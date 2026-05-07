PWR

'The standards here are really high': Metcalfe staying put with the Circus

GLOUCESTER, ENGLAND - FEBRUARY 1: Gloucester Hartpury's Nel Metcalfe scores her sides second try during the Premiership Women's Rugby match between Gloucester-Hartpury v Loughborough Lightning at Kingsholm Stadium on February 1, 2026 in Gloucester, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
Wales international Nel Metcalfe has re-signed for Premiership Women’s Rugby champions Gloucester Hartpury ahead of the new season.

The 21-year-old full-back, who attended Hartpury College and Hartpury University, first joined the club in 2024 having impressed for Gwalia Lightning in the Celtic Challenge.

During her time in the West Country, Metcalfe has helped the Circus lift two PWR titles. The back three player has missed this Guinness Women’s Six Nations with a knee injury.

Dan Murphy, Gloucester Hartpury head of rugby, said: “Nel’s understanding of the game and ability to break teams down has really grown since joining us, and she’s shown she has a genuine try-scoring threat from anywhere across the back three.

“She’s becoming an increasingly dangerous player at this level, and what’s most exciting is that there’s still plenty of growth ahead of her.

“Even while she’s currently working through injury rehab, we’re really pleased with the direction she’s heading and are looking forward to seeing her back on the pitch doing what she does best.”

Metcalfe made her Wales debut in 2023 as an 18-year-old against the USA Women’s Eagles and played at that year’s WXV 1 competition in New Zealand.

At Women’s Rugby World Cup 2025, the 21-year-old was one of the few bright sparks for Wales as they exited the tournament after three matches.

Metcalfe said: “I’ve really enjoyed my time here so far and feel like I’m growing a lot as a player in this environment. Right now, I’m focusing fully on my rehab and doing everything I can to get back to full fitness.

“I’m looking forward to being back out there once I’ve completed that process and feeling ready to contribute again. The standards here are really high and that’s exactly what I need at this stage of my career. I’m excited to keep building on that and see where it takes me.”

Latest Long Reads

LONG READ

Tandy mines the depth chart as Wales look to unearth World Cup gems

The Welsh coach has named an expanded squad for the Nations Championship as he seeks to widen Wales' resources

LONG READ

Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Feted as France's next coach in waiting, Yannick Bru says an insight in the the unique mindset of South African rugby has been pivotal

3
LONG READ

How Glasgow Warriors are building 'monsters in the darkness' to propel the club into a new era

As budgets tighten, a swathe of muscular academy members are being nurtured and hardened to buttress the club's future.

Comments on RugbyPass

C
Carlos 10 minutes ago
'Strong opinions': Dave Rennie appoints Sir Graham Henry as All Blacks selector

2007 was QF.

17 Go to comments
c
ck 25 minutes ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

😂😂awesome plan

8 Go to comments
B
Bazzallina 51 minutes ago
'Best lock in the world': Rennie clarifies update on former All Black lock’s possible return

Nice JW there is wiggle room especially in regards to players like Brodie and Ardie and moving forward maybe even some others if they wear black I’m sure they still need to get paid but there would be significant cash being freed up for the others ?

10 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am not totally against Joseph at 13 but one things for sure why he hadn’t been used at 15 and the wing more is a missed opportunity at the least my feels on his defensive mistakes often come out of being left out in the cold with not getting the ball and he gets anxious somewhere between looking for a big play and not wanting to make mistakes

124 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Earlier in the season when Creighton was starting 10 first handful of games he had the most carries for Tahs with zero nil line breaks and a heap of handling errors what a waste of JAS and Jorgo hate picking on dudes

124 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

its a big place to cut your teeth… instead of paying for 10 odd springboks, they could cut a few and bring in a cracker of coach from abroad, under whom JP could learn…

60 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
All Blacks coach weighs in on Leicester Fainga'anuku's flanker switch

Yes - the important point is that there is additional mass / energy available to the forwards given the brutal demands in the set piece and rucks. The way LF plays he is what I call a polymorph - he can morph between 7 - 10 - 8 - 13 - 11 - 6 depending on what is in front of him as he did against the Blues. But he can also play the “traditional” hybrid role in terms of where he is formally positioned within the team unit.

12 Go to comments
C
CV 2 hours ago
‘Hurricanes may end up champions, but they might be the symbol of why Super Rugby needs a radical overhaul’

The only rugby nation that understands commerce in sports is France. Their comp is the best because clubs are privately run, get a piece of the (huge) TV-revenue cake and so on. The clubs pay for and develop players. Their marketing is excellent too. The league runs for a full season meaning 13 home games in the Top 14 and 15 in the ProD2, before playoffs en not counting the 2 home games Top14 teams always play in Europe. They run the Top 14 like the NRL or EPL. Clubs rule because that’s what every successful sport does.

Bordeaux sold out every home game over the last two seasons. That’s 30 x 35000.. over a million fans through the gates. La Rochelle sold out over the last 10 (TEN) seasons in their 19000 seat stadium. NZR can only dream of those numbers for the ABs.



...

83 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Bans totalling 35-plus years for Georgians found guilty of anti-doping violations

What?! No Bok players?! How can this be!?

1 Go to comments
J
Jonty McGrath 2 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

Oh, come on, it’s not rocket science. NZ and the Boks have developed a fear of Ireland because they have upset the cozy, traditional apple cart by becoming a serious threat to the two previously dominant sides in the world.

Ireland became ‘upstarts’ and they didn’t like it.



...

3 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I always knew Thorn should have had an 11 on his back

124 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

No doubt NB and the younger Pritchard at Reds probably indicates that has already started he was outstanding at the global youth 7s tournament and there was some really good players at that one hopefully he stays injury free for u20s

124 Go to comments
G
Guest 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

I am afraid so, just heard CD mention it on the ESPN podcast too :(

124 Go to comments
S
SouthernRuckby 3 hours ago
'You’re like: ‘These are some of the worst people in the world''- Mack Hansen

It’s always funny seeing Irish players talk up this non-existent “rivalry” with NZ. A rivalry is two-sided, aint no one here thinking about you. Australia and South Africa though…

3 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Why start NB? SBW found his place as the best impact 12 in the world. JS has all the credentials to be a world class impact player.

124 Go to comments
N
NJ 3 hours ago
Dave Rennie reveals scrapped All Blacks plan for Richie Mo'unga

Bloody farce.

8 Go to comments
P
Paul Ennis 3 hours ago
The best uncapped Irish prospects pushing for summer tour places

Either would be great. I don't see any of the Murphy's coming back to Leinster though. There was a collective “let's get out of here” 2 years ago and when there was talk of Ben going to Munster, Leinster never seemed to come into the equation. Connacht and Ulster have much to offer right players right now (I am sure Munster will eventually get their sh1t together) so I really hope both qualify for Europe next week. There are 8 to 10 players at each province who need to be playing at the highest level next year to help push Ireland on to another level

16 Go to comments
c
cnw 3 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Maybe sacrilege and cliche in the same breath - but isn’t JS the perfect impact player. He can cover 13-15, but more importantly has an attacking X factor that could unleash from min 60. His point of difference is not grinding out immaculate defensive displays but liquifying defensive screens. If anything the impact role allows their very competent centres like Flook (who looks like a modern Conrad Smith to me) and Ikitau to play their role, while also enabling them to use the other hugely talented back three resource they have too as starters.

124 Go to comments
D
DP 3 hours ago
Why France's potential next head coach looked to South Africa for inspiration

Saffas helping French teams win titles. Nothing new here..

3 Go to comments
G
GS 4 hours ago
New NZR CEO addresses growing Super Rugby Pacific player exodus

Answering a bit hard for this one is it?

Ah, no, however unlike you I have a life and responsbilties to attend to and can’t live on a rugby website apparantly having to answer questions that are demanded of me.



...

60 Go to comments
