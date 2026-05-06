Harvey Cuckson to swap PREM for URC in move that will interest Wales

Welsh-qualified lock Harvey Cuckson will be leaving Bath at the end of the season to join Scarlets.
The former England U18 and U20 international has already played five games for the region this season whilst on loan.
The 22-year-old, who stands at 6ft 7in and 120kg, impressed as a late call-up for the games against the Lions and Sharks on tour in South Africa, and he also featured in the URC matches against Glasgow, Dragons and Ulster in his second loan spell.
He has also played a couple of games on loan for his former club Worcester, scoring a try against Hartpury, as well as getting five outings in the PREM Rugby Cup for Bath.
Cuckson grew up in North Wales and played his junior rugby for Mold RFC; he is qualified for Wales through his grandmother.
Scarlets Interim Director of Rugby Nigel Davies said: “Harvey made a real impression on us during his time here this season.
“He came in at short notice ahead of a challenging tour in South Africa. He showed a level of composure and physicality that stood out straight away. He embraced everything we asked of him, strong at the set-piece, worked hard defensively and, importantly, showed a real appetite to learn and improve.
“Bringing in and developing players who have a connection to Welsh rugby is important to us. Harvey is a young player with genuine potential and, just as importantly, the mindset to grow within our environment.
“We believe this is the right place for him to continue that journey and we are excited to see how he develops as part of this group.”
Cuckson joined the Bath’s Academy in 2022 from Worcester and has gone on to make 10 appearances all toldin blue, black and white.
He said: “I really enjoyed my time with the Scarlets earlier this season. It’s a club with a clear identity, strong ambition and a passionate support behind it.
“To be a part of the Scarlets and to play my rugby in Wales, is a huge opportunity for me. I’m looking forward to the challenge of the URC and getting stuck in with the squad in pre-season.”
Cuckson is the second addition to the Scarlets squad ahead of the 2026-27, following the signing of Wales international prop Corey Domachowski from Cardiff.
The club have also announced that No.8 Fletcher Anderson and skipper Josh Macleod have signed new contracts, with further recruitment and retention news to be revealed in the coming weeks.
