Hurricanes lose Love and Roigard, gain Naholo for Moana Pasifika battle

The good news is that Kini Naholo is set to return to the field for the first time in nearly one year on the nose, having recovered from an ACL tear and a further heel injury that have kept him sidelined since round 12 of the 2026 Super Rugby season.
The other big changes in this week’s matchday squad include Vernon Bason’s first start at hooker, Brad Shields returning to the run-on team, Lucas Cashmore earning his fourth cap, Jone Rova starting at 12, and Jordi Viljoen coming into the No.21 jersey.
“Having picked up a few injuries in the Crusaders game, it’s an opportunity for the squad to use its depth, and we expect the boys who are coming in to play well,” Laidlaw said.
“It’s exciting to welcome a few guys back. The inclusion of Kini is super exciting. He’s done an unreal job with his ACL recovery.
“It was a little bit tricky, after he’d done such a good job recovering from his ACL, to pick up a different injury, but it’s never a straight line back from big injuries.
“He’s been training particularly well for the past month, and he’s managed to get two full club games under his belt and he’s itching to get started, so we’re really looking forward to getting him on the field.”
Laidlaw said his side wouldn’t underestimate their opposition, who have announced they are unlikely to ontinue in Super Rugby Pacific next season.
“We’ve got real empathy for the situation that Moana Pasifika are in. It’s really difficult for all their people to potentially not be in the competition next year, so we understand what sort of game we’re walking into,” he said.
“They were really physical against the Blues last week and we thought they played well, so we’re under no illusions that it’s going to be a tough night but it’s one that we’re really looking forward to.”
Tyrel Lomax (ankle): 3 weeks Taine Roiri (hamstring): 2 weeks Cam Roigard (calf): 3-4 weeks Brett Cameron (knee): Expected to miss season Harry Godfrey (knee): Expected to miss season Ruben Love (ankle): 1 week Riley Higgins (shoulder): TBC Josh Timu (ankle): 2 weeks
Moana Pacifica have nothing to lose and will offer up some competitiveness.
Ruben's ankle niggle gives him a week off, but Cam’s 3-4 week listed calf injury will see him miss the Blues game??…bugger…anyways, I'm still going to be there…
i just wonder how many players are injured or resting this weekend
Damn Cashmore’s starting, thats more than just a cap.
Personally I think it would have been better if Harkin moved to 10 and Moorby to 15. This one from Laidlaw could cost them four points.
Pity Godfrey is still out kind of like for like in many ways with Reuben and Harkin
Moana can’t even beat the Highlanders, and have many of their big players injured, we will get the four points, likely to get five too.