"Moscow - Russia"},{"tz":"Europe\/Oslo","location":"Oslo","code":"NO","country":"Norway","title":"Oslo - Norway"},{"tz":"Europe\/Paris","location":"Paris","code":"FR","country":"France","title":"Paris - France"},{"tz":"Europe\/Podgorica","location":"Podgorica","code":"ME","country":"Montenegro","title":"Podgorica - Montenegro"},{"tz":"Europe\/Prague","location":"Prague","code":"CZ","country":"Czech Republic","title":"Prague - Czech Republic"},{"tz":"Europe\/Riga","location":"Riga","code":"LV","country":"Latvia","title":"Riga - Latvia"},{"tz":"Europe\/Rome","location":"Rome","code":"IT","country":"Italy","title":"Rome - Italy"},{"tz":"Europe\/Samara","location":"Samara","code":"RU","country":"Russia","title":"Samara - russia"},{"tz":"Europe\/San_Marino","location":"SanMarino","code":"SM","country":"San Marino","title":"San Marino"},{"tz":"Europe\/Sarajevo","location":"Sarajevo","code":"BA","country":"Bosnia and Herzegovina","title":"Sarajevo - Bosnia and Herzergovina"},{"tz":"Europe\/Saratov","location":"Saratov","code":"RU","country":"Russia","title":"Saratov - Russia"},{"tz":"Europe\/Simferopol","location":"Simferopol","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Simferopol - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Skopje","location":"Skopje","code":"MK","country":"Macedonia","title":"Skopje - Macedonia"},{"tz":"Europe\/Sofia","location":"Sofia","code":"BG","country":"Bulgaria","title":"Sofia - Bulgaria"},{"tz":"Europe\/Stockholm","location":"Stockholm","code":"SE","country":"Sweden","title":"Stockholm - Sweden"},{"tz":"Europe\/Tallinn","location":"Tallinn","code":"EE","country":"Estonia","title":"Tallinn - Estonia"},{"tz":"Europe\/Tirane","location":"Tirane","code":"AL","country":"Albania","title":"Tirana - Albania"},{"tz":"Europe\/Ulyanovsk","location":"Ulyanovsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Ulyanovsk - Russia"},{"tz":"Europe\/Vaduz","location":"Vaduz","code":"LI","country":"Liechtenstein","title":"Vaduz - Liechtenstein"},{"tz":"Europe\/Vatican","location":"Vatican","code":"VA","country":"Holy See (Vatican City State)","title":"Vatican City"},{"tz":"Europe\/Vienna","location":"Vienna","code":"AT","country":"Austria","title":"Vienna - Austria"},{"tz":"Europe\/Vilnius","location":"Vilnius","code":"LT","country":"Lithuania","title":"Vilnius - Lithuania"},{"tz":"Europe\/Volgograd","location":"Volgograd","code":"RU","country":"Russia","title":"Volgograd - Russia"},{"tz":"Europe\/Warsaw","location":"Warsaw","code":"PL","country":"Poland","title":"Warsaw - Poland"},{"tz":"Europe\/Zagreb","location":"Zagreb","code":"HR","country":"Croatia","title":"Zagreb - Croatia"},{"tz":"Europe\/Zurich","location":"Zurich","code":"CH","country":"Switzerland","title":"Zurich - Switzerland"},{"tz":"Indian\/Antananarivo","location":"Antananarivo","code":"MG","country":"Madagascar","title":"Antananarivo - Madagascar"},{"tz":"Indian\/Chagos","location":"Chagos","code":"IO","country":"British Indian Ocean Territory","title":"Chagos - British Indian Ocean Territory"},{"tz":"Indian\/Christmas","location":"Christmas","code":"CX","country":"Christmas Island","title":"Christmas Island"},{"tz":"Indian\/Cocos","location":"Cocos","code":"CC","country":"Cocos (Keeling) Islands","title":"Cocos (Keeling) Islands"},{"tz":"Indian\/Comoro","location":"Comoro","code":"KM","country":"Comoros","title":"Comoros"},{"tz":"Indian\/Kerguelen","location":"Kerguelen","code":"TF","country":"French Southern Territories","title":"Kerguelen - French Southern Territories"},{"tz":"Indian\/Mahe","location":"Mahe","code":"SC","country":"Seychelles","title":"Mahe - Seychelles"},{"tz":"Indian\/Maldives","location":"Maldives","code":"MV","country":"Maldives","title":"Maldives"},{"tz":"Indian\/Mauritius","location":"Mauritius","code":"MU","country":"Mauritius","title":"Mauritius"},{"tz":"Indian\/Mayotte","location":"Mayotte","code":"YT","country":"Mayotte","title":"Mayotte"},{"tz":"Indian\/Reunion","location":"Reunion","code":"RE","country":"Reunion","title":"Reunion"},{"tz":"Pacific\/Apia","location":"Apia","code":"WS","country":"Samoa","title":"Apia - Samoa"},{"tz":"Pacific\/Auckland","location":"Auckland","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Auckland - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Bougainville","location":"Bougainville","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Bougainville - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Chatham","location":"Chatham","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Chatham Islands - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Chuuk","location":"Chuuk","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Chuuk - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Easter","location":"Easter","code":"CL","country":"Chile","title":"Easter Island - Chile"},{"tz":"Pacific\/Efate","location":"Efate","code":"VU","country":"Vanuatu","title":"Efate - Vanuatu"},{"tz":"Pacific\/Fakaofo","location":"Fakaofo","code":"TK","country":"Tokelau","title":"Fakaofo - Tokelau"},{"tz":"Pacific\/Fiji","location":"Fiji","code":"FJ","country":"Fiji","title":"Fiji"},{"tz":"Pacific\/Funafuti","location":"Funafuti","code":"TV","country":"Tuvalu","title":"Funafuti - Tuvalu"},{"tz":"Pacific\/Galapagos","location":"Galapagos","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Galapagos Islands - Ecuador"},{"tz":"Pacific\/Gambier","location":"Gambier","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Gambier - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Guadalcanal","location":"Guadalcanal","code":"SB","country":"Solomon Islands","title":"Guadalcanal - Solomon Islands"},{"tz":"Pacific\/Guam","location":"Guam","code":"GU","country":"Guam","title":"Guam"},{"tz":"Pacific\/Honolulu","location":"Honolulu","code":"US","country":"United States of America","title":"Honolulu - Hawaii - United States of America"},{"tz":"Pacific\/Kanton","location":"Kanton","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kanton - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kiritimati","location":"Kiritimati","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kiritimati - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kosrae","location":"Kosrae","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Kosrae - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Kwajalein","location":"Kwajalein","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Kwajalein - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Majuro","location":"Majuro","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Majuro - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Marquesas","location":"Marquesas","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Marquesas - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Midway","location":"Midway","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Midway - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Nauru","location":"Nauru","code":"NR","country":"Nauru","title":"Nauru"},{"tz":"Pacific\/Niue","location":"Niue","code":"NU","country":"Niue","title":"Niue"},{"tz":"Pacific\/Norfolk","location":"Norfolk","code":"NF","country":"Norfolk Island","title":"Norfolk Island"},{"tz":"Pacific\/Noumea","location":"Noumea","code":"NC","country":"New Caledonia","title":"Noumea - New Caledonia"},{"tz":"Pacific\/Pago_Pago","location":"PagoPago","code":"AS","country":"American Samoa","title":"Pago Pago - American Samoa"},{"tz":"Pacific\/Palau","location":"Palau","code":"PW","country":"Palau","title":"Palau"},{"tz":"Pacific\/Pitcairn","location":"Pitcairn","code":"PN","country":"Pitcairn","title":"Pitcairn"},{"tz":"Pacific\/Pohnpei","location":"Pohnpei","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Pohnpei - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Port_Moresby","location":"PortMoresby","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Port Moresby - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Rarotonga","location":"Rarotonga","code":"CK","country":"Cook Islands","title":"Rarotonga - Cook Islands"},{"tz":"Pacific\/Saipan","location":"Saipan","code":"MP","country":"Northern Mariana Islands","title":"Saipan - Northern Marinara Islands"},{"tz":"Pacific\/Tahiti","location":"Tahiti","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Tahiti - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Tarawa","location":"Tarawa","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Tarawa - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Tongatapu","location":"Tongatapu","code":"TO","country":"Tonga","title":"Tongatapu - Tonga"},{"tz":"Pacific\/Wake","location":"Wake","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Wake - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Wallis","location":"Wallis","code":"WF","country":"Wallis and Futuna Islands","title":"Wallis and Futuna Islands"},{"tz":"UTC","location":"UTC","code":"UTC","country":"","title":"UTC\/GMT"}]
ADVERTISEMENT
All the Rugby. All the News. All in One Place. Your Inbox.
Sign up now
RugbyPass Newsletter
Get the latest rugby news and analysis with the RugbyPass newsletter
“At Bristol Bears, we don’t call ourselves a rugby club. We are a marketing agency that plays rugby,”…..what a sad state of affairs
Very sad. “No-body remembers a result…twos years ago” maybe your fans remember mate.
My thought too, what a bizarre comment. Maybe they should focus on the rugby a bit more !!!