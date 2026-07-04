Northern | US
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Tomorrow
00:10
Tomorrow
02:40
Tomorrow
05:10
Tomorrow
08:10
Tomorrow
10:40
Tomorrow
12:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:10
Tomorrow
16:45
Tomorrow
17:00
Tomorrow
18:30
Tomorrow
20:00
Sunday
09:00
U20
Sunday
09:00
U20
Sunday
11:30
U20
Sunday
11:30
U20
Monday
09:00
U20
Monday
09:00
U20
Monday
11:30
U20
Monday
11:30
U20
Nations Championship

Wales player ratings vs Fiji | Nations Championship 2026


Josh Adams of Wales celebrates scoring his team's fourth try during the 2026 Nations Championship match between Fiji and Wales at Cardiff City Stadium on July 04, 2026 in Cardiff, Wales.
Comments
Comment

Steve Tandy’s Wales got their Nations Championship campaign off to a perfect start at the home of Cardiff football with a 39-24 win over Fiji.

ADVERTISEMENT

Staring down what could have been a long afternoon when Fiji scored in the opening few minutes, Wales showed great composure to absorb waves of Fijian attack and head into the break locked at ten points apiece.

Coming out in the second half with a clear plan, Wales scored two quick-fire tries through Rhys Carre and Josh Adams to take a two-score lead.

VIDEO
Fixture
Nations Championship
Fiji
24 - 39
Full-time
Wales
All Stats and Data

Frustratingly for Tandy and his coaching staff, this good work came close to being undone, with Fiji answering right back with two tries of their own through Elia Canakaivata and Selestino Ravutaumada.

Steadying themselves, Wales displayed a maturity unseen in recent years by reverting to their forward dominance and scoring a fifth try, this time through replacement hooker Ryan Elias.

Here is how the Welsh players rated.

1. Rhys Carre – 7.5
Blitzed Tim Hoyt at the first scrum opportunity to give his side the perfect attacking platform five metres out from the Fijian line. Starting the second half equally brightly, the loosehead capitalised on his side’s first true deep strike when he powered over from close range.

2. Dewi Lake – 8
Hit his marks at line-out time, scrummaged exceptionally well and orchestrated the Welsh mauling game, which proved to be their best attacking asset. Throughout his 62 minutes on the pitch, the skipper made 14 tackles, 5 carries and was a general nuisance at the breakdown.

3. Dillon Lewis – 6
Scrummaged exceptionally well to put Eroni Mawi under immense pressure during their 45-minute head-to-head. In open play, the 30-year-old put himself about with 9 tackles and a solid effort at the breakdown.

ADVERTISEMENT

4. Ben Carter – 7.5
Far from a flashy performance, the big lock had a meat-and-potatoes afternoon. Trucking through a ton of work at the breakdown, winning line-out ball and getting firmly into the teens in the tackle count, Carter was to the fore of everything positive his side accomplished. Of all his moments, the line-out take in the build-up to Ryan Elias’s try was top drawer.

5. Adam Beard – 7
Fronted up well in the face of an exceptionally physical and fast Fijian attack. Pulling off a pair of key turnovers, getting through 15 tackles and winning three line-outs, Beard handled the physicality of the Fijian pack with aplomb.

6. Alex Mann – 6.5
Complemented his back-row teammates beautifully with a confrontational defensive effort. Getting stuck into the breakdown, Mann did well to wrap up Fijian carriers and get them to ground.

7. Jac Morgan – 8.5
Directed his pack over the line for an important maul try in the 10th minute. Fast forward 20 minutes and the back-row was driving over for another try that lifted the valve on what was becoming unbearable Fijian pressure. Away from the tries, the British and Irish Lion showed his class at the breakdown, stifling several promising Fijian attacks with key turnovers. As is now expected, Morgan topped the tackle charts with 19.

ADVERTISEMENT

8. Aaron Wainwright – 7
Relished the opportunity to get on the ball with several big rumbles over the gain line, notably from line-outs where he was routinely the first option. Carrying nine times for 30 metres and beating two defenders is not an all-time stat line, but given the pressure Wales were under, his willingness to carry into traffic cannot be underrated.

9. Tomos Williams – 7.5
Two missed tackles on Jiuta Wainiqolo inside the opening 90 seconds were ominous. So it proved, as the Fijians scored the opening try a minute later from broken play. Parking this slow start, Williams grew into the contest with a few incisive snipes around the ruck. His best work was arguably done in defence, where he doubled up with Edwards to stop heavy Fijian traffic coming down the ten channel and had a few crucial interventions, notably a 62nd-minute interception.

10. Dan Edwards – 5
Caught the attention of a few big Fijian hits on both sides of the ball, which in time saw him sit deeper. Giving the Fijian defence an extra second to line up the Welsh backline really nullified the backline strike plays. From the kicking tee, Edwards had an off day, which ultimately put his side under pressure.

11. Josh Adams – 7.5
Had a few key defensive interventions when Wales had been opened up by Fijian counter-attacks. Conversely, the ball did not come his way in the first half, but he showed all of his experience for the ultimate opportunistic try in the 45th minute. Watching Selestino Ravutaumada jog back to cover a kick through, Adams dived between his legs to snatch a second Welsh try in three minutes.

12. Joe Hawkins – 6
Arguably under-utilised in the kicking game, where he had one interesting first-half kick that should have put Fiji under pressure but ultimately set up a Salesi Rayasi counter-attack. Lacking a clinical chase, the Fijian fullback slipped between two Welsh defenders when one would have expected Wales to pin Fiji on their line. Defensively, Hawkins was industrious in covering Edwards, making 17 tackles and missing another four.

13. Eddie James – 7.5
Did exceptionally well defensively against a Fijian side hellbent on attacking from all corners of the pitch. His communication was evident on both sides of the ball, as he could be seen gesturing to his inside backs when to put width on the game and when to kick. Closing his account with a powerful score in the 79th minute was just reward for the big centre.

14. Louis Rees-Zammit – 4
Nearly had an early score, only to get tangled up with Dan Edwards, allowing Fiji to clear their lines. This moment aside, the Bristol Bears star was relatively quiet, spending most of his afternoon chasing down Fijian counter-attacks.

15. Blair Murray – 8.5
Did exceptionally well to deny Fiji a try in the 17th minute, forcing Selestino Ravutaumada into a knock-on with the line at his mercy. Three minutes later, the fullback stopped another certain try when he pounced on Kitione Salawa. Launching his side’s first real strike early in the second half with a superb aerial take, the fullback was the catalyst for a vastly improved second-half team performance.

Substitutes – 8
Doing exactly what Tandy would have hoped, the Welsh bench proved to be the difference, with a fierce impact from Ryan Elias and Sam Costelow in particular. In the front row, the trio of Elias, Nicky Smith and Ben Warren did superbly at scrum time just when the starters began to cede their superiority. Returning to Costelow, the Scarlets playmaker calmed things down for his side with a clever kicking game and consistency from the tee.

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

5
2

The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

4
3

Andy Farrell responds to Eddie Jones prediction for Japan’s clash with Ireland

7
4

Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

49
5

England keep faith in XV with only two changes, but 3 debutants wait on bench

17
6

'Birthplace of Welsh Rugby' threatened with closure

4
7

'I think he's probably the most underrated player in world rugby': Victor Matfield

11
8

England forced into two squad changes as fallout from Bok loss continues

3

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

H
Henrik 27 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 27 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 29 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 35 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 37 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 37 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 39 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 52 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

12 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close