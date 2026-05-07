Gallagher Premiership

Exeter Chiefs on brink of US takeover after landslide vote

Dafydd Jenkins of Exeter Chiefs looks dejected following the EPCR Challenge Cup match between Ulster Rugby and Exeter Chiefs at Affidea Stadium on May 02, 2026 in Belfast, Northern Ireland. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
Exeter Chiefs are set to become the second English rugby club to get investment from America within 24 hours after their 700 members overwhelmingly voted in favour of an expression of interest to buy the club from AFC Bournemouth owner Bill Foley.

Another West Country-based outfit, Cornish Pirates, announced on Thursday morning that Pittsburgh-based Stonewood Capital principals Kenn Moritz and John Tippins had invested a seven-figure sum in the club and they were targeting promotion to the Gallagher PREM.

The Pirates, who enjoy a close relationship with the Chiefs, became the first club to get American money and believe they could move to English rugby’s top table within five years, which would be a massive shot in the arm for the sport in the far South West.

The Chiefs have moved a step closer to becoming part of Foley’s Black Knight Sports and Entertainment empire, which includes French club Lorient, New Zealand’s Auckland FC and the NHL franchise Vegas Golden Knights.

Foley’s investment vehicle, Cannae Holdings, is behind the takeover of the Chiefs, who began looking for investors at the start of the year when chairman and chief executive Tony Rowe said that he could no longer fund the club.

Cannae Holdings will now enter into a 60-day due diligence process that the club have said will not be completed before the end of the month, according to a statement released after the meeting on Thursday evening.

Rowe, who talked the meeting through a letter of intent, says that he hopes an offer will follow from Cannae Holdings, whose chief executive Ryan Caswell was spotted in Rowe’s box during their defeat at the hands of Northampton Saints last month.

“This does not represent a firm offer. It is just a non-binding expression of interest at this stage, but, hopefully, an offer will follow, and we can begin negotiating the terms of the sale,” said Rowe.


ADVERTISEMENT
Comments on RugbyPass

B
Blackmania 6 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

For several reasons

You have to analyze the situation based on the style of play Rennie and his staff will want to implement — presumably a high-intensity game with a lot of running.



...

11 Go to comments
S
SB 10 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

I think some All Black fans who are expecting the team to magically return to 2011-2015 standards in terms of results under Rennie will be badly disappointed. The performances should improve though, which won’t be difficult as most of them even in wins were not great under Razor.

The playing group will largely be the same and so no mental help or coaching will improve them to the point where they can beat everyone at close to 90%.



...

11 Go to comments
R
Rick Clark 13 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Got to agree, unfortunately, I’m hoping he (Tavatavanawai) will go on tour to SA. He can play 11,12,13,14 and loose.

PLEASE tell me BS is delusional thinking Ioane has a claim to the 13 jersey even you lie just say it.



...

11 Go to comments
S
SB 14 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Why not?

11 Go to comments
S
SB 15 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

It was very defensively successful. Also at the 2023 World Cup, in the big matches it worked well.

Ioane is not a great distributing centre but he’s still a solid player. We’ll see how he does in the Champions Cup final likely on the wing and in the URC playoff matches but I don’t think it’ll be that big of a shock if he’s included.



...

11 Go to comments
R
Rick Clark 22 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

How can you can you say “The Barrett-Ioane midfield has proven to be successful and was dismantled by Robertson without cause in 2025.

Successful? When was that? Because it wasn’t last year. Robertson gave Iaone so many chances it was embarrassing, to watch him fail to deliver at Centre and on the wing. If Ioane is selected ahead of Tupaea, Tavatavanawai, Fainganuku or even Proctor, I will lose all respect for Rennie and his selectors.



...

11 Go to comments
B
Blackmania 25 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

My prediction is that Tavatavanawai won’t be in Rennie/Henry’s squad.

11 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Ah yea maybe Tangitau ahead of Narawa. I think Narawa is the better overall player though.

Forgot about Ioane, I think he’ll make it. Maybe ahead of ALB.



...

11 Go to comments
c
cnw 28 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Hard to fault - but it leaves me feeling a little uninspired….

11 Go to comments
O
Over the sideline 41 minutes ago
'The guy is not a fly-by-nighter': Plea made for Richie Mo'unga's All Black eligibility

It works Miz. 4 of top 5 in world select from home. Protecting their domestic comps I guess.

If I think back over history I can think of very few who “got away” from NZR.



...

9 Go to comments
G
Guest 47 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Is it really a pity though? 😂 Sent from Outlook for iOS

211 Go to comments
B
Blackmania 48 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Tangitau will be there, that’s for sure.

Narawa has played very little this year.



...

11 Go to comments
M
Mzilikazi 1 hour ago
'The guy is not a fly-by-nighter': Plea made for Richie Mo'unga's All Black eligibility

I always marvel at the utter stupidity of nations that won’t/don’t pick their best teams. NZ has got away with it for years past but the noose is tightening now. Australia has suffered significantly for not picking players like Skelton….wasted his best years. England have left out Jack Willis, one the best opensides in the world. Meanwhile South Africa pick from a worldwide pool and prosper !

9 Go to comments
S
SB 1 hour ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

34 man squad prediction.

LH: de Groot, Norris, Numia



...

11 Go to comments
P
PB 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Local derbies in SRP are maybe intense, but don’t replicate the demands of test rugby, because the tournament organisers tinkered with rules to make it more attractive.

120 Go to comments
P
PB 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

That remains to be seen, he needs space to thrive, Boks don’t offer much space.

120 Go to comments
M
MDL 2 hours ago
Sir Graham Henry outlines top priorities as new All Blacks selector

You put in the article picture…. As non-selection? 🤣

5 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

They pressed him on why and his answers were hilarious.

MARX because he just loves a scrum and still wears the 8 stud 21mm studs.



...

211 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Think CD has gone back to Fox Fran?

211 Go to comments
N
NoLongerARuck 2 hours ago
Rassie Erasmus names 10 uncapped players for latest 40-man Bok camp

Springboks have been throwing caps around for the last 8 years. Its why they have build as much depth as they currently have. 56 debuts in 8 years says alot

47 Go to comments
