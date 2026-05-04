Northern | US
34 - 31
FT
36 - 20
FT
21 - 31
FT
45 - 14
FT
19 - 13
FT
36 - 38
FT
28 - 44
FT
31 - 33
FT
26 - 47
FT
21 - 15
FT
40 - 17
FT
38 - 38
FT
43 - 17
FT
31 - 26
FT
17 - 50
FT
32 - 15
FT
54 - 19
FT
27 - 15
FT
33 - 61
FT
WOMENS
46 - 7
FT
41 - 17
FT
45 - 14
FT
38 - 40
FT
59 - 7
FT
59 - 17
FT
28 - 69
FT
WOMENS
26 - 41
FT
27 - 20
FT
31 - 7
FT
33 - 12
FT
WOMENS
15 - 24
FT
26 - 7
FT
27 - 51
FT
17 - 76
FT
35 - 12
FT
24 - 26
FT
United Rugby Championship

Front row 'cornerstone' to leave Connacht after 17 years

Dublin , Ireland - 21 December 2024; Denis Buckley of Connacht is tackled by Diarmuid Mangan of Leinster during the United Rugby Championship match between Leinster and Connacht at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)
Comments
Comment

Connacht’s second-most-capped player, Denis Buckley, will leave the province at the end of the season after 17 years service.

ADVERTISEMENT

Buckley, 35, joined Connacht’s academy in 2009 and made his senior debut in September 2011, coming off the bench against Benetton Treviso in the PRO12.

A cornerstone of the front row since then, the prop has clocked up 275 appearances, and was a member of the wider squad that won the Guinness PRO12 in 2016.

VIDEO

“After 17 incredible years, the time has come for me to move on from Connacht Rugby,” he confirmed.

“It’s hard to put into words what this place has meant to me. From pulling on the jersey for my first cap against Treviso in 2011 or to reaching 275 caps and becoming the second-most-capped player in the club’s history, every moment has been a privilege.

“To be part of this club’s journey and to share the pitch with so many great teammates, coaches, and staff has been something I’ll always be proud of.

“A huge thank you to everyone behind the scenes who keep the wheels turning, and to the fans who have supported us through the highs and the lows — your passion never goes unnoticed and it means more than you know.

ADVERTISEMENT

“I’d like to extend a special thank you to Creggs RFC — not only for introducing me to the game, but for the constant support behind the scenes, from my early days in underage and Connacht development squads right through my career.

“Most importantly, I want to thank my family for their constant support through every challenge and milestone along the way. And to my wife Gillie — thank you for everything you’ve sacrificed, for your patience, and for being such a steady support.

“I’m so excited for what the future holds for us, especially with the recent arrival of our beautiful daughter, Clodagh.

“As for what’s next, I’m still exploring potential opportunities and I’ll make an announcement on my future in the coming weeks. Whatever happens, I’ll always look back on my time here with huge pride and gratitude.

ADVERTISEMENT

“Connacht will always be home.”

Related

Ben Murphy – Connacht’s ‘quiet guy’ making some noise in race to succeed Ireland icons

With Conor Murray retired and Jamison Gibson-Park 35 by RWC27, Ben Murphy is eager to put himself at the front of the No.9 queue.

Read Now


Relive the drama, intensity, and history — all the iconic British & Irish Lions documentaries from 2001-2021, available now on RugbyPass TV.


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

42
2

Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

15
3

Fissler Confidential: Contract tabled for England star Tommy Freeman

4

Leinster player ratings vs Lions | 2025/26 URC

5
5

Leicester Tigers player ratings vs Northampton Saints | 2025/26 Gallagher PREM

1
6

Wales star injured as Gloucester beat Sale in front of Borthwick

7

Two Ireland internationals among 11 confirmed Connacht exits

2
8

Sale Sharks confirm Rob du Preez has played his last game for the club

2

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

With criticism is some quarters about an ageing squad, Andy Farrell has a plethora of young talent to blood onto the Test stage

4
LONG READ

JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'

The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks

2
LONG READ

‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’

Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.

2

Comments on RugbyPass

B
BH 26 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

21 Go to comments
B
BH 29 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

21 Go to comments
j
jh 29 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

41 Go to comments
B
BH 31 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

21 Go to comments
B
B 35 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

10 Go to comments
L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

15 Go to comments
M
MM 1 hour ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

41 Go to comments
B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

15 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

10 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

15 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

41 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



...

41 Go to comments
M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

4 Go to comments
B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



...

9 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

10 Go to comments
j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

41 Go to comments
B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

41 Go to comments
H
Hammer Head 3 hours ago
JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'

JP has tons of potential. What he needs more than anything is for his senior players to play for him. He couldn’t be around a tougher collection of players to manage.

They need to take that pressure off the young man by playing to their fullest potential week in and week out.



...

2 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close