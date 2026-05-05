Super Rugby Pacific

Hurricanes lose Love and Roigard, gain Naholo for Moana Pasifika battle

Billy Proctor and Kini Naholo of the Hurricanes react during the round six Super Rugby Pacific match between Highlanders and Hurricanes at Forsyth Barr Stadium, on March 30, 2024, in Dunedin, New Zealand. (Photo by Joe Allison/Getty Images)
Comments
9 Comments

Hurricanes head coach Clark Laidlaw has rotated his squad for this weekend’s date with Moana Pasifika, with some changes enforced and others voluntary.

Both Cam Roigard and Ruben Love have been ruled out for the match with short-term injuries, with Love expected back in one week while Roigard faces a sideline stint of 3-4 weeks. Jordie Barrett, Peter Lakai and Warner Dearns appear to have been rested for the game.

The good news is that Kini Naholo is set to return to the field for the first time in nearly one year on the nose, having recovered from an ACL tear and a further heel injury that have kept him sidelined since round 12 of the 2026 Super Rugby season.

The other big changes in this week’s matchday squad include Vernon Bason’s first start at hooker, Brad Shields returning to the run-on team, Lucas Cashmore earning his fourth cap, Jone Rova starting at 12, and Jordi Viljoen coming into the No.21 jersey.

“Having picked up a few injuries in the Crusaders game, it’s an opportunity for the squad to use its depth, and we expect the boys who are coming in to play well,” Laidlaw said.

“It’s exciting to welcome a few guys back. The inclusion of Kini is super exciting. He’s done an unreal job with his ACL recovery.

“It was a little bit tricky, after he’d done such a good job recovering from his ACL, to pick up a different injury, but it’s never a straight line back from big injuries.

“He’s been training particularly well for the past month, and he’s managed to get two full club games under his belt and he’s itching to get started, so we’re really looking forward to getting him on the field.”

Laidlaw said his side wouldn’t underestimate their opposition, who have announced they are unlikely to ontinue in Super Rugby Pacific next season.

“We’ve got real empathy for the situation that Moana Pasifika are in. It’s really difficult for all their people to potentially not be in the competition next year, so we understand what sort of game we’re walking into,” he said.

“They were really physical against the Blues last week and we thought they played well, so we’re under no illusions that it’s going to be a tough night but it’s one that we’re really looking forward to.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
1
Draws
0
Wins
4
Average Points scored
21
46
First try wins
40%
Home team wins
80%

Hurricanes team to play Moana Pasifika

  1. Pouri Rakete-Stones (56)
  2. Vernon Bason (2)
  3. Pasilio Tosi (47)
  4. Caleb Delany (48)
  5. Isaia Walker-Leawere (86)
  6. Brad Shields (137)
  7. Du’Plessis Kirifi (101) – captain
  8. Brayden Iose (61)
  9. Ereatara Enari (21)
  10. Lucas Cashmore (3)
  11. Fehi Fineanganofo (22)
  12. Jone Rova (9)
  13. Billy Proctor (77)
  14. Josh Moorby (48)
  15. Callum Harkin (19)

Reserves

16. Asafo Aumua (85)
17. Xavier Numia (86)
18. Siale Lauaki (12)
19. Hugo Plummer (11)
20. Devan Flanders (66)
21. Jordi Viljoen (6)
22. Bailyn Sullivan (46)
23. Kini Naholo (32)

Injury list

Tyrel Lomax (ankle): 3 weeks
Taine Roiri (hamstring): 2 weeks
Cam Roigard (calf): 3-4 weeks
Brett Cameron (knee): Expected to miss season
Harry Godfrey (knee): Expected to miss season
Ruben Love (ankle): 1 week
Riley Higgins (shoulder): TBC
Josh Timu (ankle): 2 weeks

Comments

9 Comments
B
B 6 days ago

Moana Pacifica have nothing to lose and will offer up some competitiveness.

Ruben's ankle niggle gives him a week off, but Cam’s 3-4 week listed calf injury will see him miss the Blues game??…bugger…anyways, I'm still going to be there…

D
DC 6 days ago

i just wonder how many players are injured or resting this weekend

J
JW 6 days ago

Damn Cashmore’s starting, thats more than just a cap.


Personally I think it would have been better if Harkin moved to 10 and Moorby to 15. This one from Laidlaw could cost them four points.

B
Bazzallina 5 days ago

Pity Godfrey is still out kind of like for like in many ways with Reuben and Harkin

I
Icefarrow 5 days ago

Moana can’t even beat the Highlanders, and have many of their big players injured, we will get the four points, likely to get five too.

Latest Long Reads

LONG READ

Tandy mines the depth chart as Wales look to unearth World Cup gems

The Welsh coach has named an expanded squad for the Nations Championship as he seeks to widen Wales' resources

LONG READ

Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Feted as France's next coach in waiting, Yannick Bru says an insight in the the unique mindset of South African rugby has been pivotal

3
LONG READ

How Glasgow Warriors are building 'monsters in the darkness' to propel the club into a new era

As budgets tighten, a swathe of muscular academy members are being nurtured and hardened to buttress the club's future.

Comments on RugbyPass

C
Carlos 6 minutes ago
'Strong opinions': Dave Rennie appoints Sir Graham Henry as All Blacks selector

2007 was QF.

17 Go to comments
c
ck 21 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 46 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 57 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 1 hour ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



...

83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



...

3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 3 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



...

60 Go to comments
