Super Rugby Pacific

Anton Segner: 'The All Blacks were the first team I fell in love with'

Anton Segner of the Blues is tackled during the round 10 Super Rugby match between Blues and Highlanders at Eden Park, on April 17, 2026, in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
Comments
Comment

According to Anton Segner, if you ask a German what they know about rugby, they usually say “All Blacks.”

With his impressive form in Super Rugby Pacific, could the Blues flanker become the first German-born All Black?

“I’ve seen that headline and it’s flattering. Honestly, I’m just focused on the Blues. After winning a championship in 2024, I want to do it again,” Segner told RugbyPass.

“The All Blacks were the first team I fell in love with,” he admitted. “They’re a big reason why I play rugby. It would be an awesome honour to play for them, but right now the Blues are my priority.”

Segner earned three straight man-of-the-match awards for the Blues in games against Fijian Drua (40-15), Hurricanes (19-42), and Highlanders (47-40).

In the Blues’ golden point 39-33 win over the Reds in Christchurch on ANZAC Day, Segner ranked among the top five for tackles, lineouts won, and turnovers. He faced Wallaby Fraser McReight, who is seen as one of the best opensides in the competition.

'He's no dummy': Sir Steve Hansen on new All Blacks head coach Dave Rennie

Former All Blacks head coach Steve Hansen believes incoming head coach Dave Rennie's time at the Wallabies will prove invaluable in his new role. 

“His work at the breakdown is outstanding. He really knows that part of the game. His work rate is massive and he’s always present. We spent a lot of the week figuring out how to limit his impact,” Segner said.

“We made that game harder by not sticking to our plan. It’s been a pattern this season: we get a few tries ahead, then stop doing what was working. No matter the score, we need to stay disciplined and stick to our process.

The Blues managed this in extra time with an 18-phase attack. It ended when McReight gave away a breakdown penalty, and Beauden Barrett kicked the winning points.

“The role of an openside is to test the limits of the referee. It was a close call; that’s the game, you win some, you lose some,” Segner said.

It looks like Super Rugby will lose Moana Pasifika next year. Moana is struggling financially and could be out by 2027 unless they find funding soon. Still, Moana fought hard in their 45-19 loss to the Blues on Saturday.

“We’re gutted for their players. Our rivalry has become big brother versus little brother. The first thing we did this week was show the clip of them celebrating their win last year,” Segner said. “It’s a game we look forward to and is growing in meaning. It’s always physical, and they can be exciting and unpredictable.”

Segner has won 36 out of 49 games with the Blues, showing his consistency. The Blues are currently third in 2026 with an 8-3 record. How does this team compare to the 2024 squad?

“When we won in 2024, we had Bryce Heem, Ricky Riccitelli, Harry Plummer, the Ioane brothers and Angus Ta’avao. It was a very experienced group,” responded Segner.

“This team is much younger but just as exciting. Torian Barnes, Cody Vai, and Payton Spencer bring a lot of energy, while experienced players like Beauden Barrett and Ofa Tu’ungafasi are natural leaders.”

Segner sits in the middle when it comes to experience, but is driven to improve. One of the biggest changes in his game is his growing prowess in the lineout. Only All Blacks lock Sam Darry, who is 0.11 meters taller, has won more lineouts for the Blues this season than Segner.

“Lineouts weren’t a big part of my game until I came to the Blues. There are some good locks here, like Sam Darry and Patrick Tuipulotu. With them and coach Paul Tito, I developed a skill that’s become a bigger part of my game. It gives our lineout more choice and allows me to offer something I didn’t previously.”

The five performers of the week from Super Rugby Pacific round twelve

“His work around the breakdown is spectacular. He’s an expert in that part of the game. His work rate is huge. He’s always there, lurking. We spent much of the week finding ways to nullify his impact.”

Segner captained Auckland in the NPC in 2025. The season was a disaster, with only two wins in ten games. Still, the 24-year-old claims he learned a lot.

“My main lesson was to make use of the people around me. I tried to carry too much on my shoulders and wasn’t as effective as I could have been. Josh Beehre and Angus Ta’avao were leaders I could have used more. We were very young, perhaps they needed more encouragement and responsibility,” Segner said.

It was former Tasman Rugby Development Officer Tim Manawatu who encouraged Segner to come to New Zealand in 2017. Manawatu, who played for Buller, Hawke’s Bay, King County, and Counties, later worked in Germany at SC 1880 Frankfurt, Segner’s home club and one of the country’s strongest teams. SC 1880 Frankfurt has won the last four Bundesliga rugby championships and 100 out of 106 matches since the 2018-19 season.

Manawatu and Segner’s family arranged a six-month exchange at Nelson College in 2017, which is still going. In 2019, Segner helped Nelson College win their first Crusaders First XV competition title since 2007 and also made the New Zealand Secondary Schools team.

At Nelson, he was coached by Jono Phillips, who turned Nelson into one of the best in the country. They won three more championships, 78 out of 96 matches, and reached the National Top Four in 2021 and 2024. After coaching in the USA, Phillips has just been named Tasman Director of Rugby and NPC coach.

“He was a huge part of my success. He taught us to take rugby seriously – gym, video analysis, no drinking on weekends, and creating a professional environment before you’re even a professional,” Segner said.

Segner was part of the Tasman team that won the NPC in 2020. Is there any chance he might return home?

“Auckland’s my second home at the moment, I’ve got a good circle of friends here and places I like to go, things I like to do, but I love Tasman and New Zealand,” he said.

Comments on RugbyPass

F
FCM 21 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

While I definitely do recognise a rivalry, I am not sure about ‘hate’. As a South African I love it and think the Irish fans are great. I’ve been to the pool match between SA and Ireland and there was a lot of banter between the fans, but we had a great time and had a couple of beers with Irish fans even after the game. Actually exchanged numbers and have kept contact. I’ve also been to the Ireland-Scotland game in the WC in my Springbok jersey and of course had a lot of comments, but all in great fun. At the Ryder cup in Rome during the WC we also met Irish fans and also had beers with them. Really fun times. Think it remains keyboard warriors that paint a different picture.

2 Go to comments
R
RW 37 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

Probably in person its fine, I think Irish and SA fans travelling to each others’ countries would have few problems. Online, very different.

Obviously craic is a nuanced thing.



...

2 Go to comments
G
GrahamVF 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

“I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.”

You’re onto something here Toko. The considerable number of top players like PSDT, Damien de Allende that SA hasn’t had to support over the pest ten years but who have been available for the Boks must add up to a staggering figure. That money could be used to keep fringe players at home - think of a player like Schalk Brits who could have been part of the Bok setup for at least five years more if they could have afforded to have an extra fringe player - and how valuable was he in 2019. Your observation is spot on that there are many solid and pretty good fringe players who are just not in the big show mix, but are solid additions to any team especially helping to rest and rotate top players.



...

17 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

Some tough calls went against the Reds for sure. Either way, it was a good game with some quality players around the park.

2 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Crusaders vs Blues takes: The fairy tale first, what can't he do?

Bower making a case to be de Groot’s backup in July.

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter welcome back two stars but big names are still missing

Rob Baxter is absolutely correct when he describes these as “four knockout games”.

But in many ways, this is Exeter's most important game of the season.



...

1 Go to comments
D
DC 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

well maybe players should have a clause in there contrat to make a final decision after the super rugby them

17 Go to comments
J
JJ 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

Learn from France. Their young talent stay home

17 Go to comments
T
Two Cents 2 hours ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

So much for their big talk of finishing in the top 3.

This is why you don't upsell it. It makes you look extremely foolish when the result that you're essentially proclaiming as a foregone conclusion doesn't materialize.



...

2 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

Yes Fainga'nuku is certainly proving to be a revelation in recent games for the Crusaders and has turned their fortunes around. The pending return of Jordan and a couple of others after their bye week can only make them even more formidable. I foresee them finishing the regular season in at least 4th place and possibly even 3rd. Rennie is going to have some genuine depth to sort through when it comes to AB selections.

2 Go to comments
M
Mancgra1 2 hours ago
Tom Willis set to return to the international stage this summer

England need to get with the times ,players are playing all over the world to earn a living ,england need everyone of thuer top players no matter where they play,especially a big no8 like willis

3 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
Sam Prendergast starts as Leinster face Lions in top four URC clash

So Ciaran Frawley will have to come off the bench against Bordeaux with no experience if Byrne needs replaced on the day?

Surely Cullen is not contemplating having Prendergast in the squad?



...

1 Go to comments
R
RM 2 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

As I said previously; anyone with a weave on his head is clearly a questionable decision

70 Go to comments
J
JW 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily



I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

Isn’t it a redundant question when 4 Flanders aren’t going to help you win a Greatest Rivalry tour?



...

17 Go to comments
u
unknown 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

What a fabulous ground the Brewery Field is. As an English player we always hated going there to play Bridgend. What an atmosphere! Also, a very knowledgeable crowd.

2 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Yeah it’s a proper comp like the NPC.

3 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Wow had no idea the table was so lop sided, fourth team (out of 12) has a losing record.

3 Go to comments
T
TokoRFC 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

We know what the elite and experienced guys can do, they may have even learnt all there is to learn in NZ and be better from playing overseas (maybe not in Japan but hey). I think we should let them play overseas and use their salaries to retain a more solid base of Super Rugby players.



...

17 Go to comments
S
SL 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

I don’t know where these reporters are getting their information from but St Helens will not be ready fro rugby in September. There is still no sign of anything happening there and with the massive change that is proposed along with the new shed being erected, and Swansea Council in charge of the project, they will be lucky to get there by January 2027!!

2 Go to comments
B
Blackmania 4 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

I had doubts about Fainga’anuku at flanker… well, all of that is being swept away. Once again, he dominated the match with an XXL performance. What if — just what if — he ended up wearing the All Blacks’ number 7 jersey? Two weeks ago, I wouldn’t have bet a single dollar on it, but today, anything seems possible if he keeps delivering performances like this.

Just imagine Frizell, Savea and Fainga’anuku starting, and as backups Sititi, Lakai and Segner.



...

2 Go to comments
