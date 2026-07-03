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Nations Championship

SA Rugby statement: 'Misinformed' reporting on England at Ellis Park


JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 03: Siya Kolisi, the Springbok captain, talks to Felix Jones, the South Africa assistant coach during the South Africa Captain's Run ahead of the 2026 Nations Championship match against England at Ellis Park Stadium on July 03, 2026 in Johannesburg, South Africa. (Photo by David Rogers/Getty Images)
Comments
13 Comments

SA Rugby have hit out at the misreporting of the projected ticket sales at Ellis Park for the visit of England in the first round of the inaugural Nations Championship on Saturday.

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Reports mid-week claimed only around 21,000 tickets had been sold for the Johannesburg fixture, with the 61,000-capacity ground potentially facing an attendance of little more than a third of its capacity.

SA Rugby have moved to dismiss those figures.

The statement reads: “Predictions that the attendance would be little more than 21,000 were entirely erroneous and misinformed.

VIDEO

“SA Rugby hopes to get close to the historic average against England in SA of 91 per cent of the stadiums’ capacity in a market in which tickets are on sale for four Test matches and two provincial matches against the touring All Blacks.

“Assertions of lack of interest are unfounded and not supported by the actual sales data.”

Earlier in the week, SA Rugby had pointed to the economic fallout from the war in Iran as a contributing factor in slower-than-usual sales.

“The impact of the war in Iran has undoubtedly had an impact on everyone’s pockets, which is reflected in the retail industry as well as in ticket sales,” a spokesperson told Rapport. “We hope to get close to the historical average attendance against England in South Africa, which is 91 per cent of the stadium’s capacity.

“Tickets will be available until kick-off, and we are hoping for a strong week of final sales for the start of a major new competition.”

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Saturday’s fixture is the first of 11 Tests for the Springboks in 2026, a year out from their World Cup defence in Australia.

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Comments

13 Comments
u
unknown 4 days ago

Guess we’ll see when the game is televised

C
Conrad 4 days ago

Surprising. Loftus sold out in 70 mins for the Ireland game.

H
HitchikersPie 5 days ago

You can just go to their website and still see tens of thousands of unsold tickets lol

H
Hammer Head 5 days ago

The impact of the war in Iran has undoubtedly had an impact on everyone’s pockets, which is reflected in the retail industry as well as in ticket sales,” the spokesperson told the Afrikaans publication.

So why not price the ticket appropriately in the first place - given this extraordinary intuition about the state of the consumer market?


Oh I know. Greed.

C
Conrad 4 days ago

The price gouging was very naughty. They must be testing the waters for the rivals series.

K
Knute Floe 5 days ago

This article and the spokesperson neglect to mention that since those claims of low ticket sales were made, SA Rugby reduced the ticket prices considerably.


So yeah, after considerable criticism and resulting reduced prices, ticket sales might now reach historic levels.

R
RT 5 days ago

Erroneous and misinformed eh , a simple solution would be to announce how many tickets have been sold then .

T
Timmyboy 5 days ago

It’s not misinformed reporting on England is it. It’s misinformed reporting on ticket sales.

L
Larry B 5 days ago

Great rugby nation. I’m sure the numbers will show! ABs fan :)

H
Hammer Head 5 days ago

The trouble is that the cost of tickets are beyond what average South Africans can afford.


If AB fans were being milked and shut out from being able to attend home games - tickets sales would be low too I’m sure.


SA rugby better catch a wake up here. They’ve definitely made their names a*se. And reversed on goodwill that was built up to this point.


I’d like to know how fans who paid a premium for tickets feel knowing that tickets are now discounted.


Miffed.

H
Hammer Head 5 days ago

Smoke and mirrors

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Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 2 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 9 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 18 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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