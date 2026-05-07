Women's Six Nations

Cox returns to Wales midfield as Lynn makes three changes for Ireland trip

SALFORD, ENGLAND - AUGUST 23: Carys Cox of Wales looks on during the Women's Rugby World Cup 2025 Pool B match between Scotland and Wales at Salford Community Stadium on August 23, 2025 in Salford, England. (Photo by Paul Harding/Getty Images)
2 Comments

Carys Cox has returned to Sean Lynn’s starting XV for Wales’ Guinness Women’s Six Nations fixture with Ireland in Dublin.

The centre’s return from injury is one of three changes to the team that lost 62-24 to England’s Red Roses in Bristol in Round 3 last time out.

Cox’s inclusion sees Courtney Keight return to inside centre. Hannah Dallavalle takes a place on the wing in a back three that also contains Jasmine Joyce and Kayleigh Powell.

There is a potentially significant reshuffle in the pack. Gwen Crabb is unavailable due to a knee injury sustained in training, meaning Branwen Metcalfe comes into the second row to partner Georgia Evans. Jorja Aiono moves to blindside flanker.

Elsewhere in the team there is impressive continuity. The front-row combination of Gwenllian Pyrs, Sisilia Tuipulotu and Kelsey Jones start a fourth consecutive game with one another, while Keira Bevan and Lleucu George remain the half-back partnership.

There is also a potential debut for Sale Sharks and Gwalia Lightning wing Nikita Prothero from the bench. Prothero would join Seren Singleton, Aiono, Jenna De Vera and Freya Bell in having made their Test debuts for Wales this campaign.

Sean Lynn, Wales head coach, said: “We are excited to resume the Six Nations and build on the grit and resilience we showed against England to score two tries towards the end of that Test match.

“We took another real step forward in building our playing style and team identity and we know we have to do the same against Ireland in their own backyard.

“This is a new-look Wales squad and it’s all about sticking to our principles and process and focussing on what we want to do and expect from ourselves in the Test arena.

“Every game in this tournament has seen us build another layer of the team we aspire to be and we expect to come away from Ireland having done the same.

“Ireland are an ambitious side and will be hurting after their run of results in the tournament and we know they will be looking to make a statement in Belfast on Saturday.”

Wales match day squad v Ireland

15 Kayleigh Powell (Harlequins)
14 Hannah Dallavalle (Gloucester-Hartpury)
13 Carys Cox (Ealing Trailfinders)
12 Courtney Keight (Sale Sharks/Brython Thunder)
11 Jasmine Joyce (Bristol Bears/Brython Thunder)
10 Lleucu George (Gloucester-Hartpury)
9 Keira Bevan (Bristol Bears)
1 Gwenllian Pyrs (Sale Sharks)
2 Kelsey Jones (Gloucester-Hartpury)
3 Sisilia Tuipulotu (Gloucester-Hartpury/Brython Thunder)
4 Branwen Metcalfe (Brython Thunder)
5 Georgia Evans (Saracens)
6 Jorja Aiono (Brython Thunder)
7 Bethan Lewis (Captain, Gloucester Hartpury/ Gwalia Lightning)
8 Bryonie King (Gwalia Lightning) 15 caps

Replacements

16 Molly Reardon (Gwalia Lightning)
17 Maisie Davies (Gwalia Lightning/Bristol Bears)
18 Donna Rose (Saracens)
19 Natalia John (Brython Thunder)
20 Alisha Joyce (Brython Thunder/Bristol Bears)
21 Seren Lockwood (Brython Thunder)
22 Freya Bell (Gwalia Lightning)
23 Nikita Prothero (Gwalia Lightning/ Sale Sharks)*

C
Courtney20 5 days ago

I’m not sure I like the idea of Hannah Dallavalle on the wing but I can’t see an alternative in that match day squad for an out and out winger.

B
BC1812 5 days ago

Does Lynn, who I have a lot of time for, have a blind spot over his No10?

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
Comments on RugbyPass

c
ck 19 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 45 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 55 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 1 hour ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 3 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



60 Go to comments
f
fl 3 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

ahh

77 Go to comments
