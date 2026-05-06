Northern | US
36 - 20
FT
21 - 31
FT
45 - 14
FT
19 - 13
FT
36 - 38
FT
28 - 44
FT
31 - 33
FT
26 - 47
FT
21 - 15
FT
40 - 17
FT
38 - 38
FT
43 - 17
FT
31 - 26
FT
17 - 50
FT
32 - 15
FT
54 - 19
FT
27 - 15
FT
33 - 61
FT
WOMENS
46 - 7
FT
41 - 17
FT
45 - 14
FT
38 - 40
FT
59 - 7
FT
59 - 17
FT
28 - 69
FT
WOMENS
26 - 41
FT
27 - 20
FT
31 - 7
FT
33 - 12
FT
WOMENS
15 - 24
FT
26 - 7
FT
27 - 51
FT
17 - 76
FT
35 - 12
FT
24 - 26
FT
Friday
02:05
Friday
13:45
Friday
13:45
Friday
13:45
Friday
13:45
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
14:00
Friday
23:35
Super Rugby Pacific

Stephen Larkham: ‘Still opportunities’ for Brumbies in top-three race

James Slipper of the Brumbies looks on during the round 11 Super Rugby match between Hurricanes and ACT Brumbies at One NZ Stadium, on April 25, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)
Comments
1 Comment

ACT Brumbies coach Stephen Larkham hasn’t ruled out a top-three finish on the Super Rugby Pacific standings, but acknowledges other results need to go their way over the final month of the regular season.

ADVERTISEMENT

There are less than 25 days left in the round-robin, but the equation is fairly simple for the Brumbies: win their remaining three matches and they’ll be playoff-bound. The Brumbies are currently sixth on the ladder with 25 competition points, holding a 5-6 record.

Australian rivals the NSW Waratahs are just outside the playoff picture as things stand ahead of round 13, ranked seventh on 20 competition points. The Hurricanes are in top spot with 40 points, with the Blues and Chiefs rounding out the top-three.

VIDEO

Following a 14-10 win over the Highlanders last month, the Brumbies dropped their next three to the Fijian Drua, Hurricanes and the Queensland Reds. The Brumbies have won one of their last five, having also lost to the Waratahs in a thriller on March 27.

The Western Force ended a 14-year Canberra drought when they overcame the Brumbies at GIO Stadium in February 2025. They’ll look to repeat those heroics on Saturday evening, while the Brumbies are searching for a crucial bounce-back triumph.

“We spoke about where we are on the ladder. We showed the ladder and showed how congested it is underneath that so there’s still opportunities for us to finish in the top three. It’s very remote because the other sides have to lose,” Larkham told reporters.

“Things are out of our control now but what we know is that if we do win from here on in then we will still make the finals which is giving ourselves a chance.

ADVERTISEMENT

“We’ve been saying it for the last couple of weeks that every game is important, the next game in front of you is the most important game and we want to have a really good performance this weekend.

“I think we took a really good step forward against the Reds and now we get to play at home.”

Fixture
Super Rugby Pacific
Brumbies
32 - 15
Full-time
Force
All Stats and Data

The Brumbies suffered a shock defeat to the Drua at home on April 18, before falling to the ladder-leading Hurricanes 45-12 in Super Round. Fehi Feinganofo touched down for four tries as the Wellingtonians made a statement at One New Zealand Stadium.

After returning to Australia, the Brumbies travelled north to the Sunshine State, facing the Reds in a key derby. Lachlan Shaw and Lukhan Salakaia-Loto traded early tries, before Fraser McReight and Harry McLaughlin-Phillips helped see the Queenslanders home.

ADVERTISEMENT

“We’re certainly happy with the way that we played compared to the previous two weeks, so there was a step forward in terms of our ability to hold the ball and recycle the ball and put some pressure on the opposition through ball in hand,” Larkham explained.

“We thought our exits weren’t where they needed to be. We turned the ball over far too many times in our end of the field. We need to be just smarter in that space, not necessarily saying that we’re going to play everything through the foot out of our end.

“We want to take the opportunities when they’re there and we still want to play the entertaining style of rugby that Brumbies are renowned for, but we want to want to produce for our fans. We’ve got to get that balance right.”

The Brumbies have welcomed back “world-class” prop Allan Alaalatoa for the Force match, who joins Lachlan Lonergan and James Slipper in an all-capped Wallabies front-row. Nick Frost and Shaw complete the tight five as the two locks.

Alaalatoa was ruled out of matches against the Hurricanes and Reds, but returns at an important time for the Brums. Hudson Creighton has also come into the run-on side, replacing Kadin Pritchard at outside centre.

“Allan coming back in certainly adds a lot of leadership. World-class player as well,” Larkham added.

“He went up to Brisbane with us last week and actually warmed up with the boys, and I thought prepped them really well.

“It’ll be really good to have him back, certainly from a leadership point of view in terms of giving everyone confidence.”

Recommended

Manu Samoa centre starts as Moana Pasifika name side for Hurricanes

Steve Lancaster sheds 'interim' tag as New Zealand Rugby CEO

Crusaders would be 'stupid' to not try sign Ardie Savea says former club veteran

'It’s somewhere we have come on leaps and bounds': Andrew Porter

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

12
2

'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

10
3

Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

8
4

Frustrated Duhan van der Merwe to discuss Scotland future with Townsend

5

Wobbling champions Bath suffer new low under Johann van Graan

4
6

Gloucester's Ross Byrne linked with URC return but it's not Irish

2
7

Henry Pollock branded 'clown' for latest antics with South African bruiser

26
8

The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

16

Comments

1 Comment
K
KwAussie 4 days ago

I think a top three is reaching too far but the experience they have of knock out rugby will do them well in the finals. Beating the Force may be a big ask as that team is firing well and must be rueing their poor start to the season.

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Tandy mines the depth chart as Wales look to unearth World Cup gems

The Welsh coach has named an expanded squad for the Nations Championship as he seeks to widen Wales' resources

LONG READ

Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Feted as France's next coach in waiting, Yannick Bru says an insight in the the unique mindset of South African rugby has been pivotal

3
LONG READ

How Glasgow Warriors are building 'monsters in the darkness' to propel the club into a new era

As budgets tighten, a swathe of muscular academy members are being nurtured and hardened to buttress the club's future.

Comments on RugbyPass

C
Carlos 10 minutes ago
'Strong opinions': Dave Rennie appoints Sir Graham Henry as All Blacks selector

2007 was QF.

17 Go to comments
c
ck 25 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 50 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 2 hours ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



...

83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



...

3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 4 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



...

60 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close