Super Rugby Pacific

Carter Gordon set to return as Reds prepare for ‘dangerous’ Chiefs

Carter Gordon of the Reds looks on during the round five Super Rugby match between Queensland Reds and NSW Waratahs at Suncorp Stadium, on March 14, 2026, in Brisbane, Australia. (Photo by Chloe Davis/Getty Images)
Queensland Reds fly-half Carter Gordon will return to Super Rugby Pacific this week, named to come off the bench against the Chiefs on Friday night. Harry McLaughlin-Phillips has retained the starting role, with Tom Lynagh unavailable through injury.

Gordon has made a handful of appearances for the Reds this season, including match-defining heroics in wins over the ACT Brumbies and NSW Waratahs. The playmaker scored a try against the Crusaders in round nine but has not taken to the field since.

But coach Les Kiss has named Gordon on the bench for this round 13 fixture at Suncorp Stadium, as the Queenslanders look to build on last weekend’s hard-fought 30-21 triumph over rivals the Brumbies at the same venue.

Lachie Anderson is back after a long stint on the sidelines with injury, replacing in-from Tim Ryan in the run-on side. Ryan is being rested after playing big minutes for the Reds this season, averaging more than 70 minutes per match in nine appearances to date.

“’Ando’ made a solid return for UQ. He gets his chance on the wing this week,” Kiss said.

“We are really happy with Tim’s form. He’s played massive minutes for us this year so we are able to rotate him this week. It shows the depth we have in the back three.

“Aidan has a toe issue. It’s a difficult one to assess but we feel it is a short-term issue. We have the experienced George Blake to come in there plus all that Jeffery Toomaga-Allen has given us in each game off the bench.

“Carter comes back on the bench. The squad has really benefitted from the depth we have at No.10. Harry McLaughlin-Phillips has been in excellent form and has grown his tactical acumen. Ben Volavola has also been a positive in recent games when showing his wares.”

George Blake comes into the starting side for Wallabies prop Aidan Ross, who has suffered a toe injury. Matt Faessler and Zane Nonggorr round out the front row, while the Reds have stuck with the familiar second row pairing of Seru Uru and Lukhan Salakaia-Loto.

Coach Kiss has named the same loose forwards trio, starting with Joe Brial at blindside flanker. Reds captain Fraser McReight will wear the No. 7 jersey after last weekend’s standout efforts against the Brumbies, and Wallabies skipper Harry Wilson starts at No. 8.

Kalani Thomas joins McLaughlin-Philips in the halves, while Hunter Paisami links up with Josh Flook in the midfield. Anderson and Filipo Daugunu are the two wingers, while Jock Campbell is the final name on the team sheet at fullback.

“Along with the Hurricanes, the Chiefs are the most in-form team in the competition to date,” Kiss explained.

“We are well aware they are a dangerous team. A match like this will again require our mental toughness to shine through to keep at the task throughout.”

Queensland Reds to take on Chiefs

1. George Blake – Bond University – The Southport School – Fasi Maufanga Eels, Tonga

2. Matt Faessler – Brothers – Toowoomba Grammar – USQ Saints

3. Zane Nonggorr – Bond University – The Southport School – Gold Coast Eagles

4. Seru Uru – Easts – Ratu Kadavulevu School, Fiji – Namoli RC, Fiji

5. Lukhan Salakaia-Loto – Souths – John Edmondson HS, Sydney – Southern Districts, Sydney

6. Joe Brial – University of Queensland – Scots College – Easts, Sydney

7. Fraser McReight (c) – Brothers – Brisbane Grammar School – Albany Creek Brumbies

8. Harry Wilson – Brothers – St Joseph’s College Gregory Terrace – Gunnedah Red Devils

9. Kalani Thomas – Souths – Ipswich Grammar – Souths

10. Harry McLaughlin-Phillips – Wests – Brisbane Boys’ College – Gunnedah Red Devils

11. Lachie Anderson – University of Queensland – Oakhill College, Sydney – Dural RC, Sydney

12. Hunter Paisami – Wests – Mangere College, Auckland – Manukau Rovers

13. Josh Flook – Brothers – Nudgee College – Brothers

14. Filipo Daugunu – Sunnybank – Dogotuki District School, Fiji

15. Jock Campbell – University of Queensland – The Southport School – Inverell Highlanders

Replacements

16. Josh Nasser – University of Queensland – St Joseph’s College Gregory Terrace – Easts

17. Jeffery Toomaga-Allen – Norths – Wellington College, NZ

18. Nick Bloomfield – Easts – Anglican Church Grammar School – Easts

19. Hamish Muller – Brothers – Toowoomba Grammar – USQ Saints

20. Vaiuta Latu – Brothers – St Peters Lutheran College – Pine Rivers Pumas

21. Louis Werchon – Wests – Sunshine Coast Grammar – Maroochydore Swans

22. Carter Gordon – Wests – Brisbane Boys’ College – Wests

23. Treyvon Pritchard – Brothers – Anglican Church Grammar School – Springfield Hawks

Comments on RugbyPass

c
ck 18 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 44 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 54 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 1 hour ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



...

83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



...

3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 3 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



...

60 Go to comments
f
fl 3 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

ahh

77 Go to comments
