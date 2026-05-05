New Waratahs captain Emily Chancellor to lead three-peat charge

Emily Chancellor of the Waratahs receives the Super Rugby Women's Final trophy during the Super Rugby Women's Final match between NSW Waratahs and Queensland Reds at North Sydney Oval on April 12, 2025 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)
Wallaroos backrower Emily Chancellor has been named the NSW Waratahs captain ahead of the 2026 Super Rugby Women’s season, as the defending champions chase a three-peat for the second time in team history.

Chancellor led the Waratahs to the title last season, with injured skipper Piper Duck missing most of the campaign. New South Wales beat arch-rivals the Queensland Reds 43-21 at North Sydney Oval in April 2025, with winger Desiree Miller starring in the big dance.

As the Waratahs prepare for yet another title defnece, they announced on Wednesday morning that Chancellor has taken over from Duck as the team’s permanent captain. Kaitlan Leaney and Miller round out the leadership group for 2026.

The 34-year-old flanker adds extensive experience to the Waratahs lineup, having made more than 25 appearances for club and country. Chancellor debuted for the Wallaroos in 2018, before suiting up in the cambridge blue jersey the following year.

Chancellor has represented the Waratahs 27 times and is just a few Test appearances away from becoming the latest 40-cap Wallaroo. The loose forward has also played for Harlequins in England’s PWR and Mie Pearls in Japan.

“I’m absolutely chuffed to be named captain of the NSW Waratahs Women’s team this year,” Chancellor said.

“I’ve played at the club since 2019 and grew up cheering for the boys from the stands with my dad.

“We have an exceptionally talented group of girls and a desire to keep pushing our potential. I’m excited to help play a part in our continued evolution.”

Chancellor was a cornerstone member of the national team in 2025, stepping up as a co-captain when skipper Siokapesi Palu Sekona was sidelined with injury. The flanker led the Wallaroos along with Leaney in the team’s opening match at the Women’s Rugby World Cup.

Coach Jo Yapp retained Chancellor in the matchday 23 for all four matches at the showpiece event, including a 50-minute shift in the quarter-final defeat to Canada. Chancellor also lined up against Samoa, the USA and the Red Roses during pool play.

When the Waratahs Women’s squad was unveiled last week, Chancellor was among the dozen players involved in recent Wallaroos duty in the Pacific Four Series. Emily Robinson is the most-capped player in this Waratahs squad with 40 appearances.

“We are really excited to announce Emily Chancellor as captain for 2026. Emily has been an outstanding leader at the Waratahs over a long period of time and we believe she is the right fit to lead the team,” Ruthven explained.

“Emily has great respect amongst the players and staff, commands attention when engaging with the playing group and leads with real determination on the pitch.

“I would like to acknowledge and thank Piper Duck who has led with great conviction over the last few seasons. Piper is an outstanding young woman who will continue to have a positive influence over our playing group, both on and off the field”

Comments on RugbyPass

C
Carlos 8 minutes ago
'Strong opinions': Dave Rennie appoints Sir Graham Henry as All Blacks selector

2007 was QF.

17 Go to comments
c
ck 23 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 48 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 58 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 2 hours ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



...

83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



...

3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 3 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



...

60 Go to comments
