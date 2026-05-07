The Rugby Championship

Australia U20 reshuffle side for final-round Argentina clash

Australia National Anthem during the U20 Rugby Championship match between South Africa and Australia at Nelson Mandela Bay Stadium on May 03, 2026 in Gqeberha, South Africa. (Photo by Richard Huggard/Gallo Images)
Australia U20 coach Chris Whitaker has made eight changes to the side that fell to 2026 Rugby Championship winners South Africa U20 last week, looking to end their tournament on a winning note against Argentina U20.

Tournament hosts South Africa are leading the title race with one round left, defeating the Aussies 56-17 at Nelson Mandela Bay Stadium. The Aussies can finish as high as second with a win over Argentina, but only if New Zealand fail to secure a bonus point against South Africa.

Kenneth Harris comes into the run-on side at lock, with Isaac Fonua moving to the bench. That is the only change to the forward pack, with coach Whitaker making another five changes to the starting side coming in the backline.

Sam Blank and Jonty Fowler will link up in a new-look halves pairing, while Josh Takai has been brought into the First XV at inside centre. Australia Sevens flyer Cooper Watters will line up on the left wing, with Chayse Geros starting at fullback.

Forwards Charlie Hollyman and Jasper Asi are in line to play their first minutes of the tournament, having been named on the bench. Toby Brial, Angus Grover and Louis Fenwicke are among those who have been named in the replacements.

Jacob Job has been retained at loosehead prop, set to join Ewald Kruger and Edwin Langi in the front row once again. Will Ross joins Harris in the second row, rounding out the tight five. Tom Robinson will captain the side from openside flanker.

Luca Cleverley and Eli Langi are the other two backrowers. The only other two names not  yet mentioned from the First XV is Leo Jaques at outside cetnre, and Taione Taka set to start again on the right wing.

This round three TRC match will get underway at Nelson Mandela Bay Stadium this Saturday at 10:00 pm AEST.

Australia U20 to take on Argentina U20

1. Jacob Job
2. Ewald Kruger
3. Edwin Langi
4. Will Ross
5. Kenneth Harris
6. Luca Cleverley
7. Tom Robinson (c)
8. Eli Langi
9. Sam Blank
10. Jonty Fowler
11. Cooper Watters
12. Josh Takai
13. Leo Jaques
14. Taione Taka
15. Chayse Geros

Replacements

16. Charlie Hollyman
17. Nick Hill
18. Jasper Asi
19. Isaac Fonua
20. Toby Brial
21. Angus Grover
22. Riley Whitfeld
23. Louis Fenwicke

South Africa U20 stick with winning formula for New Zealand decider

New Zealand U20 recall pack that beat Australia for South Africa showdown

Exeter Chiefs on brink of US takeover after landslide vote

Glasgow boss Franco Smith directly addresses the Jamie Ritchie rumours

Comments on RugbyPass

B
Blackmania 6 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

For several reasons

You have to analyze the situation based on the style of play Rennie and his staff will want to implement — presumably a high-intensity game with a lot of running.



...

11 Go to comments
S
SB 10 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

I think some All Black fans who are expecting the team to magically return to 2011-2015 standards in terms of results under Rennie will be badly disappointed. The performances should improve though, which won’t be difficult as most of them even in wins were not great under Razor.

The playing group will largely be the same and so no mental help or coaching will improve them to the point where they can beat everyone at close to 90%.



...

11 Go to comments
R
Rick Clark 13 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Got to agree, unfortunately, I’m hoping he (Tavatavanawai) will go on tour to SA. He can play 11,12,13,14 and loose.

PLEASE tell me BS is delusional thinking Ioane has a claim to the 13 jersey even you lie just say it.



...

11 Go to comments
S
SB 14 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Why not?

11 Go to comments
S
SB 14 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

It was very defensively successful. Also at the 2023 World Cup, in the big matches it worked well.

Ioane is not a great distributing centre but he’s still a solid player. We’ll see how he does in the Champions Cup final likely on the wing and in the URC playoff matches but I don’t think it’ll be that big of a shock if he’s included.



...

11 Go to comments
R
Rick Clark 21 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

How can you can you say “The Barrett-Ioane midfield has proven to be successful and was dismantled by Robertson without cause in 2025.

Successful? When was that? Because it wasn’t last year. Robertson gave Iaone so many chances it was embarrassing, to watch him fail to deliver at Centre and on the wing. If Ioane is selected ahead of Tupaea, Tavatavanawai, Fainganuku or even Proctor, I will lose all respect for Rennie and his selectors.



...

11 Go to comments
B
Blackmania 25 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

My prediction is that Tavatavanawai won’t be in Rennie/Henry’s squad.

11 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Ah yea maybe Tangitau ahead of Narawa. I think Narawa is the better overall player though.

Forgot about Ioane, I think he’ll make it. Maybe ahead of ALB.



...

11 Go to comments
c
cnw 28 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Hard to fault - but it leaves me feeling a little uninspired….

11 Go to comments
O
Over the sideline 41 minutes ago
'The guy is not a fly-by-nighter': Plea made for Richie Mo'unga's All Black eligibility

It works Miz. 4 of top 5 in world select from home. Protecting their domestic comps I guess.

If I think back over history I can think of very few who “got away” from NZR.



...

9 Go to comments
G
Guest 47 minutes ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Is it really a pity though? 😂 Sent from Outlook for iOS

211 Go to comments
B
Blackmania 47 minutes ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

Tangitau will be there, that’s for sure.

Narawa has played very little this year.



...

11 Go to comments
M
Mzilikazi 1 hour ago
'The guy is not a fly-by-nighter': Plea made for Richie Mo'unga's All Black eligibility

I always marvel at the utter stupidity of nations that won’t/don’t pick their best teams. NZ has got away with it for years past but the noose is tightening now. Australia has suffered significantly for not picking players like Skelton….wasted his best years. England have left out Jack Willis, one the best opensides in the world. Meanwhile South Africa pick from a worldwide pool and prosper !

9 Go to comments
S
SB 1 hour ago
The four All Blacks at risk of not making the cut in 2026

34 man squad prediction.

LH: de Groot, Norris, Numia



...

11 Go to comments
P
PB 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

Local derbies in SRP are maybe intense, but don’t replicate the demands of test rugby, because the tournament organisers tinkered with rules to make it more attractive.

120 Go to comments
P
PB 2 hours ago
Not caving to Richie Mo'unga is a good thing for the All Blacks

That remains to be seen, he needs space to thrive, Boks don’t offer much space.

120 Go to comments
M
MDL 2 hours ago
Sir Graham Henry outlines top priorities as new All Blacks selector

You put in the article picture…. As non-selection? 🤣

5 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

They pressed him on why and his answers were hilarious.

MARX because he just loves a scrum and still wears the 8 stud 21mm studs.



...

211 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'Move Sua'ali'i to 15 - Rugby Australia cannot afford another unfulfilled talent'

Think CD has gone back to Fox Fran?

211 Go to comments
N
NoLongerARuck 2 hours ago
Rassie Erasmus names 10 uncapped players for latest 40-man Bok camp

Springboks have been throwing caps around for the last 8 years. Its why they have build as much depth as they currently have. 56 debuts in 8 years says alot

47 Go to comments
