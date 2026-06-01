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Worcester

'I don't think any team's done this': Matt Kvesic


Matt Kvesic celebrates winning the 2025/26 Champ with his son. Photo: Felicity Kvesic
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Emotional Worcester Warriors captain Matt Kvesic has spoken of his pride in leading the reborn club to the Champ Rugby title in their first season back in business.

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The Warriors beat hosts Bedford 27-14 after a dominant second half performance at a packed Goldington Road, completing a remarkable return to English rugby.

“I am just really proud of the group, really proud of the boys. We always knew it would be a tough place to come to and the last two games against Bedford hadn’t gone to plan and they’ve been brilliant all year,” the former England flanker told BBC Radio Hereford and Worcester post-match.

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“We knew their threats, they love to play ball in hand, they are the best team in the league at it, and we knew we had to be physical when we got the opportunity and I thought we did that, particularly in the second half.

“Against the wind, up the hill, the sun in our eyes, a tough place with the slope and stuff like that, the way we managed that game in the second half with the half backs, I thought the forwards’ physicality was oustanding, and the bench had a massive impact.”

Having folded in September 2022, Worcester rose again under new ownership, and in April 2025, the RFU decreed that they would be readmitted to the Champ, pending all rugby debts being settled, which is when the hard work of building a squad from scratch began.

Head coach Matt Everard recognised that the leadership and experience of figures like Kvesic, who started life as a Warrior before playing PREM Rugby for Gloucester and Exeter, would be key to uniting a hastily formed group of players with four months and counting until the season started.

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Making Kvesic captain was an inspired choice, while the once-retired Billy Twelvetrees showed what a big-game performer he still is, at 37 years of age, by producing a Player of the Match performance in the final.

“What a year it’s been, it’s been a pretty mental year, it’s not even been a year since we got together so, yeah, I am a little bit lost for words and a bit emotional,” added Kvesic.

“I think the whole story about the uniqueness of what’s happened here, the way we have come back together, I am probably wrong but I don’t think any team has done this – come back to professional rugby and won the league the way we have.”

Having finished fourth in the regular season, the Warriors battled past Chinnor 35-29 in the quarter-finals before ending Ealing’s unbeaten campaign with a last-second Jake Garside try in the semi-finals to set up the Bedford clash.

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Reaching the final, let alone winning it, seemed an unlikely outcome when a run of one win in five games at the end of the regular season culminated in a 64-28 hiding by Coventry.

“As the season showed, there were ups and downs along the way and we have learnt and got better as a group,” said Kvesic.

“Obviously we made it hard for ourselves with an extra game, we had to play the semi and final away. But we kind of relished that challenge and we spoke six weeks ago about believing we could go and do it.

“We kind of had a rocky patch, and we lost few going into those quarters and it was tough; the game against Coventry was a bit tough, but we always had the belief that knockout rugby was going to be good for us.

“I suppose you don’t need to peak before Christmas, I feel like that we started to do that over the last few games, and it looked like we came good at crunch times.

“Today, we dug in; we talked about being hard to beat and we were definitely that today.”

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 16 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 54 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 55 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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