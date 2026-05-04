Northern | US
34 - 31
FT
36 - 20
FT
21 - 31
FT
45 - 14
FT
19 - 13
FT
36 - 38
FT
28 - 44
FT
31 - 33
FT
26 - 47
FT
21 - 15
FT
40 - 17
FT
38 - 38
FT
43 - 17
FT
31 - 26
FT
17 - 50
FT
32 - 15
FT
54 - 19
FT
27 - 15
FT
33 - 61
FT
WOMENS
46 - 7
FT
41 - 17
FT
45 - 14
FT
38 - 40
FT
59 - 7
FT
59 - 17
FT
28 - 69
FT
WOMENS
26 - 41
FT
27 - 20
FT
31 - 7
FT
33 - 12
FT
WOMENS
15 - 24
FT
26 - 7
FT
27 - 51
FT
17 - 76
FT
35 - 12
FT
24 - 26
FT
Super Rugby Pacific

Wallabies great Hooper raves about the Reds enforcer ‘doing a lot right’

Lukhan Salakaia-Loto of the Reds celebrates after winning the round five Super Rugby match between Queensland Reds and NSW Waratahs at Suncorp Stadium, on March 14, 2026, in Brisbane, Australia. (Photo by Chloe Davis/Getty Images)
Comments
Comment

Wallabies great Michael Hooper has highlighted the “brilliant form” Lukhan Salakaia-Loto has been in for the Queensland Reds, after the hulking second-rower produced a standout performance against the ACT Brumbies on Saturday.

ADVERTISEMENT

Salakaia-Loto crashed over for a first-half try as the Queenslanders clawed their way back from an early deficit at Suncorp Stadium. The accurate goal-kicking boot of Harry McLaughlin-Phillips ultimately proved key as the Reds hung on for a 30-21 win.

The 29-year-old second-rower finished in double digits for completed tackles with 14, and carried the ball six times. In the first half, Salakaia-Loto set the tone at the set-piece by winning a lineout with a one-handed take.

VIDEO

Salakaia-Loto has started in all 10 appearances for the Reds this season, including a mammoth 89-minute shift in a Super Point defeat to the Blues in Christchurch. The lock has played at least 80 minutes in six matches, playing the full match in the last five.

“Brilliant form and big minutes, big minutes for a 122 [kilogram] lock, 80 minutes week to week pretty much at the moment,” Hooper said on Stan Sport’s Between Two Posts.

“He’s doing the little things really well and then his metres and carries, he’s doing the hard carries and obviously getting the try there for the reward.

“He’s doing a lot right at the moment.”

Salakaia-Loto missed out on Wallabies selection for the 2025 three-Test series against the British & Irish Lions, instead facing the tourists in three other jerseys. The tight five forward suited up for the Reds, the AUNZ Invitational XV and the First Nations & Pasifika XV against the Lions.

ADVERTISEMENT

Coach Joe Schmidt would later recalled Salakaia-Loto for a Rugby Championship clash with Los Pumas, playing 28 minutes off the pine. Salakaia-Loto featured in four Tests across the season, lining up against the All Blacks, Brave Blossoms and England.

Related

'Weird environment': The silver lining from Ryan Lonergan's Rugby World Cup snub

ACT Brumbies stalwart Ryan Lonergan was one of eight uncapped players named in the Wallabies squad for the 2023 Rugby Championship.

Read Now

“He was in the frame, I thought, last year during the Lions Series and I beat that drum a fair bit, I was really liking what he was bringing in those games,” Hooper added.

“Obviously have Will Skelton, had some of the others in the Aussie Test team that proved their point of difference, but the Wallabies need someone like that. Without Will Skelton, Lukhan is doing a lot of the nitty gritty work, yes some nice ball carries, but hitting guys at rucks.

“The best cleanout of the weekend was [Miles] Amatosero on [Dylan] Pietsch… that’s what Lukhan has been doing a lot this year and that sometimes flies under the radar.”

ADVERTISEMENT

As Hooper explained, the Reds have a “tricky run home” in the regular season. Queensland host the high-flying Chiefs in Brisbane this week, before back-to-back road trips deep in the round-robin, which includes a fixture across the ditch.

The Reds will be out for revenge when they visit Perth for a match against the Western Force on May 16, who claimed an upset win in Brisbane last month. Queensland then travel to Auckland to face Moana Pasifika before their regular season finale at home against the Fijian Drua.

Recommended

'Weird environment': The silver lining from Ryan Lonergan's Rugby World Cup snub

INTERVIEW

Aaron Cruden on the combination shaping Ruben Love’s All Blacks chances

Olympian Dylan Pietsch latest Wallaby to re-sign with Rugby Australia

Dave Rennie gets a new boss with latest New Zealand Rugby appointment

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

42
2

Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

15
3

Fissler Confidential: Contract tabled for England star Tommy Freeman

4

Leinster player ratings vs Lions | 2025/26 URC

5
5

Leicester Tigers player ratings vs Northampton Saints | 2025/26 Gallagher PREM

1
6

Wales star injured as Gloucester beat Sale in front of Borthwick

7

Two Ireland internationals among 11 confirmed Connacht exits

2
8

Sale Sharks confirm Rob du Preez has played his last game for the club

2

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

With criticism is some quarters about an ageing squad, Andy Farrell has a plethora of young talent to blood onto the Test stage

4
LONG READ

JP Pietersen: 'I always say, if I can do it, anyone can do it. I wasn't the most talented ‘oke’ at 18 or 19.'

The 70-cap Springbok and Sharks head coach reflects on the challenges he's faced and bringing back the glory days to the Sharks

2
LONG READ

‘Sarries may be outsiders in Prem play-off race but it would be unwise to write them off’

Saracens may be seven points off fourth place with four games left, but their form and experience could yet take the race down to the wire.

2

Comments on RugbyPass

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 10 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

I still don’t believe NZR will enforce this. No way. They need him for SA. know it’s a ‘prep for the World Cup’ mission but still.

I don’t think NZ rugby can afford a losing tour, not with the amount of people turning more to rugby league.



...

42 Go to comments
B
BH 32 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

The Reds were on the wrong end of most of the stats in the game. Especially in missed tackles where they had 32 compared to the Chiefs’ 9. They were inferior in the set pieces, and had very poor discipline. The rough calls wouldn’t have saved them or won them the game. Don’t forget the Chiefs also had a few calls go against them too.

21 Go to comments
B
BH 35 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

I disagree. It was poor decision by the TMO for Wilson’s head collision, especially when you consider other controversial incidents in the past few weeks.

21 Go to comments
j
jh 35 minutes ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Why is everyone saying that Love is the best 10, He is lucky because he is playing outside the best half back. Love has not shown that he is going to be any better than BB, Reihana, DMac or jacomb

42 Go to comments
B
BH 36 minutes ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

42mins 40 secs. Wilson leads with his head making contact with Tupaea’s face. Multiple replays show the incident again at 43mins 50secs. You’re welcome.

21 Go to comments
B
B 40 minutes ago
All Black Ardie Savea puts one over Springbok superstar

Points of difference…Malcom scored a try and Ardie kicked the ball out at full-time…

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Aye there's the rub. Whatever selections are made there is bound to be players worthy of selection that miss out unfortunately.

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

For the tour they will need a heap but for Nations I think one of those 6 will not make it most will say Reiko but he has been playing pretty good and legit covers both wings or is wing? With Clarke.Tangitau Carter and I like Fihaki ( especially if we need to win or attack contestables ) and who knows maybe even Fehi F? there us plenty there if big Jim makes squad he needs a start in any of first 3 games can’t be just riding pine on bench or stands

10 Go to comments
L
Lofty 1 hour ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

If he just played rugby he would probably be awesome but it seems like his new status and k**b coach is telling him you earn more money by being a pr**k on field. Not the rugby I enjoy but if he concentrates on his game he could make the top 20 of back rows and that would be a greater achievement than looking like a teenager with attitude !!

15 Go to comments
M
MM 2 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Name the 7-8 players currently overseas that are better than the incumbents then!

41 Go to comments
B
BigGabe 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

It’s almost as if Pollock actually is the w*nker everyone has been saying that he is.

15 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

The selectors are spoilt for choice not only for the midfield but also the back 3 positions. I don't envy them as it is a real conundrum for them to determine and may well come down to survival of the fittest ( injuries ) and who can cover a variety of positions.

10 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

Saffa pushed him first so he was asking for it. Good on ya Pollock! 😂

15 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

57-0 counts as one of the “greatest”

42 Go to comments
B
BH 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

NZ 57 - 0 SA

Or that time Japan beat South Africa in 2015



...

42 Go to comments
M
Mzilikazi 2 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

That is a great result for Connacht, Eric. And I recall you are Connacht born ? But not good to see Munster in such a bad place now. I watched the Chiefs beat Qld. on Sat. night, and it struck me that Clayton McMillan must be thinking he would have been better to stay in the Waikato, rather than step into what seems to now be poisoned chalice environment. Actually maybe that is an unfair/uneducated comment. Munster did win the URC under Graham Rowntree relatively recently.

4 Go to comments
B
BH 2 hours ago
New Zealand U20 salvage late draw in dramatic clash with South Africa

Amazing achievement by the NZ team to draw with the mighty South Africans who had a big home advantage and a very boisterous crowd cheering them along. Could’ve beaten them had they kicked their goals.

Signs are looking great for NZ!!! Rotorua Boys High School are the world champs and then this. Nice work NZ.



...

9 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
The five performers of the week from Super Rugby Pacific round thirteen

Jordie QT Leicester Jim Proctor Reiko all legit contenders for midfield squad spots 6 dudes would be at expense of say a winger or 2

10 Go to comments
j
jh 3 hours ago
NZR not budging on Richie Mo'unga's All Blacks eligibilty for South Africa tour

Whats all the fuss about? Richie might come back and we find that he is not the player he once was. He might be just a very average player. Maybe he doesnt walk on water anymore like a lot of people think. Lets get real and start looking at the guys who are playing 10 in this country. Richie was never a huge match winner for the all blacks

41 Go to comments
B
Bazzallina 3 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

ABs and Rennie&co need to focus on Nations cup and France Italy Ireland first and if form continues Reuben should get first shot up against France especially if Cam is at 9 and Jordie at 12 it’s not really a risk and let’s see how he goes as for Richie if we don’t see him in SA we will in November if everyone is fit and firing don’t know what that means for BB next year as I don’t see the point in taking 4 10s to WC

42 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close