United Rugby Championship

Munster part ways with Roger Randle following appointment controversy

Roger Randle of the Chiefs looks on prior to the round 10 Super Rugby Aotearoa match between the Blues and the Chiefs at Eden Park, on May 01, 2021, in Auckland, New Zealand. (Photo by Anthony Au-Yeung/Getty Images)
Comments
22 Comments

Roger Randle’s move to Munster has been called off in the wake of backlash from the fanbase and resignations from both the club’s own Commercial Advisory Group and Professional Games Board.

Randle was named as Mike Prendergast’s replacement in the role of attack coach in mid-April, but allegations from a 1997 trip to Durban, whilst Randle was with the Hurricanes, quickly resurfaced online.

The club made a statement defending the appointment the day after it was announced, insisting that “due diligence” had been carried out. Head coach Clayton McMillan, who worked with Randle at the Chiefs before joining Munster, defended his former colleague’s character when pressed at the team’s next media engagement, saying of Randle: “I’ve known Roger for a long time. I think he’s an outstanding human, well-loved by family and people that have worked alongside him for a long period of time.”

But it has now been decided that the club will not proceed with the appointment.

“This has been a difficult conclusion to reach, but after recent discussions, it became clear that this was the best course of action for Roger, his family, and Munster Rugby,” General Manager Ian Costello said.

“Our focus remains on supporting the team for the rest of the season and ensuring we have the best structures and systems in place for the 2026/27 season.”

McMillan has maintained his support of Randle’s character and coaching abilities, but has agreed to end a turbulent, short-lived chapter for the club.

“I want to acknowledge Roger’s professionalism throughout this process and the way he has engaged in what have been difficult discussions for everyone.

“I am personally disappointed that we will not have the opportunity to work together at Munster. I know Roger well, he’s an outstanding person and coach, and I believe he would have brought a real quality to the programme.

“My priority and immediate focus is supporting the players and staff, who have shown resolute focus during a challenging period, to deliver the strongest possible finish to the season.”

Randle himself added his voice to the announcement, expressing his disappointment while maintaining his innocence.

“I am deeply saddened that unfounded allegations from nearly 30 years ago — allegations I have always denied — have resurfaced during this process and overshadowed what was a wonderful opportunity to contribute to Munster Rugby. I want to state clearly that these claims are false, and I maintain my complete and unwavering innocence, as I always have.

“It became clear that the renewed public attention around these allegations had created circumstances where proceeding with the role was no longer the right outcome for our family. This is something that we accept with genuine sadness and disappointment.

“My priority now is supporting my family and moving forward, while continuing to stand by the truth.

“I would like to sincerely thank Clayton, the wider Munster Rugby organisation and its supporters, and I wish them every success in the future.”

Comments

22 Comments
J
JW 6 days ago

I wonder what changed their mind? Got too personal?


Not a good look for what was a great club.

R
Rodney Ford 6 days ago

Guilty. Bugger the evidence or lack thereof.


For how long?

J
JW 6 days ago

Only in Ireland.


Imagine the shame of reference.

E
Ed the Duck 6 days ago

Evidence doesn’t seem to play a part in these things anymore, the lynch mobs rule and to hell with justice as we knew it!

S
SB 7 days ago

The logical choice.

J
JW 6 days ago

Yeah it don’t look like they were going to make it tenable for Rogers family did it. As they say, their loss.

E
Eric Elwood 7 days ago

This was inevitable. After the precedent of Paddy Jackson, it is incredible that the Munster executive tried this. That they knew that this was fraught was evidenced by the fact that they only consulted the Professional Games Board after the fact leading three resignations from that board and more followed from the Commercial Advisory Group. IMO the Chief Executive should resign.

One silver lining is that it is now crystal clear (as it should have been after Jackson) that if your history has any stench of violence towards women, you WILL NOT work in Irish professional rugby.

E
Ed the Duck 7 days ago

Agree with the sentiment entirely Eric but doesn’t that history need to be proven, or is an accusation good enough these days?

