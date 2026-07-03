SA Rugby statement: 'Misinformed' reporting on England at Ellis Park

SA Rugby have hit out at the misreporting of the projected ticket sales at Ellis Park for the visit of England in the first round of the inaugural Nations Championship on Saturday.
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Reports mid-week claimed only around 21,000 tickets had been sold for the Johannesburg fixture, with the 61,000-capacity ground potentially facing an attendance of little more than a third of its capacity.
SA Rugby have moved to dismiss those figures.
The statement reads: “Predictions that the attendance would be little more than 21,000 were entirely erroneous and misinformed.
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“SA Rugby hopes to get close to the historic average against England in SA of 91 per cent of the stadiums’ capacity in a market in which tickets are on sale for four Test matches and two provincial matches against the touring All Blacks.
“Assertions of lack of interest are unfounded and not supported by the actual sales data.”
Earlier in the week, SA Rugby had pointed to the economic fallout from the war in Iran as a contributing factor in slower-than-usual sales.
“The impact of the war in Iran has undoubtedly had an impact on everyone’s pockets, which is reflected in the retail industry as well as in ticket sales,” a spokesperson told Rapport. “We hope to get close to the historical average attendance against England in South Africa, which is 91 per cent of the stadium’s capacity.
“Tickets will be available until kick-off, and we are hoping for a strong week of final sales for the start of a major new competition.”
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Saturday’s fixture is the first of 11 Tests for the Springboks in 2026, a year out from their World Cup defence in Australia.
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Guess we’ll see when the game is televised
Surprising. Loftus sold out in 70 mins for the Ireland game.
You can just go to their website and still see tens of thousands of unsold tickets lol
So why not price the ticket appropriately in the first place - given this extraordinary intuition about the state of the consumer market?
Oh I know. Greed.
The price gouging was very naughty. They must be testing the waters for the rivals series.
This article and the spokesperson neglect to mention that since those claims of low ticket sales were made, SA Rugby reduced the ticket prices considerably.
So yeah, after considerable criticism and resulting reduced prices, ticket sales might now reach historic levels.
Erroneous and misinformed eh , a simple solution would be to announce how many tickets have been sold then .
It’s not misinformed reporting on England is it. It’s misinformed reporting on ticket sales.
Great rugby nation. I’m sure the numbers will show! ABs fan :)
The trouble is that the cost of tickets are beyond what average South Africans can afford.
If AB fans were being milked and shut out from being able to attend home games - tickets sales would be low too I’m sure.
SA rugby better catch a wake up here. They’ve definitely made their names a*se. And reversed on goodwill that was built up to this point.
I’d like to know how fans who paid a premium for tickets feel knowing that tickets are now discounted.
Miffed.
Smoke and mirrors