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Nations Championship

Fiji player ratings vs Wales | Nations Championship 2026

Jiuta Wainiqolo of Fiji looks on during the 2026 Nations Championship match between Fiji and Wales at Cardiff City Stadium on July 04, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Alex Livesey - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
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Fiji player ratings: Not the start that Senirusi Seruvakula had envisioned, as Fiji were beaten by Wales 39-24 at Cardiff City Stadium in the Nations Championship.

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Fiji conceded far too many penalties and were comprehensively outplayed at the breakdown, preventing them from establishing the cohesion and continuity needed to launch their attacking game and allowing Wales to take control through the scrum and maul.

Temo Mayanavanua and Jiuta Wainiqolo tried to push their team towards glory, but persistent struggles at the set-piece and breakdown ultimately proved Fiji’s undoing. Here’s how the players rated:

VIDEO

1. Eroni Mawi – 5.5

Completely mauled at scrum, just like Tim Hoyt and Peni Ravai. Aside from his scrummaging, Mawi did try to get involved in Fiji’s attack, with the loosehead prop connecting two good offloads that kept his team going. However, the scrum woes and the inability to find a way to counter Wales’ driving maul had a significant impact on his final rating.

2. Tevita Ikanivere – 5

An afternoon riddled with indiscipline and lineout missteps that had an impact on the end scoreline. The lineout wasn’t as reliable as it should’ve been, while the scrum crumbled under pressure for most of the game, with the hooker unable to find his groove.

Match Summary

1
Penalty Goals
1
3
Tries
6
3
Conversions
3
0
Drop Goals
0
148
Carries
79
10
Line Breaks
3
17
Turnovers Lost
14
8
Turnovers Won
7

3. Tim Hoyt – 5

As Mawi, Hoyt had a troubling afternoon at scrum time, conceding one penalty and being trampled by his opposite number on a few occasions. On the other hand, the Worcester tighthead showed a positive commitment in battling his way through the Welsh breakdown. Was subbed off early due to injury.

4. Isoa Nasilasila – 7

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A lineout steal in the opening minute of the game and a few powerful carries from the Fijian Drua lock. Precise in his tackling and among Fiji’s more resilient defensive performers, Nasilasila helped offset the impact of a less-than-optimal showing in the scrum.

5. Temo Mayanavanua – 8

Simply sensational stuff from Temo Mayanavanua, as the lock was all over the Welsh breakdown, nabbing three turnovers that gave Fiji a lifeline in the opening half. To add to that, he stole a Welsh throw-in, keeping the opposite pack on their toes.

6. Pita-Gus Sowakula – 7

In his second outing as a Fiji international, the back-rower packed good dynamics in the opening half-hour, but ran out of fuel too early, depriving Fiji of an all-out-threat. Nonetheless, his tackling was on point, with Sowakula’s off-the-ball work standing out.

7. Kitione Salawa – 6.5

A double-edged sword. Salawa played his part in the ball-carrying department, making good ground and breaking away from a few tackles; however, his contribution was undermined by indiscipline, as he was penalised three times for deliberately playing the ball on the ground, proving costly for Fiji.

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8. Elia Canakaivata – 7.5

Claimed Fiji’s second finish from a well-oiled driving maul, leaving Cardiff with a more than positive performance. Stepped in on several occasions to clean up his side’s handling errors, showing quick reactions to regather loose balls and the determination to fight his way through the Welsh defensive line.

9. Frank Lomani – 6

Fiji needed someone to steer the ship, but Frank Lomani endured an erratic performance that missed the mark in his side’s bid for a third consecutive victory over Wales. In open play, the experienced No. 9 was effective; however, when Wales slowed the game down, Lomani looked unsure which option to take. Penalised once for flying into a ruck, the scrum-half could easily have been sanctioned twice more for the same offence, missing the timing of the entry point.

10. Isaiah Armstrong-Ravula – 7

Despite a slow start, the Fiji fly-half settled into the game impressively, becoming one of his side’s most influential figures and cutting out errors that threatened to derail their efforts. While he missed a kick into touch once, Armstrong-Ravula strung together a handful of smart plays that caught the opposition by surprise, injecting excellent speed and pace that kept Fiji in the contest until the end.

11. Jiuta Wainiqolo – 7.5

Wales experienced a world of pain every single time Jiuta Wainiqolo had a shot to run with the pill, with the speedster claiming three line-breaks and four defenders beaten, totalling 127 running metres. Had Fiji found more effective ways to bring the LOU winger into the game, they might have posed even greater problems for the Welsh defence.

12. Josua Tuisova – 7

Packed two dominant tackles, with one completely dismantling Dan Edwards, surging in with several carries that allowed Fiji to unleash their outside back trio. As long as he had fuel in the tank, the Racing 92 centre was relentless in his work rate, and he can hardly be blamed for Fiji falling short in Cardiff.

13. Semi Radradra – 6

28 minutes of quality play, which ultimately ended with an injury that seemed worrying at the time. His exit proved a major blow, with Fiji losing a crucial source of power and momentum in their attacking game plan.

14. Selestino Ravutaumada – 6.5

It was, to say the least, a very odd game for Selestino Ravutaumada. The winger was involved in some of Fiji’s best moments, executing excellent running lines that powered his team’s attack—even scoring a try from one of those plays— yet his performance was marred by a glaring error that gifted Josh Adams a try— an avoidable lapse that proved extremely costly.

15. Salesi Rayasi – 7

A game of ups and downs for the elusive Bordeaux-Bègles outside back. Built some of Fiji’s most incisive plays but was also responsible for a handful of handling and tactical mistakes that opened the door for a Welsh comeback in the first half. With space out in the back, he looked menacing; however, he looked far less assured under the high ball, with Wales repeatedly troubling him through their kicking game.

Replacements

16. Zuriel Togitama – N/A

Played the final eight minutes with no impact whatsoever on the final scoreline.

17. Livai Natave – 5

He came on and performed much better than Mawi, but as the match wore on, the prop became entangled in Fiji’s scrum struggles.

18. Peni Ravai – 5

As did Natave, Ravai managed to course-correct the Fiji scrummaging woes for a brief time, but it was short-lived.

19. Mesake Vocevoce – 5.5

Industrious at the breakdown, he repeatedly attempted to disrupt Wales’ driving maul, without any success.

20. Peceli Yato – 5.5

Conceded a penalty and claimed five tackles in under 25 minutes.

21. Simione Kurivoli – 6.5

A step up from Lomani, Kurivoli tried to bring more cohesion to Fiji’s attack, but came on at a time when Fiji looked exhausted.

22. Vilimoni Botitu – N/A

Featured for a total of nine minutes and was involved in two great attacking opportunities, adding 40 carried metres to his data sheet.

23. Kalaveti Ravouvou – 5.5

Wasn’t able to win the physicality front, allowing Wales to run circles around him.

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 19 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 19 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 21 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 29 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 29 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 31 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 44 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 52 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 58 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



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Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

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Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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