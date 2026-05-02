Exeter Chiefs player ratings vs Ulster | 2025/26 Challenge Cup

In an error-strewn match, the visitors never really got going, and drifted further away from Ulster as the match progressed. Here’s how the players rated:
15 Ben Hammersley – 5 A difficult evening that ended on a sour note. His late yellow card for a deliberate knock-on summed up Exeter’s frustrations as the game slipped away. Offered little attacking spark and was exposed under pressure.
VIDEO
14 Campbell Ridl – 8 Exeter’s brightest threat by some distance. Constantly looked dangerous ball in hand, beating five defenders and making 72 metres. His late consolation try was well deserved after a lively display that included multiple line breaks and a persistent willingness to attack.
13 Henry Slade – 6 An off night by his high standards. Missed an early kick and never quite imposed himself on proceedings. Defensively busy with nine tackles, but also missed three and couldn’t influence the game in the way Exeter needed.
Match Summary
1
Penalty Goals
0
4
Tries
2
3
Conversions
1
0
Drop Goals
0
125
Carries
144
3
Line Breaks
5
7
Turnovers Lost
19
8
Turnovers Won
3
12 Len Ikitau – 6.5 Showed moments of quality, notably with a superb effort to hold Juarno Augustus up over the line. Carried for solid metres and defended well enough, but didn’t quite manage to unlock Ulster’s midfield.
11 Immanuel Feyi-Waboso – 5 Took a heavy high shot from Jacob Stockdale and was visibly distressed before leaving the field. Had looked lively prior to that with a line break, but his involvement was cut short.
ADVERTISEMENT
10 Harvey Skinner – 5 Struggled to control the game. Spotted a gap but had the ball ripped in contact, which summed up Exeter’s inability to capitalise on opportunities. Put in 11 tackles but lacked attacking authority.
9 Stephen Varney – 6 Showed glimpses with a sharp break and beat five defenders, but couldn’t generate sustained momentum. Distribution was tidy enough, but Exeter’s attack lacked cohesion.
1 Scott Sio – 6 Put in a solid defensive shift with 12 tackles and even won a turnover, but the scrum battle was inconsistent and Exeter struggled to build a platform.
2 Max Norey – 4.5 Penalised early for taking a player off the ball, gifting Ulster territory and points. The lineout malfunctioned, including a costly steal in a promising position. A game to forget.
ADVERTISEMENT
3 Bachuki Tchumbadze – 5 Worked hard around the field with 10 tackles, but was penalised at the scrum in the second half, an area Exeter would have wanted to dominate in. Couldn’t provide the solidity Exeter needed up front.
4 Dafydd Jenkins – 7 A massive defensive shift, as ever, from the Welshman. Led all players with 21 tackles and put himself about physically. However, couldn’t translate that effort into dominance as Ulster edged the collisions.
5 Andrea Zambonin – 6 Another who put in a big defensive shift with 14 tackles, but like Jenkins, was part of a pack that struggled to assert control. Quiet in attack.
6 Tom Hooper – 5 A frustrating performance. Penalised multiple times for holding on and appeared to lose his composure at key moments. Did produce a strong effort to hold Augustus up over the line, but discipline issues proved costly.
7 Christ Tshiunza – 7 One of Exeter’s better forwards. Claimed a big lineout steal and worked tirelessly with 14 tackles. Tried to bring energy to a pack that was often on the back foot.
8 Ross Vintcent – 7.5 A powerful presence in his own way, but maybe lacked the power Greg Fisilau brings. Carried 13 times and scored Exeter’s only meaningful try of the contest, showing strength from close range. One of the few who consistently made ground.
JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'
The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks
LONG READ
‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’
Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.
LONG READ
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’
With clubs losing money, NZR must decide whether it’s ready to make a dramatic change to Super Rugby’s ownership structure.
Search
Clear
{{searchResults.tournament.n}}
{{searchResults.team.n}}
{{searchResults.player.n}}
{{item.l}}
Fixtures
Results
{{item.n}}
Team
{{item.n}}
{{item.t}}
{{item.h.n}}
{{item.d}}
{{item.hs}} - {{item.as}}
{{item.a.n}}
{{item.n}}
Tournament
RugbyPass.tv
{{item.n}}
{{item.cp.n}}
{{item.t}}
{{item.e.name}}
{{item.d}}
{{team.n}}
No team results for {{resultName()}}.
{{player.n}}
{{player.t}}
No player results for {{resultName()}}.
{{comp.n}}
No tournament results for {{resultName()}}.
{{game.h.n}}
{{game.d}}
{{game.hs}} - {{game.as}}
{{game.a.n}}
No {{resultsType == 0 ? "fixtures" : "results"}} for {{resultName()}}.
{{article.cp.n}}
{{article.t}}
{{article.e.name}}
{{article.d}}
No news results for {{resultName()}}.
{{item.n}}
No RPTV results for {{resultName()}}.
Popular
{{comp.n}}
Tournament
{{team.n}}
Team
{{player.n}}
{{player.t}}
Edition & Time Zone
{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Editions
{{item.title}}
Change Time Zone
{{item.title}}
[{"tz":"Africa\/Abidjan","location":"Abidjan","code":"CI","country":"Cate d'Ivoire","title":"Abidjan - Cote d'Ivoire"},{"tz":"Africa\/Accra","location":"Accra","code":"GH","country":"Ghana","title":"Accra - Ghana"},{"tz":"Africa\/Addis_Ababa","location":"AddisAbaba","code":"ET","country":"Ethiopia","title":"Addis Ababa - Ethiopia"},{"tz":"Africa\/Algiers","location":"Algiers","code":"DZ","country":"Algeria","title":"Algiers - Algeria"},{"tz":"Africa\/Asmara","location":"Asmara","code":"ER","country":"Eritrea","title":"Asmara - Eritrea"},{"tz":"Africa\/Bamako","location":"Bamako","code":"ML","country":"Mali","title":"Bamako - Mali"},{"tz":"Africa\/Bangui","location":"Bangui","code":"CF","country":"Central African Republic","title":"Bangui - Central African Republic"},{"tz":"Africa\/Banjul","location":"Banjul","code":"GM","country":"Gambia","title":"Banjul - Gambia"},{"tz":"Africa\/Bissau","location":"Bissau","code":"GW","country":"Guinea-Bissau","title":"Bissau - Guinea-Bissau"},{"tz":"Africa\/Blantyre","location":"Blantyre","code":"MW","country":"Malawi","title":"Blantyre - Malawi"},{"tz":"Africa\/Brazzaville","location":"Brazzaville","code":"CG","country":"Congo (Brazzaville)","title":"Brazzaville - The Republic of the Congo"},{"tz":"Africa\/Bujumbura","location":"Bujumbura","code":"BI","country":"Burundi","title":"Bujumbura - Burundi"},{"tz":"Africa\/Cairo","location":"Cairo","code":"EG","country":"Egypt","title":"Cairo - Egypt"},{"tz":"Africa\/Casablanca","location":"Casablanca","code":"MA","country":"Morocco","title":"Casablanca - Morocco"},{"tz":"Africa\/Ceuta","location":"Ceuta","code":"ES","country":"Spain","title":"Ceuta - Spain"},{"tz":"Africa\/Conakry","location":"Conakry","code":"GN","country":"Guinea","title":"Conakry - Guinea"},{"tz":"Africa\/Dakar","location":"Dakar","code":"SN","country":"Senegal","title":"Dakar - Senegal"},{"tz":"Africa\/Dar_es_Salaam","location":"DaresSalaam","code":"TZ","country":"Tanzania","title":"Dar es Salaam - Tanzania"},{"tz":"Africa\/Djibouti","location":"Djibouti","code":"DJ","country":"Djibouti","title":"Djibouti"},{"tz":"Africa\/Douala","location":"Douala","code":"CM","country":"Cameroon","title":"Douala - Cameroon"},{"tz":"Africa\/El_Aaiun","location":"ElAaiun","code":"EH","country":"Western Sahara","title":"El Aaiun - Western Sahara"},{"tz":"Africa\/Freetown","location":"Freetown","code":"SL","country":"Sierra Leone","title":"Freetown - Sierra Leone"},{"tz":"Africa\/Gaborone","location":"Gaborone","code":"BW","country":"Botswana","title":"Gaborone - Botswana"},{"tz":"Africa\/Harare","location":"Harare","code":"ZW","country":"Zimbabwe","title":"Harare - Zimbabwe"},{"tz":"Africa\/Johannesburg","location":"Johannesburg","code":"ZA","country":"South Africa","title":"Johannesburg - South Africa"},{"tz":"Africa\/Juba","location":"Juba","code":"SS","country":"South Sudan","title":"Juba - South Sudan"},{"tz":"Africa\/Kampala","location":"Kampala","code":"UG","country":"Uganda","title":"Kampala - Uganda"},{"tz":"Africa\/Khartoum","location":"Khartoum","code":"SD","country":"Sudan","title":"Khartoum - Sudan"},{"tz":"Africa\/Kigali","location":"Kigali","code":"RW","country":"Rwanda","title":"Kigali - Rwanda"},{"tz":"Africa\/Kinshasa","location":"Kinshasa","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Kinshasa - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lagos","location":"Lagos","code":"NG","country":"Nigeria","title":"Lagos - Nigeria "},{"tz":"Africa\/Libreville","location":"Libreville","code":"GA","country":"Gabon","title":"Libreville - Gabon"},{"tz":"Africa\/Lome","location":"Lome","code":"TG","country":"Togo","title":"Lome - Togo"},{"tz":"Africa\/Luanda","location":"Luanda","code":"AO","country":"Angola","title":"Luanda - Angola"},{"tz":"Africa\/Lubumbashi","location":"Lubumbashi","code":"CD","country":"Congo (Kinshasa)","title":"Lubumbashi - The Democratic Republic of Congo"},{"tz":"Africa\/Lusaka","location":"Lusaka","code":"ZM","country":"Zambia","title":"Lusaka - Zambia"},{"tz":"Africa\/Malabo","location":"Malabo","code":"GQ","country":"Equatorial Guinea","title":"Malabo - Equatorial Guinea"},{"tz":"Africa\/Maputo","location":"Maputo","code":"MZ","country":"Mozambique","title":"Maputo - Mozambique"},{"tz":"Africa\/Maseru","location":"Maseru","code":"LS","country":"Lesotho","title":"Maseru - Lesotho"},{"tz":"Africa\/Mbabane","location":"Mbabane","code":"SZ","country":"Swaziland","title":"Mbabane - Eswatini"},{"tz":"Africa\/Mogadishu","location":"Mogadishu","code":"SO","country":"Somalia","title":"Mogadishu - Somalia"},{"tz":"Africa\/Monrovia","location":"Monrovia","code":"LR","country":"Liberia","title":"Monrovia - Liberia"},{"tz":"Africa\/Nairobi","location":"Nairobi","code":"KE","country":"Kenya","title":"Nairobi - Kenya"},{"tz":"Africa\/Ndjamena","location":"Ndjamena","code":"TD","country":"Chad","title":"Ndjamena - Chad"},{"tz":"Africa\/Niamey","location":"Niamey","code":"NE","country":"Niger","title":"Niamey - Niger"},{"tz":"Africa\/Nouakchott","location":"Nouakchott","code":"MR","country":"Mauritania","title":"Nouakchott - Mauritania"},{"tz":"Africa\/Ouagadougou","location":"Ouagadougou","code":"BF","country":"Burkina Faso","title":"Ouagadougou - Burkina Faso"},{"tz":"Africa\/Porto-Novo","location":"Porto-Novo","code":"BJ","country":"Benin","title":"Porto-Novo - Benin"},{"tz":"Africa\/Sao_Tome","location":"SaoTome","code":"ST","country":"Sao Tome and Principe","title":"Sao Tome and Principe"},{"tz":"Africa\/Tripoli","location":"Tripoli","code":"LY","country":"Libya","title":"Tripoli - Libya"},{"tz":"Africa\/Tunis","location":"Tunis","code":"TN","country":"Tunisia","title":"Tunis - Tunisia"},{"tz":"Africa\/Windhoek","location":"Windhoek","code":"NA","country":"Namibia","title":"Windhoek - Namibia"},{"tz":"America\/Adak","location":"Adak","code":"US","country":"United States of America","title":"Adak - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anchorage","location":"Anchorage","code":"US","country":"United States of America","title":"Anchorage - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Anguilla","location":"Anguilla","code":"AI","country":"Anguilla","title":"Anguilla"},{"tz":"America\/Antigua","location":"Antigua","code":"AG","country":"Antigua and Barbuda","title":"Antigua and Barbuda"},{"tz":"America\/Araguaina","location":"Araguaina","code":"BR","country":"Brazil","title":"Araguaina - Brazil"},{"tz":"America\/Argentina\/Buenos_Aires","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Buenos Aires - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Catamarca","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Catamarca - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Cordoba","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Cordoba - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Jujuy","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Jujuy - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/La_Rioja","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"La Rioja - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Mendoza","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Mendoza - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Rio_Gallegos","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Rio Gallegos - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Salta","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Salta - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Juan","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Juan - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/San_Luis","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"San Luis - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Tucuman","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Tucuman - Argentina"},{"tz":"America\/Argentina\/Ushuaia","location":"America","code":"AR","country":"Argentina","title":"Ushuaia - Argentina"},{"tz":"America\/Aruba","location":"Aruba","code":"AW","country":"Aruba","title":"Aruba"},{"tz":"America\/Asuncion","location":"Asuncion","code":"PY","country":"Paraguay","title":"Asuncion - Paraguay"},{"tz":"America\/Atikokan","location":"Atikokan","code":"CA","country":"Canada","title":"Atikokan - Canada"},{"tz":"America\/Bahia","location":"Bahia","code":"BR","country":"Brazil","title":"Bahia - Brazil"},{"tz":"America\/Bahia_Banderas","location":"BahiaBanderas","code":"MX","country":"Mexico","title":"Bahia Banderas - Mexico"},{"tz":"America\/Barbados","location":"Barbados","code":"BB","country":"Barbados","title":"Barbados"},{"tz":"America\/Belem","location":"Belem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Belem - Brazil"},{"tz":"America\/Belize","location":"Belize","code":"BZ","country":"Belize","title":"Belize"},{"tz":"America\/Blanc-Sablon","location":"Blanc-Sablon","code":"CA","country":"Canada","title":"Blanc-Sablon - Canada"},{"tz":"America\/Boa_Vista","location":"BoaVista","code":"BR","country":"Brazil","title":"Boa Vista - Brazil"},{"tz":"America\/Bogota","location":"Bogota","code":"CO","country":"Colombia","title":"Bogota - Colombia"},{"tz":"America\/Boise","location":"Boise","code":"US","country":"United States of America","title":"Boise - Idaho - United States of America"},{"tz":"America\/Cambridge_Bay","location":"CambridgeBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Cambridge Bay - Canada"},{"tz":"America\/Campo_Grande","location":"CampoGrande","code":"BR","country":"Brazil","title":"Campo Grande - Brazil"},{"tz":"America\/Cancun","location":"Cancun","code":"MX","country":"Mexico","title":"Cancun - Mexico"},{"tz":"America\/Caracas","location":"Caracas","code":"VE","country":"Venezuela (Bolivarian Republic)","title":"Caracas - Venezuela"},{"tz":"America\/Cayenne","location":"Cayenne","code":"GF","country":"French Guiana","title":"Cayenne - French Guiana"},{"tz":"America\/Cayman","location":"Cayman","code":"KY","country":"Cayman Islands","title":"Cayman Islands"},{"tz":"America\/Chicago","location":"Chicago","code":"US","country":"United States of America","title":"Chicago - Illinois - United States of America"},{"tz":"America\/Chihuahua","location":"Chihuahua","code":"MX","country":"Mexico","title":"Chihuahua - Mexico"},{"tz":"America\/Ciudad_Juarez","location":"CiudadJuarez","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ciudad Juarez - Mexico"},{"tz":"America\/Costa_Rica","location":"CostaRica","code":"CR","country":"Costa Rica","title":"Costa Rica"},{"tz":"America\/Creston","location":"Creston","code":"CA","country":"Canada","title":"Creston - Canada"},{"tz":"America\/Cuiaba","location":"Cuiaba","code":"BR","country":"Brazil","title":"Cuiaba - Brazil"},{"tz":"America\/Curacao","location":"Curacao","code":"CW","country":"","title":"Curacao"},{"tz":"America\/Danmarkshavn","location":"Danmarkshavn","code":"GL","country":"Greenland","title":"Danmarkshavn - Greenland"},{"tz":"America\/Dawson","location":"Dawson","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson - Canada"},{"tz":"America\/Dawson_Creek","location":"DawsonCreek","code":"CA","country":"Canada","title":"Dawson Creek - Canada"},{"tz":"America\/Denver","location":"Denver","code":"US","country":"United States of America","title":"Denver - Colorado - United States of America"},{"tz":"America\/Detroit","location":"Detroit","code":"US","country":"United States of America","title":"Detroit - Michigan - United States of America"},{"tz":"America\/Dominica","location":"Dominica","code":"DM","country":"Dominica","title":"Dominica"},{"tz":"America\/Edmonton","location":"Edmonton","code":"CA","country":"Canada","title":"Edmonton - Canada"},{"tz":"America\/Eirunepe","location":"Eirunepe","code":"BR","country":"Brazil","title":"Eirunepe - Brazil"},{"tz":"America\/El_Salvador","location":"ElSalvador","code":"SV","country":"El Salvador","title":"El Salvador"},{"tz":"America\/Fort_Nelson","location":"FortNelson","code":"CA","country":"Canada","title":"Fort Nelson - Canada"},{"tz":"America\/Fortaleza","location":"Fortaleza","code":"BR","country":"Brazil","title":"Fortaleza - Brazil"},{"tz":"America\/Glace_Bay","location":"GlaceBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Glace Bay - Canada"},{"tz":"America\/Goose_Bay","location":"GooseBay","code":"CA","country":"Canada","title":"Goose Bay - Canada"},{"tz":"America\/Grand_Turk","location":"GrandTurk","code":"TC","country":"Turks and Caicos Islands","title":"Grand Turk - Turks and Caicos Islands"},{"tz":"America\/Grenada","location":"Grenada","code":"GD","country":"Grenada","title":"Grenada"},{"tz":"America\/Guadeloupe","location":"Guadeloupe","code":"GP","country":"Guadeloupe","title":"Guadeloupe"},{"tz":"America\/Guatemala","location":"Guatemala","code":"GT","country":"Guatemala","title":"Guatemala"},{"tz":"America\/Guayaquil","location":"Guayaquil","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Guayaquil - Ecuador"},{"tz":"America\/Guyana","location":"Guyana","code":"GY","country":"Guyana","title":"Guyana"},{"tz":"America\/Halifax","location":"Halifax","code":"CA","country":"Canada","title":"Halifax - Canada"},{"tz":"America\/Havana","location":"Havana","code":"CU","country":"Cuba","title":"Havana - Cuba"},{"tz":"America\/Hermosillo","location":"Hermosillo","code":"MX","country":"Mexico","title":"Hermosillo - Mexico"},{"tz":"America\/Indiana\/Indianapolis","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Indianapolis - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Knox","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Knox - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Marengo","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Marengo - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Petersburg","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Petersburg - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Tell_City","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Tell City - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vevay","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vevay - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Vincennes","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Vincennes - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Indiana\/Winamac","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Winamac - Indiana - United States of America"},{"tz":"America\/Inuvik","location":"Inuvik","code":"CA","country":"Canada","title":"Inuvik - Canada"},{"tz":"America\/Iqaluit","location":"Iqaluit","code":"CA","country":"Canada","title":"Iqaluit - Canada"},{"tz":"America\/Jamaica","location":"Jamaica","code":"JM","country":"Jamaica","title":"Jamaica"},{"tz":"America\/Juneau","location":"Juneau","code":"US","country":"United States of America","title":"Juneau - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Louisville","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Louisville - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kentucky\/Monticello","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Monticello - Kentucky - United States of America"},{"tz":"America\/Kralendijk","location":"Kralendijk","code":"BQ","country":"","title":"Kralendijk - Bonaire"},{"tz":"America\/La_Paz","location":"LaPaz","code":"BO","country":"Bolivia","title":"La Paz - Bolivia"},{"tz":"America\/Lima","location":"Lima","code":"PE","country":"Peru","title":"Lima - Peru"},{"tz":"America\/Los_Angeles","location":"LosAngeles","code":"US","country":"United States of America","title":"Los Angeles - California - United States of America"},{"tz":"America\/Lower_Princes","location":"LowerPrinces","code":"SX","country":"","title":"Lower Princes - Sint Maarten"},{"tz":"America\/Maceio","location":"Maceio","code":"BR","country":"Brazil","title":"Maceio - Brazil"},{"tz":"America\/Managua","location":"Managua","code":"NI","country":"Nicaragua","title":"Managua - Nicaragua"},{"tz":"America\/Manaus","location":"Manaus","code":"BR","country":"Brazil","title":"Manaus - Brazil"},{"tz":"America\/Marigot","location":"Marigot","code":"MF","country":"Saint-Martin (French part)","title":"Marigot - Saint-Martin"},{"tz":"America\/Martinique","location":"Martinique","code":"MQ","country":"Martinique","title":"Martinique"},{"tz":"America\/Matamoros","location":"Matamoros","code":"MX","country":"Mexico","title":"Matamoros - Mexico"},{"tz":"America\/Mazatlan","location":"Mazatlan","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mazatlan - Mexico"},{"tz":"America\/Menominee","location":"Menominee","code":"US","country":"United States of America","title":"Menominee - Wisconsin - United States of America"},{"tz":"America\/Merida","location":"Merida","code":"MX","country":"Mexico","title":"Merida - Mexico"},{"tz":"America\/Metlakatla","location":"Metlakatla","code":"US","country":"United States of America","title":"Metlakatla - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Mexico_City","location":"MexicoCity","code":"MX","country":"Mexico","title":"Mexico City - Mexico"},{"tz":"America\/Miquelon","location":"Miquelon","code":"PM","country":"Saint Pierre and Miquelon","title":"Miquelon - Saint Pierre and Miquelon"},{"tz":"America\/Moncton","location":"Moncton","code":"CA","country":"Canada","title":"Moncton - Canada"},{"tz":"America\/Monterrey","location":"Monterrey","code":"MX","country":"Mexico","title":"Monterrey - Mexico"},{"tz":"America\/Montevideo","location":"Montevideo","code":"UY","country":"Uruguay","title":"Montevideo - Uruguay"},{"tz":"America\/Montserrat","location":"Montserrat","code":"MS","country":"Montserrat","title":"Montserrat"},{"tz":"America\/Nassau","location":"Nassau","code":"BS","country":"Bahamas","title":"Nassau - Bahamas"},{"tz":"America\/New_York","location":"NewYork","code":"US","country":"United States of America","title":"New York - United States of America"},{"tz":"America\/Nome","location":"Nome","code":"US","country":"United States of America","title":"Nome - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/Noronha","location":"Noronha","code":"BR","country":"Brazil","title":"Noronha - Brazil"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Beulah","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Beulah - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/Center","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"Center - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/North_Dakota\/New_Salem","location":"America","code":"US","country":"United States of America","title":"New Salem - North Dakota - United States of America"},{"tz":"America\/Nuuk","location":"Nuuk","code":"GL","country":"Greenland","title":"Nuuk - Greenland"},{"tz":"America\/Ojinaga","location":"Ojinaga","code":"MX","country":"Mexico","title":"Ojinaga - Mexico"},{"tz":"America\/Panama","location":"Panama","code":"PA","country":"Panama","title":"Panama"},{"tz":"America\/Paramaribo","location":"Paramaribo","code":"SR","country":"Suriname","title":"Paramaribo - Suriname"},{"tz":"America\/Phoenix","location":"Phoenix","code":"US","country":"United States of America","title":"Phoenix - Arizona - United States of America"},{"tz":"America\/Port-au-Prince","location":"Port-au-Prince","code":"HT","country":"Haiti","title":"Port-au-Prince - Haiti"},{"tz":"America\/Port_of_Spain","location":"PortofSpain","code":"TT","country":"Trinidad and Tobago","title":"Port of Spain - Trinidad and Tobago"},{"tz":"America\/Porto_Velho","location":"PortoVelho","code":"BR","country":"Brazil","title":"Porto Velho - Brazil"},{"tz":"America\/Puerto_Rico","location":"PuertoRico","code":"PR","country":"Puerto Rico","title":"Puerto Rico"},{"tz":"America\/Punta_Arenas","location":"PuntaArenas","code":"CL","country":"Chile","title":"Punta Arenas - Chile"},{"tz":"America\/Rankin_Inlet","location":"RankinInlet","code":"CA","country":"Canada","title":"Rankin Inlet - Canada"},{"tz":"America\/Recife","location":"Recife","code":"BR","country":"Brazil","title":"Recife - Brazil"},{"tz":"America\/Regina","location":"Regina","code":"CA","country":"Canada","title":"Regina - Canada"},{"tz":"America\/Resolute","location":"Resolute","code":"CA","country":"Canada","title":"Resolute - Canada"},{"tz":"America\/Rio_Branco","location":"RioBranco","code":"BR","country":"Brazil","title":"Rio Branco - Brazil"},{"tz":"America\/Santarem","location":"Santarem","code":"BR","country":"Brazil","title":"Santarem - Brazil"},{"tz":"America\/Santiago","location":"Santiago","code":"CL","country":"Chile","title":"Santiago - Chile"},{"tz":"America\/Santo_Domingo","location":"SantoDomingo","code":"DO","country":"Dominican Republic","title":"Santo Domingo - Dominican Republic"},{"tz":"America\/Sao_Paulo","location":"SaoPaulo","code":"BR","country":"Brazil","title":"Sao Paulo - Brazil"},{"tz":"America\/Scoresbysund","location":"Scoresbysund","code":"GL","country":"Greenland","title":"Scoresbysund - Greenland"},{"tz":"America\/Sitka","location":"Sitka","code":"US","country":"United States of America","title":"Sitka - Alaska - United States of America"},{"tz":"America\/St_Barthelemy","location":"StBarthelemy","code":"BL","country":"Saint-Barthelemy","title":"Saint Barthelemy"},{"tz":"America\/St_Johns","location":"StJohns","code":"CA","country":"Canada","title":"St Johns - Canada"},{"tz":"America\/St_Kitts","location":"StKitts","code":"KN","country":"Saint Kitts and Nevis","title":"Saint Kitts and Nevis"},{"tz":"America\/St_Lucia","location":"StLucia","code":"LC","country":"Saint Lucia","title":"Saint Lucia"},{"tz":"America\/St_Thomas","location":"StThomas","code":"VI","country":"Virgin Islands","title":"St Thomas - US Virgin Islands"},{"tz":"America\/St_Vincent","location":"StVincent","code":"VC","country":"Saint Vincent and Grenadines","title":"Saint Vincent and Grenadines"},{"tz":"America\/Swift_Current","location":"SwiftCurrent","code":"CA","country":"Canada","title":"Swift Current - Canada"},{"tz":"America\/Tegucigalpa","location":"Tegucigalpa","code":"HN","country":"Honduras","title":"Tegucigalpa - Honduras"},{"tz":"America\/Thule","location":"Thule","code":"GL","country":"Greenland","title":"Thule - Greenland"},{"tz":"America\/Tijuana","location":"Tijuana","code":"MX","country":"Mexico","title":"Tijuana - Mexico"},{"tz":"America\/Toronto","location":"Toronto","code":"CA","country":"Canada","title":"Toronto - Canada"},{"tz":"America\/Tortola","location":"Tortola","code":"VG","country":"British Virgin Islands","title":"Tortola - British Virgin Islands"},{"tz":"America\/Vancouver","location":"Vancouver","code":"CA","country":"Canada","title":"Vancouver - Canada"},{"tz":"America\/Whitehorse","location":"Whitehorse","code":"CA","country":"Canada","title":"Whitehorse - Canada"},{"tz":"America\/Winnipeg","location":"Winnipeg","code":"CA","country":"Canada","title":"Winnipeg - Canada"},{"tz":"America\/Yakutat","location":"Yakutat","code":"US","country":"United States of America","title":"Yakutat - Alaska - United States of America"},{"tz":"Antarctica\/Casey","location":"Casey","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Casey - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Davis","location":"Davis","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Davis - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/DumontDUrville","location":"DumontDUrville","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Dumont D'Urville - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Macquarie","location":"Macquarie","code":"AU","country":"Australia","title":"Macquarie Island - Australia"},{"tz":"Antarctica\/Mawson","location":"Mawson","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Mawson - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/McMurdo","location":"McMurdo","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"McMurdo - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Palmer","location":"Palmer","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Palmer - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Rothera","location":"Rothera","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Rothera - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Syowa","location":"Syowa","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Syowa - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Troll","location":"Troll","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Troll - Antarctica"},{"tz":"Antarctica\/Vostok","location":"Vostok","code":"AQ","country":"Antarctica","title":"Vostok - Antarctica"},{"tz":"Arctic\/Longyearbyen","location":"Longyearbyen","code":"SJ","country":"Svalbard and Jan Mayen Islands","title":"Longyearbyen - Svalbard and Jan Mayen Islands"},{"tz":"Asia\/Aden","location":"Aden","code":"YE","country":"Yemen","title":"Aden - Yemen"},{"tz":"Asia\/Almaty","location":"Almaty","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Almaty - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Amman","location":"Amman","code":"JO","country":"Jordan","title":"Amman - Jordan"},{"tz":"Asia\/Anadyr","location":"Anadyr","code":"RU","country":"Russia","title":"Anadyr - Russia"},{"tz":"Asia\/Aqtau","location":"Aqtau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Aqtobe","location":"Aqtobe","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Aqtobe - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Ashgabat","location":"Ashgabat","code":"TM","country":"Turkmenistan","title":"Ashgabat - Turkmenistan"},{"tz":"Asia\/Atyrau","location":"Atyrau","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Atyrau - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Baghdad","location":"Baghdad","code":"IQ","country":"Iraq","title":"Baghdad - Iraq"},{"tz":"Asia\/Bahrain","location":"Bahrain","code":"BH","country":"Bahrain","title":"Bahrain"},{"tz":"Asia\/Baku","location":"Baku","code":"AZ","country":"Azerbaijan","title":"Baku - Azerbaijan"},{"tz":"Asia\/Bangkok","location":"Bangkok","code":"TH","country":"Thailand","title":"Bangkok - Thailand"},{"tz":"Asia\/Barnaul","location":"Barnaul","code":"RU","country":"Russia","title":"Barnaul - Russia"},{"tz":"Asia\/Beirut","location":"Beirut","code":"LB","country":"Lebanon","title":"Beirut - Lebanon"},{"tz":"Asia\/Bishkek","location":"Bishkek","code":"KG","country":"Kyrgyzstan","title":"Bishkek - Kyrgyzstan"},{"tz":"Asia\/Brunei","location":"Brunei","code":"BN","country":"Brunei Darussalam","title":"Brunei Darussalam"},{"tz":"Asia\/Chita","location":"Chita","code":"RU","country":"Russia","title":"Chita - Russia"},{"tz":"Asia\/Choibalsan","location":"Choibalsan","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Choibalsan - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Colombo","location":"Colombo","code":"LK","country":"Sri Lanka","title":"Colombo - Sri Lanka"},{"tz":"Asia\/Damascus","location":"Damascus","code":"SY","country":"Syrian Arab Republic (Syria)","title":"Damascus - Syria"},{"tz":"Asia\/Dhaka","location":"Dhaka","code":"BD","country":"Bangladesh","title":"Dhaka - Bangladesh"},{"tz":"Asia\/Dili","location":"Dili","code":"TL","country":"Timor-Leste","title":"Dili - Timor-Leste"},{"tz":"Asia\/Dubai","location":"Dubai","code":"AE","country":"United Arab Emirates","title":"Dubai - United Arab Emirates"},{"tz":"Asia\/Dushanbe","location":"Dushanbe","code":"TJ","country":"Tajikistan","title":"Dushanbe - Tajikistan"},{"tz":"Asia\/Famagusta","location":"Famagusta","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Famagusta - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Gaza","location":"Gaza","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Gaza - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Hebron","location":"Hebron","code":"PS","country":"Palestinian Territory","title":"Hebron - Palestinian Territory"},{"tz":"Asia\/Ho_Chi_Minh","location":"HoChiMinh","code":"VN","country":"Viet Nam","title":"Ho Chi Minh City - Vietnam"},{"tz":"Asia\/Hong_Kong","location":"HongKong","code":"HK","country":"Hong Kong","title":"Hong Kong China"},{"tz":"Asia\/Hovd","location":"Hovd","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Hovd - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Irkutsk","location":"Irkutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Irkutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Jakarta","location":"Jakarta","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jakarta - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jayapura","location":"Jayapura","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Jayapura - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Jerusalem","location":"Jerusalem","code":"IL","country":"Israel","title":"Jerusalem - Israel"},{"tz":"Asia\/Kabul","location":"Kabul","code":"AF","country":"Afghanistan","title":"Kabul - Afghanistan"},{"tz":"Asia\/Kamchatka","location":"Kamchatka","code":"RU","country":"Russia","title":"Kamchatka - Russia"},{"tz":"Asia\/Karachi","location":"Karachi","code":"PK","country":"Pakistan","title":"Karachi - Pakistan"},{"tz":"Asia\/Kathmandu","location":"Kathmandu","code":"NP","country":"Nepal","title":"Kathmandu - Nepal"},{"tz":"Asia\/Khandyga","location":"Khandyga","code":"RU","country":"Russia","title":"Khandyga - Russia"},{"tz":"Asia\/Kolkata","location":"Kolkata","code":"IN","country":"India","title":"Kolkata - India"},{"tz":"Asia\/Krasnoyarsk","location":"Krasnoyarsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Krasnoyarsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Kuala_Lumpur","location":"KualaLumpur","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuala Lumpur - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuching","location":"Kuching","code":"MY","country":"Malaysia","title":"Kuching - Malaysia"},{"tz":"Asia\/Kuwait","location":"Kuwait","code":"KW","country":"Kuwait","title":"Kuwait"},{"tz":"Asia\/Macau","location":"Macau","code":"MO","country":"Macau","title":"Macau"},{"tz":"Asia\/Magadan","location":"Magadan","code":"RU","country":"Russia","title":"Magadan - Russia"},{"tz":"Asia\/Makassar","location":"Makassar","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Makassar - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Manila","location":"Manila","code":"PH","country":"Philippines","title":"Manila - Philippines"},{"tz":"Asia\/Muscat","location":"Muscat","code":"OM","country":"Oman","title":"Muscat - Oman"},{"tz":"Asia\/Nicosia","location":"Nicosia","code":"CY","country":"Cyprus","title":"Nicosia - Cyprus"},{"tz":"Asia\/Novokuznetsk","location":"Novokuznetsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novokuznetsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Novosibirsk","location":"Novosibirsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Novosibirsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Omsk","location":"Omsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Omsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Oral","location":"Oral","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Oral - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Phnom_Penh","location":"PhnomPenh","code":"KH","country":"Cambodia","title":"Phnom Penh - Cambodia"},{"tz":"Asia\/Pontianak","location":"Pontianak","code":"ID","country":"Indonesia","title":"Pontianak - Indonesia"},{"tz":"Asia\/Pyongyang","location":"Pyongyang","code":"KP","country":"Korea (North)","title":"Pyongyang - North Korea"},{"tz":"Asia\/Qatar","location":"Qatar","code":"QA","country":"Qatar","title":"Qatar"},{"tz":"Asia\/Qostanay","location":"Qostanay","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qostanay - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Qyzylorda","location":"Qyzylorda","code":"KZ","country":"Kazakhstan","title":"Qyzylorda - Kazakhstan"},{"tz":"Asia\/Riyadh","location":"Riyadh","code":"SA","country":"Saudi Arabia","title":"Riyadh - Saudi Arabia"},{"tz":"Asia\/Sakhalin","location":"Sakhalin","code":"RU","country":"Russia","title":"Sakhalin - Russia"},{"tz":"Asia\/Samarkand","location":"Samarkand","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Samarkand - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Seoul","location":"Seoul","code":"KR","country":"Korea (South)","title":"Seoul - South Korea"},{"tz":"Asia\/Shanghai","location":"Shanghai","code":"CN","country":"China","title":"Shanghai - China"},{"tz":"Asia\/Singapore","location":"Singapore","code":"SG","country":"Singapore","title":"Singapore"},{"tz":"Asia\/Srednekolymsk","location":"Srednekolymsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Srednekolymsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Taipei","location":"Taipei","code":"TW","country":"Taiwan","title":"Taipei - Chinese Taipei"},{"tz":"Asia\/Tashkent","location":"Tashkent","code":"UZ","country":"Uzbekistan","title":"Tashkent - Uzbekistan"},{"tz":"Asia\/Tbilisi","location":"Tbilisi","code":"GE","country":"Georgia","title":"Tbilisi - Georgia"},{"tz":"Asia\/Tehran","location":"Tehran","code":"IR","country":"Iran","title":"Tehran - Iran"},{"tz":"Asia\/Thimphu","location":"Thimphu","code":"BT","country":"Bhutan","title":"Thimphu - Bhutan"},{"tz":"Asia\/Tokyo","location":"Tokyo","code":"JP","country":"Japan","title":"Tokyo - Japan"},{"tz":"Asia\/Tomsk","location":"Tomsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Tomsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Ulaanbaatar","location":"Ulaanbaatar","code":"MN","country":"Mongolia","title":"Ulaanbaatar - Mongolia"},{"tz":"Asia\/Urumqi","location":"Urumqi","code":"CN","country":"China","title":"Urumqi - China"},{"tz":"Asia\/Ust-Nera","location":"Ust-Nera","code":"RU","country":"Russia","title":"Ust-Nera - Russia"},{"tz":"Asia\/Vientiane","location":"Vientiane","code":"LA","country":"Lao PDR","title":"Vientiane - Laos"},{"tz":"Asia\/Vladivostok","location":"Vladivostok","code":"RU","country":"Russia","title":"Vladivostok - Russia"},{"tz":"Asia\/Yakutsk","location":"Yakutsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Yakutsk - Russia"},{"tz":"Asia\/Yangon","location":"Yangon","code":"MM","country":"Myanmar","title":"Yangon - Myanmar"},{"tz":"Asia\/Yekaterinburg","location":"Yekaterinburg","code":"RU","country":"Russia","title":"Yekaterinburg - Russia"},{"tz":"Asia\/Yerevan","location":"Yerevan","code":"AM","country":"Armenia","title":"Yerevan - Armenia"},{"tz":"Atlantic\/Azores","location":"Azores","code":"PT","country":"Portugal","title":"Azores - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Bermuda","location":"Bermuda","code":"BM","country":"Bermuda","title":"Bermuda"},{"tz":"Atlantic\/Canary","location":"Canary","code":"ES","country":"Spain","title":"Canary Islands - Spain"},{"tz":"Atlantic\/Cape_Verde","location":"CapeVerde","code":"CV","country":"Cape Verde","title":"Cape Verde"},{"tz":"Atlantic\/Faroe","location":"Faroe","code":"FO","country":"Faroe Islands","title":"Faroe Islands"},{"tz":"Atlantic\/Madeira","location":"Madeira","code":"PT","country":"Portugal","title":"Madeira - Portugal"},{"tz":"Atlantic\/Reykjavik","location":"Reykjavik","code":"IS","country":"Iceland","title":"Reykjavik - Iceland"},{"tz":"Atlantic\/South_Georgia","location":"SouthGeorgia","code":"GS","country":"South Georgia and the South Sandwich Islands","title":"South Georgia and the South Sandwich Islands"},{"tz":"Atlantic\/St_Helena","location":"StHelena","code":"SH","country":"Saint Helena","title":"Saint Helena"},{"tz":"Atlantic\/Stanley","location":"Stanley","code":"FK","country":"Falkland Islands (Malvinas)","title":"Stanley - Falkland Islands"},{"tz":"Australia\/Adelaide","location":"Adelaide","code":"AU","country":"Australia","title":"Adelaide - Australia"},{"tz":"Australia\/Brisbane","location":"Brisbane","code":"AU","country":"Australia","title":"Brisbane - Australia"},{"tz":"Australia\/Broken_Hill","location":"BrokenHill","code":"AU","country":"Australia","title":"Broken Hill - Australia"},{"tz":"Australia\/Darwin","location":"Darwin","code":"AU","country":"Australia","title":"Darwin - Australia"},{"tz":"Australia\/Eucla","location":"Eucla","code":"AU","country":"Australia","title":"Eucla - Australia"},{"tz":"Australia\/Hobart","location":"Hobart","code":"AU","country":"Australia","title":"Hobart - Australia"},{"tz":"Australia\/Lindeman","location":"Lindeman","code":"AU","country":"Australia","title":"Lindeman - Australia"},{"tz":"Australia\/Lord_Howe","location":"LordHowe","code":"AU","country":"Australia","title":"Lord Howe - Australia"},{"tz":"Australia\/Melbourne","location":"Melbourne","code":"AU","country":"Australia","title":"Melbourne - Australia"},{"tz":"Australia\/Perth","location":"Perth","code":"AU","country":"Australia","title":"Perth - Australia"},{"tz":"Australia\/Sydney","location":"Sydney","code":"AU","country":"Australia","title":"Sydney - Australia"},{"tz":"Europe\/Amsterdam","location":"Amsterdam","code":"NL","country":"Netherlands","title":"Amsterdam - Netherlands"},{"tz":"Europe\/Andorra","location":"Andorra","code":"AD","country":"Andorra","title":"Andorra"},{"tz":"Europe\/Astrakhan","location":"Astrakhan","code":"RU","country":"Russia","title":"Astrakhan - Russia"},{"tz":"Europe\/Athens","location":"Athens","code":"GR","country":"Greece","title":"Athens - Greece"},{"tz":"Europe\/Belgrade","location":"Belgrade","code":"RS","country":"Serbia","title":"Belgrade - Serbia"},{"tz":"Europe\/Berlin","location":"Berlin","code":"DE","country":"Germany","title":"Berlin - Germany"},{"tz":"Europe\/Bratislava","location":"Bratislava","code":"SK","country":"Slovakia","title":"Bratislava - Slovakia"},{"tz":"Europe\/Brussels","location":"Brussels","code":"BE","country":"Belgium","title":"Brussels - Belgium"},{"tz":"Europe\/Bucharest","location":"Bucharest","code":"RO","country":"Romania","title":"Bucharest - Romania"},{"tz":"Europe\/Budapest","location":"Budapest","code":"HU","country":"Hungary","title":"Budapest - Hungary"},{"tz":"Europe\/Busingen","location":"Busingen","code":"DE","country":"Germany","title":"Busingen - Germany"},{"tz":"Europe\/Chisinau","location":"Chisinau","code":"MD","country":"Moldova","title":"Chisinau - Moldova"},{"tz":"Europe\/Copenhagen","location":"Copenhagen","code":"DK","country":"Denmark","title":"Copenhagen - Denmark"},{"tz":"Europe\/Dublin","location":"Dublin","code":"IE","country":"Ireland","title":"Dublin - Ireland"},{"tz":"Europe\/Gibraltar","location":"Gibraltar","code":"GI","country":"Gibraltar","title":"Gibraltar"},{"tz":"Europe\/Guernsey","location":"Guernsey","code":"GG","country":"Guernsey","title":"Guernsey"},{"tz":"Europe\/Helsinki","location":"Helsinki","code":"FI","country":"Finland","title":"Helsinki - Finland"},{"tz":"Europe\/Isle_of_Man","location":"IsleofMan","code":"IM","country":"Isle of Man","title":"Isle of Man"},{"tz":"Europe\/Istanbul","location":"Istanbul","code":"TR","country":"Turkey","title":"Istanbul - Turkey"},{"tz":"Europe\/Jersey","location":"Jersey","code":"JE","country":"Jersey","title":"Jersey"},{"tz":"Europe\/Kaliningrad","location":"Kaliningrad","code":"RU","country":"Russia","title":"Kaliningrad - Russia"},{"tz":"Europe\/Kirov","location":"Kirov","code":"RU","country":"Russia","title":"Kirov - Russia"},{"tz":"Europe\/Kyiv","location":"Kyiv","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Kyiv - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Lisbon","location":"Lisbon","code":"PT","country":"Portugal","title":"Lisbon - Portugal"},{"tz":"Europe\/Ljubljana","location":"Ljubljana","code":"SI","country":"Slovenia","title":"Ljubljana - Slovenia"},{"tz":"Europe\/London","location":"London","code":"GB","country":"United Kingdom","title":"London - United Kingdom"},{"tz":"Europe\/Luxembourg","location":"Luxembourg","code":"LU","country":"Luxembourg","title":"Luxembourg"},{"tz":"Europe\/Madrid","location":"Madrid","code":"ES","country":"Spain","title":"Madrid - Spain"},{"tz":"Europe\/Malta","location":"Malta","code":"MT","country":"Malta","title":"Malta"},{"tz":"Europe\/Mariehamn","location":"Mariehamn","code":"AX","country":"Aland Islands","title":"Mariehamn - Aland Islands"},{"tz":"Europe\/Minsk","location":"Minsk","code":"BY","country":"Belarus","title":"Minsk - Belarus"},{"tz":"Europe\/Monaco","location":"Monaco","code":"MC","country":"Monaco","title":"Monaco"},{"tz":"Europe\/Moscow","location":"Moscow","code":"RU","country":"Russia","title":"Moscow - Russia"},{"tz":"Europe\/Oslo","location":"Oslo","code":"NO","country":"Norway","title":"Oslo - Norway"},{"tz":"Europe\/Paris","location":"Paris","code":"FR","country":"France","title":"Paris - France"},{"tz":"Europe\/Podgorica","location":"Podgorica","code":"ME","country":"Montenegro","title":"Podgorica - Montenegro"},{"tz":"Europe\/Prague","location":"Prague","code":"CZ","country":"Czech Republic","title":"Prague - Czech Republic"},{"tz":"Europe\/Riga","location":"Riga","code":"LV","country":"Latvia","title":"Riga - Latvia"},{"tz":"Europe\/Rome","location":"Rome","code":"IT","country":"Italy","title":"Rome - Italy"},{"tz":"Europe\/Samara","location":"Samara","code":"RU","country":"Russia","title":"Samara - russia"},{"tz":"Europe\/San_Marino","location":"SanMarino","code":"SM","country":"San Marino","title":"San Marino"},{"tz":"Europe\/Sarajevo","location":"Sarajevo","code":"BA","country":"Bosnia and Herzegovina","title":"Sarajevo - Bosnia and Herzergovina"},{"tz":"Europe\/Saratov","location":"Saratov","code":"RU","country":"Russia","title":"Saratov - Russia"},{"tz":"Europe\/Simferopol","location":"Simferopol","code":"UA","country":"Ukraine","title":"Simferopol - Ukraine"},{"tz":"Europe\/Skopje","location":"Skopje","code":"MK","country":"Macedonia","title":"Skopje - Macedonia"},{"tz":"Europe\/Sofia","location":"Sofia","code":"BG","country":"Bulgaria","title":"Sofia - Bulgaria"},{"tz":"Europe\/Stockholm","location":"Stockholm","code":"SE","country":"Sweden","title":"Stockholm - Sweden"},{"tz":"Europe\/Tallinn","location":"Tallinn","code":"EE","country":"Estonia","title":"Tallinn - Estonia"},{"tz":"Europe\/Tirane","location":"Tirane","code":"AL","country":"Albania","title":"Tirana - Albania"},{"tz":"Europe\/Ulyanovsk","location":"Ulyanovsk","code":"RU","country":"Russia","title":"Ulyanovsk - Russia"},{"tz":"Europe\/Vaduz","location":"Vaduz","code":"LI","country":"Liechtenstein","title":"Vaduz - Liechtenstein"},{"tz":"Europe\/Vatican","location":"Vatican","code":"VA","country":"Holy See (Vatican City State)","title":"Vatican City"},{"tz":"Europe\/Vienna","location":"Vienna","code":"AT","country":"Austria","title":"Vienna - Austria"},{"tz":"Europe\/Vilnius","location":"Vilnius","code":"LT","country":"Lithuania","title":"Vilnius - Lithuania"},{"tz":"Europe\/Volgograd","location":"Volgograd","code":"RU","country":"Russia","title":"Volgograd - Russia"},{"tz":"Europe\/Warsaw","location":"Warsaw","code":"PL","country":"Poland","title":"Warsaw - Poland"},{"tz":"Europe\/Zagreb","location":"Zagreb","code":"HR","country":"Croatia","title":"Zagreb - Croatia"},{"tz":"Europe\/Zurich","location":"Zurich","code":"CH","country":"Switzerland","title":"Zurich - Switzerland"},{"tz":"Indian\/Antananarivo","location":"Antananarivo","code":"MG","country":"Madagascar","title":"Antananarivo - Madagascar"},{"tz":"Indian\/Chagos","location":"Chagos","code":"IO","country":"British Indian Ocean Territory","title":"Chagos - British Indian Ocean Territory"},{"tz":"Indian\/Christmas","location":"Christmas","code":"CX","country":"Christmas Island","title":"Christmas Island"},{"tz":"Indian\/Cocos","location":"Cocos","code":"CC","country":"Cocos (Keeling) Islands","title":"Cocos (Keeling) Islands"},{"tz":"Indian\/Comoro","location":"Comoro","code":"KM","country":"Comoros","title":"Comoros"},{"tz":"Indian\/Kerguelen","location":"Kerguelen","code":"TF","country":"French Southern Territories","title":"Kerguelen - French Southern Territories"},{"tz":"Indian\/Mahe","location":"Mahe","code":"SC","country":"Seychelles","title":"Mahe - Seychelles"},{"tz":"Indian\/Maldives","location":"Maldives","code":"MV","country":"Maldives","title":"Maldives"},{"tz":"Indian\/Mauritius","location":"Mauritius","code":"MU","country":"Mauritius","title":"Mauritius"},{"tz":"Indian\/Mayotte","location":"Mayotte","code":"YT","country":"Mayotte","title":"Mayotte"},{"tz":"Indian\/Reunion","location":"Reunion","code":"RE","country":"Reunion","title":"Reunion"},{"tz":"Pacific\/Apia","location":"Apia","code":"WS","country":"Samoa","title":"Apia - Samoa"},{"tz":"Pacific\/Auckland","location":"Auckland","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Auckland - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Bougainville","location":"Bougainville","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Bougainville - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Chatham","location":"Chatham","code":"NZ","country":"New Zealand","title":"Chatham Islands - New Zealand"},{"tz":"Pacific\/Chuuk","location":"Chuuk","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Chuuk - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Easter","location":"Easter","code":"CL","country":"Chile","title":"Easter Island - Chile"},{"tz":"Pacific\/Efate","location":"Efate","code":"VU","country":"Vanuatu","title":"Efate - Vanuatu"},{"tz":"Pacific\/Fakaofo","location":"Fakaofo","code":"TK","country":"Tokelau","title":"Fakaofo - Tokelau"},{"tz":"Pacific\/Fiji","location":"Fiji","code":"FJ","country":"Fiji","title":"Fiji"},{"tz":"Pacific\/Funafuti","location":"Funafuti","code":"TV","country":"Tuvalu","title":"Funafuti - Tuvalu"},{"tz":"Pacific\/Galapagos","location":"Galapagos","code":"EC","country":"Ecuador","title":"Galapagos Islands - Ecuador"},{"tz":"Pacific\/Gambier","location":"Gambier","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Gambier - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Guadalcanal","location":"Guadalcanal","code":"SB","country":"Solomon Islands","title":"Guadalcanal - Solomon Islands"},{"tz":"Pacific\/Guam","location":"Guam","code":"GU","country":"Guam","title":"Guam"},{"tz":"Pacific\/Honolulu","location":"Honolulu","code":"US","country":"United States of America","title":"Honolulu - Hawaii - United States of America"},{"tz":"Pacific\/Kanton","location":"Kanton","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kanton - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kiritimati","location":"Kiritimati","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Kiritimati - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Kosrae","location":"Kosrae","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Kosrae - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Kwajalein","location":"Kwajalein","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Kwajalein - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Majuro","location":"Majuro","code":"MH","country":"Marshall Islands","title":"Majuro - Marshall Islands"},{"tz":"Pacific\/Marquesas","location":"Marquesas","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Marquesas - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Midway","location":"Midway","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Midway - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Nauru","location":"Nauru","code":"NR","country":"Nauru","title":"Nauru"},{"tz":"Pacific\/Niue","location":"Niue","code":"NU","country":"Niue","title":"Niue"},{"tz":"Pacific\/Norfolk","location":"Norfolk","code":"NF","country":"Norfolk Island","title":"Norfolk Island"},{"tz":"Pacific\/Noumea","location":"Noumea","code":"NC","country":"New Caledonia","title":"Noumea - New Caledonia"},{"tz":"Pacific\/Pago_Pago","location":"PagoPago","code":"AS","country":"American Samoa","title":"Pago Pago - American Samoa"},{"tz":"Pacific\/Palau","location":"Palau","code":"PW","country":"Palau","title":"Palau"},{"tz":"Pacific\/Pitcairn","location":"Pitcairn","code":"PN","country":"Pitcairn","title":"Pitcairn"},{"tz":"Pacific\/Pohnpei","location":"Pohnpei","code":"FM","country":"Micronesia","title":"Pohnpei - Micronesia"},{"tz":"Pacific\/Port_Moresby","location":"PortMoresby","code":"PG","country":"Papua New Guinea","title":"Port Moresby - Papua New Guinea"},{"tz":"Pacific\/Rarotonga","location":"Rarotonga","code":"CK","country":"Cook Islands","title":"Rarotonga - Cook Islands"},{"tz":"Pacific\/Saipan","location":"Saipan","code":"MP","country":"Northern Mariana Islands","title":"Saipan - Northern Marinara Islands"},{"tz":"Pacific\/Tahiti","location":"Tahiti","code":"PF","country":"French Polynesia","title":"Tahiti - French Polynesia"},{"tz":"Pacific\/Tarawa","location":"Tarawa","code":"KI","country":"Kiribati","title":"Tarawa - Kiribati"},{"tz":"Pacific\/Tongatapu","location":"Tongatapu","code":"TO","country":"Tonga","title":"Tongatapu - Tonga"},{"tz":"Pacific\/Wake","location":"Wake","code":"UM","country":"US Minor Outlying Islands","title":"Wake - US Minor Outlying Islands"},{"tz":"Pacific\/Wallis","location":"Wallis","code":"WF","country":"Wallis and Futuna Islands","title":"Wallis and Futuna Islands"},{"tz":"UTC","location":"UTC","code":"UTC","country":"","title":"UTC\/GMT"}]
ADVERTISEMENT
All the Rugby. All the News. All in One Place. Your Inbox.
Sign up now
RugbyPass Newsletter
Get the latest rugby news and analysis with the RugbyPass newsletter
Exeter seem to rely too much on their ‘big game’ players .. Jenkins, Zambonin, Feyi-Waboso, Slade, Brown-Bampoe, Roots, Hooper, Varney, etc..
When those players are injured or unavailable the back-up players seem to lack the necessary quality.
Also, once again Exeter made far too skill errors .. their line out malfunctioned (particularly in the second half) .. and their discipline fell apart.
Next Sunday's PREM clash with Bath at Sandy Park now feels like a season-defining game!!