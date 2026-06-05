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Gallagher Premiership

Bristol's Pat Lam explains curious all-England Bears selection


Bristol Bears' Director of Rugby Pat Lam during the Gallagher PREM match between Harlequins and Bristol Bears at Allianz Stadium on December 20, 2025 in London, England. (Photo by Bob Bradford - CameraSport via Getty Images)
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Pat Lam has spoken of his pride at hitting the required English Qualified Player (EQP) targets for the season despite seeing his Bristol Bears squad decimated by injury.

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Heading into the final match of the season against Sale Sharks at CorpAcq Stadium on Saturday, Lam had 26 players unavailable to him and has been forced to play players out of position.

Captain Fitz Harding and props Ellis Genge and George Kloska are the latest additions to the treatment room, taking the total number of English-qualified players out of action to 14.

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Even so, Lam has managed to name an all-English matchday 23 for the trip north, including nine Academy players, meaning the Bears will have averaged at least 15 EQP players per matchday squad in the period of the season laid out by the Professional Game Partnership (PGP). Only league and EPCR fixtures count.

Clubs face a fine, and possibly a points deduction, if they fall foul of the 15-player threshold, and Lam would like to see injury dispensation factored into the regulations.

Fixture
Gallagher Premiership
Sale
38 - 17
Full-time
Bristol
All Stats and Data

Academy hooker Tomas Gwilliam is set to make his first Gallagher PREM start, while George Taylor lines up in the second row. Sam Worsley, Aidan Boshoff and Joe Jenkins are also included in the starting backline.

With Harding sidelined by a broken hand, Harry Thacker and Joe Batley are deployed in the back row alongside Joe Owen. Elsewhere, James Dun and Rich Lane are in line to make their final appearances for the club in the North West.

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In the front row, Bears centurions Jake Woolmore and Max Lahiff start either side of Gwilliam, with Genge and Kloska ruled out.

Captain Harry Randall partners Academy fly-half Sam Worsley at half-back, while Bristolian Jack Bates and Academy centre Joe Jenkins combine in midfield. Noah Heward is selected on the wing for the trip to Salford.

Among the replacements, Academy hooker Kieran Hill is poised to make his senior debut, while fellow Academy graduate Ollie Harris could make his Gallagher PREM debut from the bench. Jimmy Halliwell and Kenzie Jenkins are the other Academy youngsters included in the matchday squad.

Director of Rugby, Pat Lam, said: “Hitting the required average of English-qualified players every season is something I am very proud of at the Bears. To be able to achieve it again in one of our most challenging seasons with so many EQP players unavailable throughout the whole season is a credit to all.

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“That list has been compounded again this week with Ellis, Fitz and George joining James Williams and a long list of unavailable players.

“When you add that to the large number of long term EQP unavailability we’ve had to Harry Randall, James Williams, Joe Jenkins, Jack Bates, Gabriel Ibitoye, Noah Heward, Rich Lane Aidan Boshoff in the backs and Gabriel Oghre, Joe Batley, James Dun, Steele Barker, George Taylor, Kofi Cripps, and Paddy Pearce in the forwards throughout the entirety of the campaign, it’s had a significant impact on our EQP numbers.

“We applied for some dispensation around our massive EQP injury list and while the RFU had sympathy and understanding for our situation, the regulations don’t permit change this season but it’s something they will consider for the future.

“While it’s disappointing to lose so many experienced players, it also presents a fantastic opportunity for some of our younger guys. We’ve got five current Academy players starting and several more involved in the matchday 23, which is a real credit to the work being done throughout the pathway.

It’s another chance for these young players to show what they’re capable of on the PREM stage and continue building the future of Bristol Bears.”

Bristol Bears vs Sale Sharks: 15. Rich Lane (69 apps), 14. Noah Heward (43 apps), 13. Jack Bates (63 apps), 12. Joe Jenkins (32 apps), 11. Aidan Boshoff (15 apps), 10. Sam Worsley (36 apps), 9. Harry Randall (c) (164 apps); 1. Jake Woolmore (186 apps), 2. Tomas Gwilliam (16 apps), 3. Max Lahiff (127 apps), 4. James Dun (69 apps), 5. George Taylor (18 apps), 6. Joe Owen (64 apps), 7. Harry Thacker (158 apps), 8. Joe Batley (94 apps).

Replacements: 16. Kieran Hill (debut), 17. Sam Grahamslaw (24 apps), 18. Lovejoy Chawatama (24 apps), 19. Jimmy Halliwell (25 apps), 20. Kenzie Jenkins (8 apps), 21. Sam Wolstenholme (20 apps), 22. Max Pepper (8 apps), 23. Ollie Harris (3 apps).

Unavailable: Ellis Genge, Louie Trevett, George Kloska, Gabriel Oghre, Pedro Rubiolo, Steele Barker, Paddy Pearce, Santi Grondona, Steven Luatua, Fitz Harding, Luka Ivanishvili, Viliame Mata, Benjamin Grondona, Kofi Cripps, Kieran Marmion, AJ MacGinty, Tom Jordan, James Williams, Victor Worsnip, Benhard Janse Van Rensburg, Matias Moroni, Gabriel Ibitoye, Kalaveti Ravouvou, Josh Carrington, Evan Morris, Louis Rees-Zammit.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 34 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 45 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 48 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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