Investec Champions Cup

The shockingly bad stat that helps explain Bath's Champions Cup exit

BORDEAUX, FRANCE - MAY 03: Johann van Graan, the Bath head of rugby, consoles his players after their defeat during the Investec Champions Cup semi final match between Union Bordeaux Begles and Bath Rugby at Stade Atlantique Bordeaux Metropole on May 03, 2026 in Bordeaux, France. (Photo by David Rogers/Getty Images)
Comments
5 Comments

Bordeaux’s star-studded team can make even the best defences look slipshod, yet it must be a concern for Bath how easily they were opened up in Sunday’s 38-26 Champions Cup sem-final defeat to the reigning champions.

The Top 14 outfit outmanoeuvred Bath in the wide channels and also punched plenty of holes through the middle of a porous defence that dropped off far too many tackles and has now conceded an average of 33.75 points in the last four games.

When you look at Bath’s tackle success rate in the post-match analysis, it’s a wonder that they even got as close as they did to Bordeaux on the scoreboard.

Bath’s tackle success of 56% was the lowest by any side in the 62 matches played to date in the competition, and one of only three to fall under 60%.

For context, the previous worst was also against Bordeaux (Leicester 57% in the Round of 16), while Sale managed to complete 59% of their tackles in the 77-7 hiding handed out to them by Toulouse.

But it wasn’t as though Bath had to go through a mountain of work in defence in terms of collisions, because their tackle count of 80 was less than half of Bordeaux’s tally of 198.

With tackling machine such as Tom Dunn, Guy Pepper and Sam Underhill available to them, Bath shouldn’t be setting such a low bar in this key match metric, while Finn Russell, who never shirks his defensive duties, was particularly culpable with eight of his 20 tackle attempts missed.

So, while there were plenty of other factors outside of their control contributing to Bath’s defeat, defence coach JP Ferreira will recognise this is an area that they need to put right if they are to successfully defend their Premiership crown.

At the moment, they may be staying true to Johann van Graan’s mantra of being hard to beat on the scoreboard, but they are proving too easy to beat man on man.

Bath denied as ruthless Bordeaux-Begles power into Champions Cup Final

Bath came up against an inspired Bordeaux as their Investec Champions Cup campaign ended in a 38-26 semi-final defeat at Stade Atlantique Bordeaux Metropole.

J
J Marc 6 days ago

It's because they learn to tackle with a vidéo broadcast by a french…

J
JPM 6 days ago

Excellent !!! Video broadcaster who was trained by the Irish master unable to show James Lowe foot on the line before he scores in the 2023 6N game vs France…

Comments on RugbyPass

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 9 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

I still don’t believe NZR will enforce this. No way. They need him for SA. know it’s a ‘prep for the World Cup’ mission but still.

I don’t think NZ rugby can afford a losing tour, not with the amount of people turning more to rugby league.



...

42 Go to comments
B
BH 31 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

21 Go to comments
B
BH 34 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

21 Go to comments
j
jh 34 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

42 Go to comments
B
BH 35 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

21 Go to comments
B
B 39 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

10 Go to comments
L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

15 Go to comments
M
MM 2 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

41 Go to comments
B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

15 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

10 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

15 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

42 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



...

42 Go to comments
M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

4 Go to comments
B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



...

9 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

10 Go to comments
j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

41 Go to comments
B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

42 Go to comments
