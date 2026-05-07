Women's Internationals

Appleby to make coaching return alongside England legend in June

GLOUCESTER, ENGLAND - JUNE 9: Exeter Chiefs' Director of Rugby Susie Appleby during the Allianz Premiership Women's Rugby match between Gloucester-Hartpury and Exeter Chiefs at Kingsholm Stadium on June 9, 2024 in Gloucester, England.(Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Susie Appleby will make her coaching return with Barbarian F.C. this June for the team’s fixture with Wales at Allianz Stadium, Twickenham.

The former England international has not had a full-time coaching role since her departure from Premiership Women’s Rugby’s Exeter Chiefs at the end of last season.

Appleby will be head coach of the Barbarians for the fixture and current Red Roses defence coach Sarah Hunter will be an assistant. The fixture forms part of a double header against Wales’ men’s and women’s teams in West London.

Upon her appointment Appleby said: “I grew up watching the Baa-Baas. The black and white jersey is iconic and steeped in so much rugby history. It is an honour to be asked to coach the Barbarians alongside legend and friend, Sarah Hunter.

“I love free-flowing rugby so to be invited to work with world class players from around the globe and to be given free rein to encourage them to just play is a dream come true. I cannot wait.”

England's Defence Coach Sarah Hunter
BRISTOL, ENGLAND – APRIL 25: England's Defence Coach Sarah Hunter during the Women's Guinness Six Nations 2026 match between England and Wales at Ashton Gate on April 25, 2026 in Bristol, England.

Hunter has been a member of the Red Roses’ coaching staff since her retirement in 2023. During her time donning an England jersey she made 141 appearances across a 16-year Test career. The 40-year-old focuses on the world champions’ defence.

Ahead of England’s Round 4 clash with Italy in Parma, the Red Roses are top of the Guinness Women’s Six Nations after consecutive back-to-back wins over Ireland, Scotland and Wales.

Sarah Hunter said: “I’m incredibly proud to be asked to join the Barbarians coaching team for this fixture. It’s a real honour to work alongside Susie Appleby and be part of a team with such a rich history and legacy in the game.

“To have the opportunity to work with players from across the world, bringing different styles and experiences together, is incredibly special. I’m looking forward to connecting with players and staff and helping create a memorable experience for everyone involved.”

'The standards here are really high': Metcalfe staying put with the Circus

Wales international Nel Metcalfe has re-signed for Premiership Women's Rugby champions Gloucester Hartpury ahead of the new season.

The Barbarians women’s fixture against Wales will be the second fixture of the day. Earlier in the afternoon the men’s side will take on Wales’ men on what promises to be a high-quality and high-scoring day of rugby.

Already the Barbarians have confirmed that former All Blacks head coach Scott Robertson will be head coach of the men’s team, while incoming Harlequins coach Robbie Deans and Patrice Collazzo will be assistant coaches. England back-row Tom Willis has been confirmed as a player ahead of his summer move to Bordeaux-Begles.

Fiona Stockley, Barbarian F.C committee member and Women’s side lead said: “We are proud to be able to name the calibre of coaches we have done in Susie and Sarah. Their standing and respect in the game is second to none and their influence and leadership will drive the team on when they face Wales.

“International fixtures at Allianz Stadium are always a joy. A double header, two Barbarians fixtures will be a great spectacle for rugby supporters and we are looking forward to facing Wales who will be coming off the back of the Guinness Women’s Six Nations so will be ready for the clash!”

Comments on RugbyPass

c
ck 18 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 43 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 53 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 1 hour ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



...

83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



...

3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 3 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



...

60 Go to comments
f
fl 3 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

ahh

77 Go to comments
