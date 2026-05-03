International

‘Overhyped’: Stephen Donald weighs in on Dave Rennie’s looming captaincy call

All Black Ardie Savea, left and Codie Taylor walk onto the field during a New Zealand All Blacks training session at FMG Stadium Waikato on July 17, 2025 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Michael Bradley/Getty Images)
Former All Black first-five Stephen Donald believes Dave Rennie’s next All Blacks captaincy decision doesn’t hold as much significance as some may expect.

Rennie is just over two months away from the first Test as All Blacks head coach, against France at Christchurch’s One New Zealand Stadium.

A new captain is yet to be named, and with Rennie and Mike Blair still in Japan for the majority of the next month until the Japan Rugby League One season finishes, the decision is still a while away.

Rennie currently coaches Ardie Savea in Japan at the Kobelco Kobe Steelers, while other candidates, Codie Taylor, incumbent captain Scott Barrett, and Jordie Barrett, have all been floated as possible options for the new head coach.

The former World Cup-winning All Black first-five explained that if you have an experienced No.10 with other leaders around the field, the captain doesn’t matter as much.

“This might be unpopular, but isn’t it overhyped, like, does it matter? I’m just not convinced it really, really matters,” Donald said on The Breakdown.

Argentina U20 topple New Zealand in famous victory as ill-discipline bites

The Kiwis had their chances at the Nels0n Mandela Stadium in Gqeberha, but ultimately, the two-try swing during the first half cost them as Argentina ran in four tries to New Zealand's three.

Read Now

“We were lucky enough to play for guy who was beyond comparison, as far as captains goes in Richie McCaw but I’ve never played with anyone close to that sort of captain and ticks those boxes.

“When you think you’ve got Codie Taylor, Scott Barrett, Ardie Savea and the likes, all in one forward pack. Does it really matter who runs out first, and you’ve got an experienced 10 and you’ve got one of the world’s best nines.”

Wilson completely disagrees, as he feels this All Blacks group is in need of a strong leader in order to succeed.

“I think it matters massively for this group, because they’re going through a lot of change in a short period of time, and they’ve got 18 months to get it right, and if you don’t pick the right person to lead that you’re going to fail,” said Wilson.

Former All Black centurion Mils Muliaina says that for it to be an effective transition, the leadership group must be small and have its defined roles.

“I think there’s this point to that, but to your point, it’s got to be a small leadership group, right?

“I think you need a captain that stands out and says he is the guy that’s going to take charge. Yes, you’re gonna have the other guys that are driving the game around with your tens and things like that,” Muliaina said on Sky Sport.

“It’s another important position, so the captain and your tens to drive them around, but I think a small leadership group, but you need someone that’s saying, hey, that’s our captain, and the buck stops there when you’re making decisions, particularly when you’re out on the field.”

K
KwAussie 6 days ago

I agree with Wilson and Mils, you need a small leadership group to support the captain but you also need a captain who can make the necessary changes during the game, interact well with the officials, inspire the team in a cohesive direction and who makes good decisions under pressure. It’ll be interesting to see which way Dave goes on this.

S
SB 6 days ago

‘Overhyped’

This perfectly describes…….

Comments on RugbyPass

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 7 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

I still don’t believe NZR will enforce this. No way. They need him for SA. know it’s a ‘prep for the World Cup’ mission but still.

I don’t think NZ rugby can afford a losing tour, not with the amount of people turning more to rugby league.



...

42 Go to comments
B
BH 29 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

21 Go to comments
B
BH 32 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

21 Go to comments
j
jh 32 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

42 Go to comments
B
BH 33 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

21 Go to comments
B
B 37 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

10 Go to comments
L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

15 Go to comments
M
MM 2 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

41 Go to comments
B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

15 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

10 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

15 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

42 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



...

42 Go to comments
M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

4 Go to comments
B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



...

9 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

10 Go to comments
j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

41 Go to comments
B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

42 Go to comments
